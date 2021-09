L’autunno in Engadina tra boschi dorati e il via allo sci

L’estate indiana in Engadina dura quasi fino alla fine di ottobre ed è uno dei migliori periodi fuori stagione per scoprire le montagne di Corvatsch, Diavolezza, Corviglia e Muottas Muragl: tra i larici dorati, il blu dei laghi, l’aria cristallina e le giornate soleggiate. Gli impianti ancora funzionanti portano in quota alla volta di emozionanti trekking sul ghiacciaio ed escursioni panoramiche nel caldo foliage. I bikers da settembre possono affrontare il nuovo Marmotta Flow Trail sul Corviglia, mentre alla Diavolezza la pista del ghiacciaio apre agli sciatori il 23 ottobre.

ll Romantik Hotel Muottas Muragl, punto di partenza per escursionisti. Dalla sua terrazza si ammira il panorama più bello dell'Alta Engadina. Engadin St. Moritz Mountains AG



Diavolezza, nuovo trekking alla scoperta del ghiacciaio

Nei mesi di settembre e ottobre è accessibile il nuovo percorso circolare Glacier Experience Trail, un tour didattico di facile livello che inizia e termina al ristorante di montagna Berghaus Diavolezza. Questo trekking consente di esplorare da vicino il mondo dei ghiacciai e di documentarsi sul tema in modo completo. Le 5 stazioni informative che si trovano lungo il sentiero (percorribile in circa 2 ore) invitano ad osservare le molte affascinanti caratteristiche del paesaggio glaciale circostante, aprendo sui ghiacciai capitoli di studio interessanti e attuali: ad esempio sulla terminologia appropriata, le conseguenze del fenomeno dell’effetto serra e i danni causati al permafrost. Un opuscolo, disponibile presso le stazioni a valle e a monte, guida molto bene gli escursionisti lungo questo itinerario ricco di fascino e conoscenza.



L’atteso ritorno sugli sci

La stagione sciistica in Engadin St. Moritz è una delle prime a ripartire in tutto l’arco alpino. Il comprensorio sul ghiacciaio Diavolezza inaugura la stagione invernale il 23 ottobre 2021. Potendo contare sull’alta quota e l’abbondanza di neve, la stagione autunnale alla Diavolezza continua fino al 26 novembre ed è un momento ideale per chi non vede l’ora di rispolverare gli sci. Le piste della Diavolezza nella stagione autunnale sono aperte al pubblico il mercoledì, il sabato e la domenica tutta la giornata. Nei restanti giorni l’accesso è riservato esclusivamente ai gruppi sciistici per gli allenamenti. I biglietti possono essere acquistati online secondo la tariffazione dinamica Snow Deal o alla cassa.

Trekking sul nuovo sentiero circolare in quota alla Diavolezza Glacier Experience Trail. Foto: Diavolezza Lagalb AG / Foto: Romano Salis



Immersi nel foliage autunnale

Chi vive l’autunno in Engadina sui sentieri del comprensorio Corvatsch/ Furtschellas si circonda di paesaggi dorati, quiete e piaceri culinari. L’escursione autunnale alla Capanna Alpetta è molto consigliata perché combina, ai benefici della camminata e all’esperienza naturalistica, il gusto unico di un pranzo di montagna a base di specialità alla griglia e vini scelti, sulla terrazza panoramica della baita Alpetta, da quest’estate totalmente rinnovata. Da qui il percorso continua sulla via che porta ai 6 laghi alpini, che regalano agli escursionisti un’altra bella dose di stupore e fascino, e termina alla stazione a monte Furtschellas, dove al ristorante La Chüdera si può fare una pausa prima della discesa in funivia.



