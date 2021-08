Turismo lento, i borghi italiani diventano digitali e prendono vita

Borgo dove vai, storia incredibile che trovi. Questa è l'Italia. A raccontarla è "I Borghi Animati: l'Italia come non l'avresti mai immaginata", il progetto vincitore di Viaggio in Italia, contest lanciato dal ministero della Cultura per promuovere il turismo lento e di prossimità nei borghi italiani, attraverso una modalità di racconto digitale e innovativa.

I Borghi Animati - foto: Ansa

Un viaggio digitale tra i borghi italiani

Il progetto, a cura dell'hub creativo piacentino That's Motion, è stato selezionato da una commissione che ha raccolto oltre 1.200 proposte. Si tratta di video le cui illustrazioni prendono spunto da leggende, storie antiche e tradizioni popolari legate a ciascun territorio. Un viaggio digitale che, attraverso opere statiche e animate, sui profili social e negli spazi digitali del MiC propone agli internauti percorsi inediti tra i borghi italiani.

Dalla chioccia di Chiusi al dipinto di Porto Venere

Qualche esempio? Il borgo di Chiusi, in provincia di Siena, dove si possono scoprire tesori preziosi come la chioccia dai 5mila pulcini d'oro. Oppure, spostandosi sul mare, Porto Venere in provincia di La Spezia, dove un dipinto miracoloso è giunto a riva sul tronco di un cedro del Libano.

Dall'origine leggendaria di Francavilla Fontana all'antico orologio di Chioggia

E ancora, il borgo di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, che ha un'origine tutta leggendaria: secondo la tradizione, infatti, un cacciatore provò a colpire un cervo, ma la freccia da lui scoccata magicamente impazzì. A Chioggia invece, in provincia di Venezia, c'è un campanile che custodisce il più antico orologio al mondo: qui il Medioevo non ha mai smesso di esistere.