Dalla traversata del fiume ai trekking tra malghe: Rio Pusteria formato famiglia

Avventure per grandi e piccini? Sì, grazie! Dove? In Val Vena. Le Dolomiti Patrimonio Unesco regalano panorami rocciosi indimenticabili, le valli altoatesine calano i visitatori in ambienti da fiaba con i loro paesi e i loro prati e i declivi punteggiati da malghe, pascoli e boschi. In questi ambienti un soggiorno estivo per le famiglie significa relax e attività all’aria aperta. L’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria propone per le vacanze delle famiglie diverse attività, tra cui l’escursione con traversata del fiume con partenza da Terento, adatta a grandi e piccoli.

La traversata del fiume a Terento

La traversata del fiume

Per le famiglie che cercano tour che siano coinvolgenti dal punto di vista del paesaggio, delle bellezze naturalistiche e del divertimento, l’escursione con traversata del fiume è un’originale iniziativa all’insegna dell’avventura che mette in sintonia adulti e bambini.

Questa proposta dell’area vacanze di Rio Pusteria rientra nel programma settimanale estivo disponibile con la Almencard, una card fornita gratuitamente dagli hotel ai propri ospiti che include servizi e vantaggi utili, nonché numerose opportunità per vivere una vacanza indimenticabile e senza pensieri.

L’escursione parte da Terento, località nota per essere il paese in Alto Adige con più ore di sole, grazie alla sua posizione a 1.210 metri su un altopiano che sovrasta la Val Pusteria: da qui lo sguardo spazia fino alle vette delle Dolomiti a sud-est e fino ad alcune cime delle Alpi Sarentine a ovest, un gruppo montuoso delle Alpi Retiche orientali.

In compagnia di una guida alpina ci si incammina alla scoperta della Val Vena, caratterizzata da idilliaci pascoli e dolci pendii a prato, intervallati da boschi di abeti e larici. Arrivati al fiume Rio Vena inizia la parte più avventurosa del tour: qui i bambini con i propri genitori si cimentano ad attraversare il corso d’acqua lungo un “ponte” realizzato dalla guida con alcune slackline legate saldamente ai tronchi d’albero presenti vicino alle sponde. Questo itinerario di cinque ore è accessibile ai bambini dai 6 anni in su e vuole far vivere un’esperienza unica a stretto contatto con la natura.

Trekking per malghe

L’area vacanze di Rio Pusteria propone una fitta rete di sentieri di varie lunghezze e difficoltà che si rivelano un paradiso per gli escursionisti, famiglie comprese, di tutte le età. Itinerari che attraversano le oltre 30 malghe del comprensorio escursionistico Gitschberg Jochtal, tra gli animali della fattoria e i verdi pascoli dove il gioco incontra la natura e le tradizioni. Mentre i numerosi rifugi accolgono i visitatori con viste mozzafiato e una ricca offerta gastronomica.



La stagione Almencard 2021 permette di accedere a molte iniziative e attività e di visitare più di 90 musei in Alto Adige, oltre alla possibilità di usufruire gratuitamente di 8 cabinovie, di cui 2 nell’area vacanze Rio Pusteria. Tanti modi diversi di scoprire le bellezze naturali del territorio e conoscere la cultura e le tradizioni nelle valli e tra le montagne altoatesine.