Lignano Sabbiadoro visionaria, inaugura un nuovo Skate Park

Lo skate è uno degli sport più seguiti del momento, per il suo debutto alle olimpiadi, avvenuto proprio a di Tokyo 2020, ma anche grazie alle incredibili atlete teenagers, fresche vincitrici di due medaglie. E Lignano Sabbiadoro, con grande capacità di visione, ha appena inaugurato il suo Skate Park che in questo weekend fa da teatro a una tappa del Campionato italiano di Skateboard.

Una pista che misura 25 x 50 metri

Con questa nuova risorsa Lignano si conferma meta attentissima anche agli sport più particolari come il Sup o l’aquaticrunner - di cui ospita abitualmente competizioni mondiali - e in grado di cogliere lo spirito del momento, investendo importanti risorse per garantire un livello di eccellenza.

Un'occasione di imparare il neo-sport olimpionico

L’impianto non è solo nuovo, ma anche innovativo, con pipe e half pipe che stupiscono chi osserva e fanno volare chi sa muoversi sullo skate. Senza dimenticare, naturalmente, le occasioni di mettersi alla prova per chi vorrà imparare, cercando di emulare, magari, proprio le mitiche atlete olimpiche Sky Brown e Kokona Hiraki, 25 anni in due e già stelle planetarie. Per la sua impostazione figura, inoltre, tra i più importanti a livello nazionale e non è un caso che da subito ospiti una competizione di rilievo.

Lo Skate Park, omologato Fisr, fa parte di un piano di riqualificazione urbana

La “piastra”, vale a dire l’intera zona percorribile in skate, misura 25x50 metri ed è anche per questa dimensione generosa che richiamerà moltissimi appassionati da tutto il mondo. L’impianto è stato, inoltre, attrezzato con elementi e strutture riconosciuti dalla Fisr - Federazione Italiana Sport Rotellistici, certificati ed omologati.



Bellissimo anche lo spirito che ha caratterizzato questo investimento consistente, immaginato dall’amministrazione comunale come uno spazio aperto al pubblico, libero e gratuito (con l’obbligo di indossare protezioni e di essere con un adulto per i minorenni), nonché parte di un articolato piano di riqualificazione di un’area urbana, che ospita già altri impianti sportivi e, tra le altre cose, una sala prove per la musica.



Per informazioni: www.lignanosabbiadoro.it