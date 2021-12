Dopo due anni, torna il presepe vivente di Pimonte

Torna, dopo due anni di stop causa Covid, il presepe vivente di Pimonte sui Monti Lattari, in provincia di Napoli. Organizzato dall'Associazione "Solo per Amore" con il contributo de "I Ruffiani" e della Pro Loco, l'evento è stato inaugurato il 19 dicembre tra luci soffuse, accompagnamenti musicali e figuranti in antiche vesti. Ma l'appuntamento clou è con l'anno nuovo. Quattro le date da segnarsi in calendario: 2, 6, 8 e 9 gennaio 2022.

Dopo due anni di interruzione, torna il presepe vivente di Pimonte (Na)

Un percorso di 1,5 chilometri per tornare a duemila anni fa

Nella Valle del Lavatoio rivivono così le antiche arti e le botteghe di 2.000 anni fa legando la magia della Natività con un luogo ricco di storia. Pimonte, infatti, era una meta conosciuta già al tempo dei Romani che passavano di qui per raggiungere Amalfi. Arrivata alla sua 28° edizione, l'iniziativa si svolge su un percorso di circa 1,5 chilometri tra natura, capanne di legno, grotte naturali e diverse installazioni che ospiteranno i figuranti in costume da artigiani, pastori, soldati e pure re magi che, il 6 gennaio come da tradizione, faranno visita a Gesù, Giuseppe e Maria.

Info utili

Per accedere all'area del presepe vivente si paga un biglietto di 3 euro a persona (compreso il parcheggio). I bambini fino a 10 anni non pagano. Necessario essere muniti di green pass e prenotazione per un'esperienza indimenticabile e senza troppi stress.