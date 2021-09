A Dubai nella piscina più profonda al mondo. Con una città sommersa

Dove è la piscina per immersioni più profonda del mondo? A Dubai, naturalmente. La Deep Dive Dubai misura 60 metri di profondità e contiene 14 milioni di litri d'acqua dolce, quanto 6 piscine olimpiche 4 volte più grande di qualsiasi altra piscina al mondo. Ha battuto il record di quelle di Varsavia, la Deepspot, profonda 45 metri, e quella di Montegrotto Terme, la Y-40, che ne misura 42,15.

Deep Dive Dubai, la piscina più profonda del mondo. Foto: Deep Dive Dubai

C’è una città sottomarina

Nella piscina di Dubai ci si immerge per 60 metri con la temperatura dell'acqua filtrata sempre costante a 30 gradi. La piscina si trova nel quartiere Nad Al Sheba, all'interno di una struttura a forma di ostrica gigante, in omaggio alla storia degli Emirati Arabi Uniti, nazione famosa per la pesca delle perle.

La particolarità della vasca, oltre alla profondità, è la presenza di una città sottomarina, che può essere esplorata dai subacquei. Si nuota lungo una strada "abbandonata", in un appartamento e ci si sfida a biliardino in una sala giochi.

La piscina dispone di diversi sistemi di illuminazione e audio, della camera iperbarica più avanzata della regione, e di numerose telecamere che garantiscono la sicurezza di chi si immerge e che permetteranno prossimamente di sfruttarla come studio cinematografico subacqueo. All'interno della struttura sono previsti corsi di immersione per ogni livello, aperti ai principianti, ai subacquei professionisti e agli atleti.