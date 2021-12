Con NYC Winter Outing la Grande Mela è in offerta

NYC & Company, ente ufficiale di promozione, destination marketing, convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City, ha annunciato l’NYC Winter Outing, patrocinato da Mastercard, che si svolgerà dal 18 gennaio al 13 febbraio 2022, offrendo l’opportunità di godere di vivaci esperienze tipiche dell’inverno a un prezzo accessibile presso hotel, ristoranti, spettacoli a Broadway, musei, istituzioni culturali, attrazioni, arti performative e tour.

Il fascino di New York in Inverno è unico

L’iniziativa riunisce tre programmi di punta di NYC & Company, ovvero NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week e NYC Must-See Week e ne introduce uno nuovo in assoluto, la prima NYC Hotel Week di NYC & Company.

«Quest’anno invitiamo i viaggiatori a regalare New York City con un viaggio in un periodo meno affollato e con imperdibili offerte per hotel di spicco, cene eccezionali, spettacoli a Broadway, opere d’arte di fama mondiale, cultura - ha commentato Fred Dixon, president & ceo di NYC & Company - Siamo impazienti di accogliere nuovamente i visitatori nella nostra città così piena di vita durante il NYC Winter Outing». ?

Sono 115 gli hotel dei cinque distretti che aderiscono alla promozione

Vantaggi ad ampio raggio

Tra i vantaggi dell’offerta, di rilievo lo sconto del 22% per soggiorni in alberghi, biglietti 2x1 per spettacoli a Broadway, attrazioni, musei, istituzioni culturali, arti performative e tour, menu a prezzo fisso in centinaia di ristoranti. Per godere al massimo New York City per queste feste basta quindi prenotare i soggiorni dal 4 gennaio al 13 febbraio 2022 al prezzo scontato. Attualmente sono 115 gli hotel dei cinque distretti che partecipano a NYC Hotel Week, rappresentando una vasta gamma di hotel per ogni tipo di viaggiatore, dai brand più famosi a interessanti hotel indipendenti, con opzioni per tutte le tasche, da quelli più abbordabili alle strutture di lusso. Le prenotazioni per la NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week e NYC Must-See Week saranno invece disponibili a partire dall’11 gennaio.?? ?

I privilegi di Mastercard

I possessori di carte Mastercard possono inoltre usufruire di un accesso in anteprima tra il 4 e il 9 gennaio ai biglietti e alle prenotazioni per NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week e NYC Must-See Week. Inoltre, chi presenterà una carta Mastercard registrata durante la NYC Restaurant Week, riceverà un credito esclusivo di 10 dollari (per un massimo di 10 transazioni, accumulando uno sconto totale di quasi 100 dollari) con una spesa minima di 39 dollari presso i ristoranti che aderiscono all’iniziativa, secondo i termini e le condizioni previsti dalla NYC Restaurant Week Winter 2022.??

«Portare sia i residenti sia i turisti a esplorare le esperienze di New York City è veramente impagabile - ha affermato Cheryl Guerin, executive vice president North America Marketing & Communications di Mastercard - Con NYC & Company, Mastercard offrirà alla gente modi significativi per connettersi alle sue passioni, siano esse la cucina o i viaggi o l’arte o l’intrattenimento in generale e creerà ricordi unici che nessun’altra città è in grado di offrire». ? ?

nycgo.com/winterouting

nycgo.com/hotelweek