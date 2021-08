Sicilia e Sardegna nella Top 10 delle isole europee più desiderate dai turisti

Sicilia e Sardegna conquistano la Top 10 delle mete insulari più desiderate d’Europa. A testimoniarlo è l’approfondimento di Kayak, leader mondiale tra i motori di ricerca di viaggio, che ha raccolto dati su 70 isole in tutto il Vecchio Continente. Risultato? Con l’allentamento delle restrizioni e la riapertura dei confini europei la voglia di vacanze al mare è esplosa e le ricerche di voli hanno premiato le destinazioni insulari: +11% rispetto ai livelli pre-Covid (che diventa un +7% se si fa riferimento al solo mercato italiano).

Cefalù

La classifica generale premia Creta, Sicilia settima, Sardegna nona

Ma quali sono le mete dei turisti? A livello generale, è Creta l’isola più battuta. Grazie a temerature calde in alta stagione, spiagge sabbiose e sostenibili e prezzi ragionevoli per hotel, ristoranti e trasporti locali, l’isola greca è la regina delle destinazioni europee. A seguire, Tenerife che sa unire mare ed escursionismo accontentando quanti desiderano vivere un’esperienza a 360° all’aria aperta. Sull’ultimo gradino del podio sale Cipro.

Spazio, come detto, anche per l’Italia che piazza Sicilia e Sardegna nelle prime 10 posizioni. Nel primo caso, a premiare la destinazione sono innanzitutto i collegamenti aerei (con centinaia di voli in arriva do tutta Europa), l’elevato numero di siti storici e parchi divertimento nonché il rapporto qualità-prezzo dell’offerta turistica. Caratteristiche che valgono alla Sicilia il settimo posto generale. Poco più in basso, al nono posto, troviamo la Sardegna, conosciuta per le sue spiagge e la naturalezza del territorio interno.

Le migliori isole per tipologia di vacanza

L’indagine Kayak, però, non si ferma qui e mette in fila le migliori destinazioni a partire dalle esigenze del turista. Per chi cerca una vacanza tutta dedicata al mare e alla tintarella, fra tuffi in acqua e riposini con il sole in faccia, è Creta la meta da raggiungere grazie alle numerose Bandiere Blu che punteggiano la costa e la quasi totale assenza di precipitazioni nel periodo estivo. Stesso discorso vale anche per la Sardegna che sale al terzo posto in questa particolare classifica.

Stessi indirizzi anche per chi cerca una vacanza in famiglia. Se Creta la fa sempre da padrona, con Cipro e Sardegna che inseguono, è la Sicilia che fa un passo importante in avanti piazzandosi al quarto posto grazie all’offerta di attività leisure a disposizione dei più piccoli e dei loro accompagnatori.

Per chi vuole abbinare un tuffo al mare con un po’ di attività fisica, allora la scelta numero uno ricade su Tenerife. L’isola, grazie al suo particolare paesaggio naturale incontaminato, è ricca di percorsi escursionistici.

Vista aerea dell'isola di Hiiumaa in Estonia

Per i viaggiatori preoccupati dalle calche vacanziere, la soluzione è l’isola di Hiiumaa, in Estonia. Qui la bassa densità abitativa e la popolarità relativamente scarsa della destinazione fanno sì che i viaggiatori diretti verso l’isola più grande della repubblica baltica sia il luogo perfetto dove passare una vacanza in totale tranquillità (e poca gente attorno). A seguire, l’isola di Lewis and Scott in Scozia e le isole Lofoten in Norvegia. Al margine opposto della classifica si trova Ischia che, a causa delle densità della popolazione e il picco di turismo nei mesi estivi, è considerata tra le soluzioni peggiori per chi cerca un posto tranquillo.

Andando oltre l’alta stagione, la meta migliore sono le Canarie che, grazie a un clima favorevole, sono visitabili tutto l’anno senza inconvenienti anche d’inverno. Infine, a livello di rapporto qualità-prezzo, l’isola più economica è senza dubbio Bozcaada in Turchia.