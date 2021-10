Shopping? Non solo! Le esperienze gastronomiche di Autentico

All’interno di Autentico, la prima boutique di esperienze enogastronomiche firmata Only4u, che ha aperto al pubblico venerdì 8 ottobre 2021 a Milano in Corso Magenta, sarà possibile acquistare prodotti di eccellenza, 100% italiani, in un meraviglioso viaggio attraverso sapori e profumi del territorio, autenticità ed innovazione.

Autentico Milano



Non solo shopping…

Uno store come strumento di connessione tra il territorio ed il cliente che avrà l’opportunità, non solo di conoscere e consumare specialità genuine di alta qualità ma anche di incontrare i produttori e vivere un’esperienza direttamente nei luoghi d’origine del prodotto, attraverso le persone che danno vita a ciò che rende così straordinario il nostro territorio. Attiva i cinque sensi, osserva, respira, ascolta, assapora e sfiora.



All’interno dello store, il cliente potrà: acquistare i prodotti enogastronomici, assaporarne i sapori, incontrare i produttori durante masterclass e degustazioni dedicate.



Alla scoperta dei territori

Only4U, destination management company italiana, specializzata in turismo esperienziale ed eventi, partner dell’Associazione delle Dimore storiche italiane, accompagna il viaggiatore attraverso i territori per viverne le caratteristiche più autentiche in modo sartoriale, percorrendo quell’Italia che non ti aspetti e che ti sorprende.