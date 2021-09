Svizzera: autunno, stagione d’oro

Svizzera Turismo ha presentato a Milano, presso il Brian&Barry Building, le proposte autunnali e le novità in calendario. Per una settimana video installazioni e corner dedicati alle città e alle diverse aree geografiche saranno a disposizione di chi vuole approfondire una meta di vacanze ricca di opportunità.

Natura allo stato puro

Enoturismo, escursioni, feste

In primo piano, l’enoturismo che gode ormai di un grande appeal. Con più di 250 vitigni e 1500 viticoltori la Svizzera è una meta per gli amanti del vino. In collaborazione con Swiss Wine Promotion, Svizzera Turismo ha ideato offerte prenotabili online che spaziano da escursioni a piedi o in bici tra i vigneti, visite a cantine e ad aziende vitivinicole, soggiorni in hotel circondati da vigneti, sagre e feste della vendemmia.

Anche per quanto riguarda il vino, la Svizzera si presenta complessa e unica nel suo genere: Ticino, Vallese, Regione del Lago di Ginevra, Ginevra, Regione dei Tre Laghi e Svizzera tedesca sono le 6 aree vitivinicole che contribuiscono alla varietà del panorama enologico della Svizzera. Il contributo maggiore alla produzione di vino è offerto dal Vallese con un terzo, seguito dal Canton Vaud e dalla Svizzera tedesca. Fra le curiosità legate al vino il record di vigneto più piccolo del mondo e di vigneto più in alto d’Europa. Il più piccolo, composto da 3 viti, si trova a Saillon nel Vallese, misura 1,6 metri quadrati e dal 1999 è di proprietà del Dalai Lama. Sempre nel Vallese sotto il villaggio di Visperterminen si erge il vigneto più in alto d’Europa, tra i 650 e i 1150 metri sopra il livello del mare.

Svizzera Turismo in vetrina al Brian&Barry Building

Tra le mete da approfondire, grazie anche al clima mite, il Ticino offre numerose attività da svolgere all’aperto. Chi ama trascorrere il tempo libero immerso nella natura e viverla a fior di pelle, la Svizzera italiana è il posto giusto: sono numerose le escursioni a piedi, in bicicletta o in luoghi dove pernottare immersi nella natura senza contaminarla. Uno dei tesori più preziosi del Ticino è indubbiamente la sua cucina, in cui i prodotti locali giocano un ruolo fondamentale. Delle piacevoli escursioni presso i produttori offrono una panoramica della produzione, della storia e della lunga tradizione culinaria della regione.

Muoversi in treno

Una maggiore consapevolezza ambientale è visibile anche tra i fornitori dei servizi turistici, che presentano le nuove offerte sotto il segno della sostenibilità e nell’ottica di un futuro a zero emissioni. Il viaggio ecosostenibile inizia ancor prima dell’arrivo: il nuovo collegamento con la nuova ferrovia transalpina (Ntfa), completata a dicembre 2020 con l’apertura della galleria di base del Ceneri, rappresenta un enorme progresso per il trasporto pubblico verso e in Ticino e rende ancora più piacevole viaggiare nel rispetto dell’ambiente. E con il Ticino Ticket, che si può ottenere pernottando in un hotel, un campeggio o un ostello della gioventù, viaggiare con i mezzi di trasporto pubblici in Ticino è persino gratuito.





Sempre in treno, nel cuore dell’Oberland bernese (Svizzera centrale), il nuovo Eiger Express ci mette 47 minuti in meno da Interlaken fino in cima allo Jungfraujoch – Top of Europe. Con le sue cabine panoramiche a 360° e i 26 posti a sedere, la modernissima telecabina 3S offre un comodo viaggio con una vista mozzafiato sulla famosissima parete nord dell’Eiger e il circo glaciale attorno a Grindelwald.

Alla scoperta dei ghiacciai

L’Eiger Express ci mette solo 15 minuti per condurre dal terminal di Grindelwald fino alla stazione del ghiacciaio dell’Eiger. Da qui la leggendaria ferrovia dello Jungfrau porta attraverso la galleria inaugurata nel 1912 fino alla stazione ferroviaria più elevata in Europa, quella di Jungfraujoch – Top of Europe, a quota 3454 metri. Qui si possono toccare con un dito gli affascinanti ghiacciai delle Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch, patrimonio mondiale Unesco, con imponenti piattaforme panoramiche.

La Svizzera promuove le sue mete turistiche a Milano

È l’acqua, comunque, a caratterizzare la regione turistica di Interlaken, sotto forma di neve alpina o in rigogliosi torrenti e ghiacciai lungo i monti e nelle valli. Le 14 maestose cascate di Giessbach percorrono un totale di 400 metri di dislivello prima di gettarsi impetuose nel lago di Brienz. Da non perdere.



