Lago di Garda, sconto in hotel per la miglior playlist. Via al contest

Dare una “colonna sonora” alla propria vacanza e provare a vincere una “Garda Veneto Gift Card” del valore di 100 euro da spendere durante il viaggio sul lago di Garda. Questo uno degli obiettivi del contest “My Playlist” lanciato dalla Dmo Lago di Garda Veneto. Un modo quindi per associare la musica, ossia l’inseparabile compagna di viaggio che accompagna chiunque durante spostamenti, gite o vacanze, alle bellezze e peculiarità che offre il lago più grande d’Italia.

Lago di Garda

Come partecipare

La partecipazione al concorso è semplice e aperta a tutti, e si suddivide in due fasi. Nella prima (che si concluderà il prossimo 30 agosto) gli utenti avranno la possibilità di scegliere la loro selezione musicale preferita indicando 5 brani a loro scelta, fornendo il titolo e il nome dell’autore o della band, e creando pertanto la propria playlist. Tutte le playlist partecipanti verranno poi raccolte e pubblicate sull’account ufficiale Spotify del Lago di Garda Veneto e sul relativo sito ufficiale, dando così il via alla seconda fase del contest. Dal 3 al 30 settembre 2021 saranno poi gli utenti a scegliere e votare la loro playlist preferita tra tutte quelle pubblicate sul sito Lago di Garda Veneto e partecipanti al contest.

Le 10 selezioni musicali (tra tutte quelle partecipanti) che riceveranno il maggior numero di voti da parte degli utenti vinceranno il contest My Playlist. Ai relativi autori risultati vincitori verrà pertanto assegnata una Garda Veneto Gift Card, corrispondente a un buono da 100 euro spendibile nelle strutture ricettive convenzionate del distretto turistico Lago di Garda Veneto (ristoranti, hotel, B&B, etc.).

La proclamazione ufficiale dei vincitori avverrà alla chiusura della fase di votazione tramite il sito ufficiale del lago di Garda Veneto e i relativi canali social della Dmo Lago di Garda Veneto (e direttamente ai vincitori tramite l’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione al contest).

Il progetto

“My playlist” è un modo per rendere ancora più coinvolgente l’estate 2021 sulla Riva Veneta del Lago di Garda, animata da numerosi e variegati eventi per grandi e piccini. In particolare, nella zona est che comprende i 20 comuni del progetto della “Dmo Lago di Garda” coordinata dalla Camera di Commercio di Verona, si segnala la manifestazione “Lago di Garda in Love”, con numerose iniziative che uniscono le bellezze e i paesaggi mozzafiato che offre il lago più grande d’Italia, alle peculiarità ed eccellenze locali. Gli appuntamenti si svolgeranno tra l’altro a Malcesine, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Lazise e Valeggio sul Mincio e accompagneranno visitatori e turisti per diversi giorni fino a Ferragosto, il programma è visibile sul sito ufficiale della manifestazione.

Eventi sul lago

L’estate sul Garda ha molte altre occasioni di divertimento e cultura: la musica è grande protagonista a Brenzone sul Garda con i concerti e gli eventi del cartellone di “Brenzone in Musica” e di “4 Concert”; “Aria di Cultura” è invece il nome della rassegna di teatro, musica, libri e attualità per grandi e piccoli a Valeggio sul Mincio; a Sommacampagna, nella splendida cornice di Villa Venier, il cartellone delle manifestazioni di “Palco Venier 2021 – Le Arti delle Terre del Custoza” proseguirà fino alla fine di settembre, mentre per i più piccoli la manifestazione “Arti nel Parco per bambini” con letture, danza, musica e teatro, partita a inizio luglio, continuerà fino al prossimo 12 settembre.

Quest’anno la Dmo (Destination Management Organization) del Garda, coordinata dalla Camera di Commercio di Verona, ha lanciato la campagna denominata I like my lake, un progetto di comunicazione relativo alla sponda veronese del lago di Garda per la promozione e valorizzazione del territorio insieme ai 20 comuni aderenti all’iniziativa.

I 20 comuni della “DMO Lago di Garda” sono: Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio.