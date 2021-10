Fare il pieno di natura con i Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige

“Montagna è vita” è lo slogan dei Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige. Una convinzione radicata nelle 32 strutture del gruppo. Hotel che non sono solo un punto di partenza da dove andare in autonomia alla scoperta della montagna o dello stile di vita alpino. Gli albergatori stessi sono amanti della montagna e spesso anche guide alpine o escursionistiche, che conoscono il territorio e amano condividere con i propri ospiti la passione per l’attività outdoor. Oltre a fornire tutte le informazioni e la consulenza necessarie, propongono almeno tre escursioni guidate a settimana, alle quali cercano di partecipare personalmente.

Il panorama offerto dal Cyprianerhof Dolomit Resort

Strutture certificate

La sostenibilità è sempre stata una priorità per i Vitalpina Hotels. Una vacanza attiva nella montagna altoatesina non può che partire dal rispetto per la natura e scegliere alloggi certificati è un passo importante. La maggior parte delle strutture Vitalpina è infatti certificata Ecolabel Ue a conferma di un impegno concreto verso l’ambiente. Per esempio nell’utilizzo di prodotti locali in cucina e di ingredienti naturali nei trattamenti benessere, nella riduzione di rifiuti e di consumi di acqua ed energia a favore di fonti alternative e in molte altre pratiche entrate ormai nella vita di tutti i giorni.

Camminare nella neve per rigenerarsi

Sciare in pista

L’inverno è alle porte e chi ama lo sci da discesa, in Alto Adige, ha solo l’imbarazzo della scelta. Numerose sono le strutture dei Vitalpina Hotels che si trovano in comprensori sciistici, alcune accanto agli impianti di risalita. È il caso del Vitalpina Hotel Valserhof, quattro stelle di Valles, a 80 metri dagli impianti di risalita dell’area di Rio Pusteria. L’hotel pone molta attenzione all’enogastronomia a base di prodotti locali e mette a disposizione degli ospiti il wellness alpino della Spa per il relax dopo una giornata sugli sci.

Il caldo, essenziale, arredo di una camera del Vitalpina Hotel Valserehof

Fondo nei boschi

Numerose sono anche le proposte per chi alla discesa preferisce il fondo. Scivolare sulla neve, praticando lo stile classico o lo skating, addentrarsi nel bosco silenzioso e godere di paesaggi incantati. Il Wellnesshotel Erica (quattro stelle S) di Nova Ponente sorge nel paradiso dello sci di fondo della Val d'Ega, con più di 100 km di piste che si sviluppano davanti al Catinaccio e al Latemar.

La magia della neve fresca con le ciaspole

Sci alpinismo

Un’altra opzione è rappresentata dallo sci alpinismo. Indossare le pelli di foca e salire nel silenzio più totale alla conquista delle cime, lasciando le proprie impronte nella morbida neve farinosa. È questa la magia contenuta nella “Settimana di sci alpinismo” che organizza il Cyprianerhof Dolomit Resort (cinque stelle) di Tires.

Escursioni con le ciaspole

Ma anche il “semplice” camminare nella neve permette una full immersion nella natura. Con le racchette da neve si possono raggiungere punti inesplorati dove la neve è ancora immacolata e il paesaggio davvero suggestivo. Soluzioni per chi ama le ciaspole le propone a Ultimo il quattro stelle Erlebnishotel Waltershof. Al rientro il relax è assicurato dal “Bar sulla neve” dell’hotel con vista sulla vallata.

