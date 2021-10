Il fascino dell’Hotel Beethoven Wien, tra antico e moderno

A Vienna il centralissimo Hotel Beethoven Wien, ex casa di piacere, oggi è un fascinoso design-hotel dallo charme bohémienne. Si trova a cinque minuti a piedi dai più importanti musei, dalle attrazioni della capitale austriaca e dal “MuseumsQuartier”, uno dei maggiori complessi espositivi al mondo.

La facciata dell'Hotel Beethoven Wien

Piani a tema

All’Hotel Beethoven Wien la città stessa e la sua storia si respirano in ogni dettaglio. Ognuno dei 6 piani è declinato con un diverso tema legato alla tradizione e alla cultura viennese: i caffè letterari viennesi (primo piano), la Secessione (secondo piano), la musica e Ludwig van Beethoven (terzo piano), il teatro (quarto piano), personaggi celebri di Vienna (quinto piano), audaci donne viennesi di fine secolo (sesto piano). La volontà della proprietaria, Barbara Ludwig, durante la ristrutturazione dell'hotel, è stata fin dall'inizio quella di imprimere a ciascuna camera una caratteristica di unicità, avendo sempre come priorità il comfort, il relax e la soddisfazione dei suoi ospiti, che provengono da tutto il mondo.

Un pianoforte a coda al terzo piano, quello dedicato alla musica

Le 47 camere assorbono al loro interno tutto il fascino elegante e un po’ ironico di Vienna. Sono così in grado di appagare i gusti della variegata clientela. Dalle sistemazioni vintage alle Classic Selection e Salon Zimmer.

Gastronomia ad ampio raggio

Usciti dall’hotel le opzioni sono numerose. Per esempio una cena al Naschmarkt – il mercato delle ghiottonerie offre tantissime scelte; per una cena super-viennese con specialità autentiche, oppure un tuffo nelle specialità del mondo. Dista circa 2 minuti a piedi dall’hotel.

Una elegante miscela di stili caratterizza le camere

Le torte della nonna

Oppure, sempre in prossimità dell’albergo, una fetta di torta al “Vollpension”, un progetto sociale sviluppato per combattere la povertà e la distanza sociale. Infatti, impiega solo persone anziane che desiderano condividere momenti utili e piacevoli con persone di ogni fascia d’età, guadagnando al contempo qualche aggiunta alla pensione. Le nonne da forno gestiscono il caffè in maniera singolare: ci si sente come a casa della nonna davvero. Uno dei locali più cool e più accoglienti di Vienna. A due passi dall’hotel.

Il ritorno della "Donna" di Klimt

Sul fronte dell’arte, oltre a visitare la “Donna con ventaglio” di Klimt, che torna temporaneamente a Vienna (fino al 13/2/2022) per una mostra straordinaria al Belvedere, da non perdere l’Albertina Modern, che nasce come estensione della storica Albertina. All’insegna dell’arte moderna, postmoderna e contemporanea, si dedica agli artisti internazionali del XX secolo, fino ad oggi. Si trova a pochi minuti a piedi dall’Albertina stessa e dall’Hotel Beethoven Wien.

Mercatini di Natale

Dal 20 novembre 2021 al 4 gennaio 2022 Vienna si tinge di un fascino di profumi e colori tutto magico, che si accende una volta all’anno grazie ai tantissimi mercatini di Natale. I mercatini a Vienna hanno una tradizione importante. Quasi tutti i Bezirke (distretti) hanno almeno un mercato di prodotti agricoli che si tiene da lunedì a sabato e che rispecchia la composizione etnica del quartiere.

Per informazioni: www.hotel-beethoven.at