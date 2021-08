EcoDolomites Week, sfide e avventure all'insegna del green

A partire da sabato 4 settembre la EcoDolomites Week, con lo stesso spirito eco-competitivo del rally cui si ispira, lancia la sfida green per aggiudicarsi il titolo di EcoDolomites Ambassador. I partecipanti potranno infatti visitare - da soli o con una guida (su prenotazione) - 5 località di grande interesse in fatto di sostenibilità. Non solo: chi soggiorna negli hotel convenzionati, avrà diritto alla ricarica gratuita della propria auto per l’intera settimana.

La gara ecologica di rally a Ortisei - foto: Harald Hempel

La gara ecologica di rally: 10 e 11 settembre

Dopo questo preludio a caccia (ecologica) delle bellezze del territorio, nonché di premi e riconoscimenti green, ecco che il 10 e l'11 settembre saranno all’insegna del rombo - si fa per dire - dei motori. Anche per la 12ª edizione del rally EcoDolomites per veicoli non inquinanti, partenza e traguardo del tour sarà Ortisei, perla della Val Gardena.

Una settimana dedicata alla sostenibilità, anche e soprattutto al volante

EcoMove, per la salvaguardia dell'ambiente

A organizzare settimana e rally EcoDolomites è EcoMove, associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente, impegnata nella sensibilizzazione alle alternative ai motori a scoppio, in particolare nel settore turistico, che è sinonimo di alta mobilità.