Il consorzio turistico di Silvaplana organizza fino al 17 ottobre 2021 escursioni al Corvatsch e alla Diavolezza accompagnati da guide escursionistiche qualificate, per mostrare agli escursionisti i luoghi più belli dell'Engadina in questo periodo dell’anno così suggestivo e colorato. I pacchetti prenotabili sul sito (in tedesco) offrono soggiorni da 4 o 7 notti con pensione completa e un programma di escursioni giornaliere guidate, più l’uso gratuito dei mezzi pubblici e di tutti gli impianti di risalita in Alta Engadina, a partire da 798 CHF (circa 733 euro). Tra gli itinerati proposti ci sono: la Via Engiadina, il percorso ad anello su Muottas Muragl, l’escursione ai punti panoramici più belli intorno a Silvaplana e un giro sulla Ferrovia Retica fino alla Diavolezza da cui poi comincia la discesa passando per il Lago Bianco e l’Alp Grüm. Per maggiori informazioni sulle Settimane di escursioni a Silvaplana contattare tourismus@silvaplana.ch.

Escursioni dorate nel comprensorio Corvatsch/ Furtschellas. Foto: Corvatsch AG / Foto: Romano Salis



Il saluto all’estate da Muottas Muragl: indimenticabile per tre motivi

Sulla passeggiata d'alta quota più bella dell'Engadina si viene attraversati da emozioni indelebili. Il sentiero panoramico inizia alla stazione a monte di Muottas Muragl e termina all’Alp Languard a Pontresina. Si cammina per circa 7 km senza difficoltà rapiti ad ogni sguardo dal paesaggio circostante. Si può anche combinare questa esperienza outdoor con un soggiorno da sogno al Romantik Hotel Muottas Muragl. Tre o più notti in camera doppia «Palü» con ricco buffet a colazione e un «dining dorato» da 4 portate al ristorante panoramico (bevande escluse), più un’escursione culinaria alla capanna Segantini con merenda all’Alp Languard e una gita in carrozza fino a Val Roseg. L’offerta include anche il parcheggio gratuito presso la stazione a valle di Punt Muragl, corse illimitate con la funicolare Muottas Muragl e l’offerta «Impianti di risalita inclusi». Offerta valida dal 4 settembre al 23 ottobre 2021. Qui per prenotazioni e prezzi.



La stagione a Muottas Muragl si chiude il 24 ottobre 2021 con il tradizionale mercato d’autunno che porta per l’occasione sulla terrazza del Romantik Hotel Muottas Muragl vari stand di artigiani, produttori e artisti locali, tutti intenti a fare festa dinanzi al panorama più spettacolare dell’Engadina. L'evento è anche conosciuto per le specialità gastronomiche locali che si possono degustare al Ristorante Panoramico.

L'aria cristallina e la luce autunnale sul sentiero panoramico di Muottas Muragl. Foto: Engadin St. Moritz Mountains AG



Sul Corviglia inaugura un nuovo flow trail che collega Corviglia e Marguns

Fino al 24 ottobre 2021 gli impianti di risalita del Corviglia portano i mountainbikers in cima al Piz Nair per vivere le ultime avventure su due ruote nel comprensorio numero uno in Engadina per gli appassionati delle discipline enduro e flow trail. L'ultima grande novità è che da settembre nella famiglia del Corviglia Flow trails fa il suo ingresso il nuovo Marmotta Flow Trail, un percorso tecnicamente più semplice e più corto degli altri, ideale per i principianti e per le famiglie con bambini, purché abbiano già esperienza in mountain bike. Il sentiero si snoda lungo curve "fluide" dalla stazione Corviglia fino a Marguns. Da qui poi si prende la seggiovia per ritornare comodamente al punto di partenza, per replicare il nuovo percorso oppure cimentarsi sui tornanti di uno degli altri Corviglia Flow Trails.



Offerta: “Impianti di risalita inclusi”

Chi prenota più di una notte in uno degli oltre 100 alberghi e 140 appartamenti di vacanza convenzionati, riceve il biglietto “Impianti di risalita inclusi” per arrivare gratis in cima alle vette engadinesi del gusto. Il biglietto offre l’accesso a tutti i 13 impianti di risalita della regione Engadin St. Moritz per il trasporto di persone, oltre al pass per la rete di trasporti pubblici dell’Alta Engadina. Si può approfittare di questa offerta fino al 31 ottobre 2021.