Pedalando sulla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Con Taste&Bike, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino conclude il trittico di video dedicati ad altrettante “Esperienze di Gusto” avviato nei mesi scorsi con Taste&Walk e Taste&Train. Un invito a visitare il Trentino e viverne appieno il territorio in diverse stagioni dell’anno seguendo itinerari suggestivi. E una conferma che destagionalizzare il flusso turistico si può. Andare alla scoperta degli splendidi paesaggi e delle prelibatezze enogastronomiche del Trentino in sella a una bici, pedalando in completa autonomia nel cuore di paesaggi di grande fascino e concedendosi interessanti e golose soste lungo il percorso, è davvero un’opportunità da non perdere.

In bici lungo colline e vigneti - Foto L. Campolungo

Un percorso intenso

La clip di Taste&Bike racchiude in meno di tre minuti l’intensa giornata vissuta da due amici, che prende il via tra vigneti e panorami mozzafiato con una visita e una degustazione in cantina, prosegue in un castagneto secolare e con un meritato pranzo a base di prodotti di stagione e riprende con una visita a un apicoltore per degustare il miele locale, fino a concludersi con la visita di un’altra cantina e un brindisi di commiato. Insomma, un concentrato di territorio e tipicità enogastronomiche, puntellato dalle molte attività che si possono vivere lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.









Territori da esplorare

Una quindicina i percorsi già dettagliati sul sito della Strada, che si sviluppano sui vari territori di competenza, dalla Valle dei Laghi alla Valle di Cembra, dalla Piana Rotaliana alla Vallagarina, fino agli altipiani cimbri e alle zone del Bleggio e del Lomaso, passando ovviamente anche per il capoluogo di Trento. Lo staff è comunque a disposizione dell’ospite per creare delle alternative “tailor made” sulle specifiche esigenze di ognuno, oltre che per agevolare il noleggio del mezzo, se necessario.