Partnership tra Petroniana Viaggi e Turismo e Frigerio Viaggi Network

Petroniana Viaggi e Turismo entra a far parte di Frigerio Viaggi Network. La nuova partnership è stata annunciata in occasione del Brindisi di Natale al Museo Lercaro di Bologna, una serata esclusiva organizzata da Petroniana Viaggi e Turismo in collaborazione con Frigerio Viaggi. All’evento hanno preso parte oltre 300 dei migliori clienti delle due agenzie che hanno potuto visitare la collezione d’arte del Museo Lercaro, luogo unico e primo museo in Italia a con 35 camere dove è anche possibile soggiornare.

L'annuncio dell'accordo al Museo Lercaro di Bologna

Storica agenzia di Bologna

Petroniana Viaggi e Turismo è una storica agenzia di Bologna che dal 1987 propone pellegrinaggi e viaggi culturali verso mete lontane, oltre all’incoming verso Bologna e l’Emilia Romagna, collaborando inoltre con le più importanti Onlus italiane ed internazionali per la biglietteria aerea e l’organizzazione di viaggi umanitari.

Un punto di forza in più

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti da un’agenzia storica e radicata nel territorio di Bologna come Petroniana Viaggi e Turismo ha commentato Simone Frigerio, general manager del Gruppo - Da oggi i nostri clienti hanno un nuovo e importante punto di riferimento in città, in Via del Monte 3, al quale potranno rivolgersi per tutte le loro necessità, con la certezza di trovare la stessa professionalità e la stessa serietà che da sempre contraddistinguono i nostri servizi. Valori fondamentali che condividiamo con Petroniana Viaggi e Turismo».

Collaborazione vincente

«L’unione fa la forza , oggi ancora di più – ha annotato Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi e Turismo - Le solide radici da cui entrambi siamo nati, al servizio delle Comunità ecclesiali e del territorio, l’attenzione alla qualità dell’offerta, l’innovazione continua, sono stati gli elementi di forza di questa nuova alleanza con Frigerio Viaggi. Insieme guardiamo con coraggio e speranza al futuro».



www.frigerioviaggi.com