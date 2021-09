L’isola più amata al mondo? Milos! La Sicilia in 6ª posizione

Mollo tutto e scappo su un’isola deserta! Quante volte lo abbiamo detto! A maggior ragione nei lunghi mesi chiusi in casa per il lockdown. Ma dove andare? Un aiuto per progettare la nostra “fuga” ci viene dalla rivista Travel + Leisure che ha stilato l’annuale classifica delle isole più belle del mondo con i voti dei suoi lettori-viaggiatori. Al primo posto? Un atollo lontanissimo? No, una meta all’Italia piuttosto vicina: Milos, l’isola greca di origine vulcanica nel Mar Egeo che si trova nell'angolo sud-occidentale dell'arcipelago delle Cicladi. E l’Italia? La prima isola italiana che troviamo nella classifica delle 25 isole più belle del mondo è la Sicilia (al 6° posto). Sotto di 10 posizioni (16ª) la Sardegna.

Il sondaggio World's Best Awards di quest'anno è stato aperto al voto dall'11 gennaio al 10 maggio 2021, poiché le destinazioni in tutto il mondo stavano revocando le restrizioni COVID-19. Le regole dei sondaggi hanno sempre consentito ai lettori di riflettere sulle proprie esperienze di viaggio nell'arco di un triennio.

Le migliori isole del mondo, secondo i lettori di T+L, sono il tipo di destinazioni perfette per Instagram su cui i viaggiatori fantasticano nelle sere d'inverno: paesaggi da sogno e assolati circondati dalle acque più azzurre. E poiché c'è un'isola destinazione per tutti, ciò che costituisce il "paradiso" probabilmente si riduce a interessi specifici: storia, cultura, avventura elettrizzante.

E nella classifica c’è un’isola per tutti i gusti. Stai cercando di avvistare iguane che si rilassano e leoni marini che giocano con gli amanti dello snorkeling nelle acque al largo delle spiagge bianche? Le Galápagos (10ª posizione) sono per te. Per immersioni senza rivali, c'è Koh Samui in Thailandia (7ª) e Palawan nelle Filippine (19ª). Se speri di trascorrere le tue giornate gustando pasta fatta in casa e vino dei vigneti locali, prendi in considerazione la Sicilia (6ª) o la Sardegna (16ª). «Porta una macchina fotografica, molti libri e cammina sulla favolosa spiaggia» ha detto un lettore di Harbour Island (17ª), un paradiso delle Bahamas rinomato per le sue sabbie rosa. Altra favorita: l'isola vulcanica di St. Lucia (20ª).

Ma in ogni caso, la più desiderata al mondo è Milos. Vediamo insieme in perché.

Il pittoresco villaggio di Klima sull’isola di Milos

La più amata: Milos

Situata nel mezzo delle isole Cicladi, Mílos è passata dal terzo posto dello scorso anno alla testa della classifica con il punteggio di 95.50. Il motivo? La gente amichevole che accoglie i visitatori per esplorare i pittoreschi villaggi (Trypiti è famosa per i suoi mulini a vento, Plaka per i suoi tramonti), le taverne straordinarie e le dozzine di spiagge che variano di colore a seconda che siano formate da conchiglie, sassi o sabbia. I visitatori troveranno molte opzioni per l'alloggio. «Abbiamo alloggiato in un piccolo B&B proprio sull'acqua», ha condiviso un lettore. Ma se stai cercando di viziarti, prendi in considerazione di concederti una pazzia a Milos Cove, un nido minimalista di 42 camere dove le piscine private offrono una vista impareggiabile sull'Egeo.

Sicilia la prima delle italiane

Con il punteggio di 90.49, la Sicilia, con tutto il suo microcosmo, è l’unica isola italiana presente nella top 10 di Travel + Leisure, in una posizione di privilegio tra le destinazioni turistiche internazionali maggiormente desiderate dai viaggiatori. Non a caso, la Sicilia è reduce da un’estate da record: a luglio 2021 i turisti stranieri sono cresciuti di circa il 110% rispetto allo stesso mese del 2020. La Sardegna si piazza al 16° posto con il punteggio di 88.75.

Cefalù, Sicilia

La classifica

1. Mílos, Grecia

2. Folegandros, Grecia

3. St. Vincent and the Grenadines

4. Madeira, Portogallo

5. Andaman Islands, India

6. Sicilia, Italia

7. Koh Samui, Tailandia

8. Bali, Indonesia

9. Island of Hawaii

10. Galápagos Islands, Ecuador

11. Kauai, Hawaii

12. Maui, Hawaii

13. Santorini, Grecia

14. Maldives

15. Hvar e la costa dalmata, Croazia

16. Sardegna, Italia

17. Harbour Island, Bahamas

18. Aruba

19. Palawan, Philippines

20. St. Lucia

21. Mallorca, Spania

22. Anguilla

Seychelles, migliore arcipelago del 2021 in Africa e Medio Oriente

In particolare, le Seychelles, oltre alla 24° posizione a parimerito con lo Sri Lanka, si sono anche aggiudicate la 1° posizione nella The Top Islands in Africa and the Middle East.

Ancora una volta in cima alla classifica (come già avvenuto nel 2019) le Seychelles, un acclamato paradiso incontaminato situato nell'Oceano Indiano, si sono classificate prime nella loro categoria ai Travel + Leisure 2021 World's Best Awards con un punteggio di 88, seguite da Zanzibar e Mauritius rispettivamente in seconda e terza posizione. Le Seychelles sono state definite "l'ottava meraviglia del mondo" da un lettore di Travel + Leisure, la rinomata rivista statunitense dedicata al mondo dei viaggi e del lifestyle, lodandole per la loro straordinarietà.

Le novità di quest'anno sono più lontane che mai, ha affermato la rivista, annunciando i risultati del sondaggio che consente ai lettori di condividere le proprie esperienze di viaggio ed esprimere un rinnovato apprezzamento per i luoghi che offrono una bellezza naturale senza pari. Le destinazioni premiate in genere ispirano i viaggiatori per l’organizzazione della loro prossima vacanza alla ricerca delle esperienze più gratificanti in tutto il mondo.

Amate per la natura e i patrimoni Unesco

Oltre a vantare una lussureggiante vegetazione tropicale, spiagge bianche come polvere, uno splendido ambiente esotico e acque cristalline turchesi, le Seychelles sono anche famose per i siti naturali perfettamente conservati come la Vallée de Mai, uno dei due arcipelaghi di 115 isole, inserita tra i siti Patrimonio dell'Unesco, e grazie alla sua flora e fauna uniche e ai suoi parchi marini, che hanno sicuramente affascinato i lettori di Travel & Leisure.

Seychelles

Commentando il premio, Bernadette Willemin, Direttore Generale Marketing di Seychelles Tourism ha affermato che ricevere un riconoscimento così prestigioso è un grande onore per la destinazione. «Essere nominata ancora una volta come migliore arcipelago del 2021 in Africa e Medio Oriente, è motivo di grande orgoglio per la nostra piccola destinazione. È rassicurante per l'industria in generale sapere che i nostri visitatori non solo riconoscono la bellezza naturale delle nostre isole, ma anche l'esclusività dell’intera esperienza che ci rende unici e sicuramente 'Un altro mondo», afferma Bernadette Willemin.