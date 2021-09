Gnollhof, godersi al meglio l'Alto Adige d'autunno

Dal 1888, benessere al Gnollhof di Chiusa (Bz) significa godere del silenzio serafico. Immergersi nella infinity pool riscaldata, da cui allungare lo sguardo sullo spettacolo dell’arcobaleno autunnale delle foglie che cambiano colore, abbandonarsi ai trattamenti a base di materie prime naturali e sceltissime, concedersi ai piaceri della tavola e ai sapori autentici dell’Alto Adige. La rappresentazione naturale dell’autunno qua si allunga fino all’estate di San Martino, ovvero fino al 7 novembre 2021. E mentre la natura, a Chiusa, si accende di mille colori, le tavole si riempiono di nuovi sapori.

L'autunno altoatesino, con la sua luce e le sue atmosfere avvolgenti, invita a immergersi in una natura capace di rigenerare, nutrire il corpo e lo spirito. È il periodo ideale per una vacanza rigenerante al Gnollhof, tra aria pura, percorsi poco battuti e la possibilità di esplorare in serenità un territorio eccezionalmente ricco.

Vacanza all'insegna del relax

La struttura

Nelle 54 camere e Suite puristiche con vetrate in grado di permettere alla natura di permeare l’ambiente della stanza e dove dedicarsi alla cura del sé, il benessere si instaura in maniera naturale. Dalle attività nel verde al relax in aree benessere circondate solo ed esclusivamente da boschi: il Gnollhof è un luogo placido e silenzioso, scandito dal ritmo della natura e circondato da boschi intonsi a 1.160 metri Adagiato su un poggio panoramico che domina la valle d’Isarco, garantisce un’esperienza immersiva nel bosco.

Coccolati dalle attenzioni dei fratelli Margit e Peter Verginer, albergatori appassionati, attenti e mai invadenti, si ha la possibilità di estromettersi per concedersi alla terapia segreta degli alberi. Dalla semplice camminata nel cuore del bosco che infonde indiscussi benefici comprovati al semplice ozio autunnale facendosi sedurre da racconti e abitudini di un tempo, da profumi e sapori che rimandano a usanze contadine. Infatti, al Gnollhof anche la viticoltura ha radici profonde: si possono gustare a tavola grazie ai vini pluripremiati della tenuta di famiglia “Taschlerhof” dalla precisa identità, intensi nel profumo, eleganti ed equilibrati. Grazie all’esposizione a sud-est i vigneti godono dei benefici raggi del sole e i caratteristici terreni montuosi di ardesia conferiscono a questi vini la loro tipica mineralità. Con i suoi quattro vini della Valle Isarco (Sylvaner, Kerner, Riesling e Gewürztraminer), quella di Peter Wachtler è tra le aziende vinicole più apprezzate dagli amanti del vino.

Il bello di arrivarci

Facilmente raggiungibile, all’uscita di Chiusa dell’A22 del Brennero si svolta immediatamente a destra per Gudon, un paesino di 500 abitanti a una manciata di chilometri da uno dei borghi più belli d’Italia, la cittadina di Chiusa. Ci si inerpica per 5 chilometri tra boschi e prati e si sbuca in una radura in mezzo ai larici, ai pini, agli abeti secolari: incastonato nel bosco, ecco il Gnollhof.

Gli infiniti spazi relax, le piscine riscaldate di cui una infinity pool, una interna e una nel giardino, sauna panoramica e alle erbe, Vitarium, un bagno turco classico e bagno turco salino, un campo da tennis immerso nel bosco.

Meditazione autunnale

Nei mesi di transizione dall’estate all’inverno, la natura si prepara a numerosi cambiamenti, liberandosi di quello di cui non ha più bisogno. E’ arrivato il momento di lasciar cadere tutte le foglie morte e sfrondare i rami secchi.

Attività autunnali guidate con partenza alle 9.30 dall’Hotel, come la meditazione (“incontro con il bosco”) e le lezioni di fitness dolce nel bosco (“in piena forma nel bosco“) rendono più coscienti, sereni e concentrati; non occorre alcuna particolare capacità per dedicarsi a queste pratiche spirituali e di moto leggero. La quiete, il paesaggio, le temperature miti e i materiali naturali assecondano le esigenze delle persone più affaticate e fanno sì che ogni tensione si allenti.

Castagnate e vino nuovo

Quando le giornate d’autunno diventano più corte e buie serve qualche accorgimento per tenere alto l’umore e quindi si aprono le osterie contadine per l’usanza del „Törggelen“. Le tipiche castagnate, in occasione delle quali si degusta il vino nuovo accompagnato da diverse specialità gastronomiche: zuppa d’orzo, „Schlutzkrapfen“, diversi tipi di canederli, salsiccia contadina con crauti e infine le castagne arrosto. Le castagne non solo hanno un ottimo sapore, ma sono anche ricche di aminoacidi essenziali, potassio e vitamine B2 e B3. La zona di Chiusa è nota da sempre per la qualità delle castagne. Il periodo ideale per le castagnate va da metà ottobre a metà novembre.

Il buono della cucina

La Spa - Il benessere forgiato dalla natura

Nella Spa del Gnollhof si trova la freschezza dell’aloe e delle erbe alpine dell’Alto Adige, racchiusa in rilassanti massaggi e trattamenti corpo-viso firmati PHARMOS NATUR Green Luxury, una linea vegana di cosmetici 100% naturali formulati sulla base di succo originale e biologico di aloe vera, che sostituisce l’acqua come eccipiente, in combinazione con preziose piante curative, ringiovanenti e rigeneranti.