A fine novembre si scia: si inizia con i comprensori Obereggen e Carezza

Alla festa per l’apertura della stagione invernale 2021/2022 in Val d’Ega (Bz), i comprensori di Obereggen e Carezza si presentano puntuali con un articolato patrimonio di 90 km di piste da discesa, 100 km di piste da fondo, tre piste per lo slittino e innumerevoli sentieri escursionistici ai piedi degli imponenti massicci del Catinaccio e del Latemar, nel cuore delle Dolomiti. A soli 20 minuti da Bolzano, eppure immerse nei paesaggi imbiancati del Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco, le due aree sciistiche si preparano al taglio del nastro offrendo la garanzia di un’esperienza eccezionale tanto per i professionisti quanto per i neofiti della lamina, gli snowboarder, le famiglie e i bambini.

In famiglia sulla neve, Carezza, foto di Ivan Goller, credit Val d'Ega



Obereggen apre il 26 novembre in notturna

Venerdì 26 novembre alle ore 19, con una festa all’esclusivo Après Ski Loox - The Alpine Club, Obereggen accenderà i riflettori sulla nuova stagione sciistica. Lo farà, come vuole la tradizione, in notturna, tra le prime, se non la prima, del carosello internazionale di cui fa parte: il Dolomiti Superski. Ma questa perla, oltre a splendide giornate di sci, snowboard e slittino e passeggiate all’ombra di Sua Maestà, il Latemar, offrirà anche magiche serata sulla neve: ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 19 alle ore 22, i riflettori illumineranno la pista Obereggen, l’omonima pista da slittino e il Night-Snowpark.



Si scia fino al 18 aprile

Il comprensorio, ad appena 20 minuti dal casello autostradale del Brennero (Bolzano Nord/Val d’Ega), è raggiungibile anche grazie a una linea skibus che lo collega a Bolzano, ai paesi della Val d’Ega e al centro sciistico di Obereggen. I 200 cannoni, disseminati tra Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, che insieme costituiscono lo Ski Center Latemar, garantiranno la presenza della neve fino al 18 aprile 2022, data di chiusura della stagione 2021-22. Il tutto su piste eccellenti, pluripremiate dal portale internazionale di test Skiresort.de che ha assegnato ad Obereggen le cinque stelle: il punteggio massimo nella categoria dei comprensori fino a 60 chilometri di piste. Tra le aree più apprezzate e soleggiate delle Alpi, Obereggen vanta altri elementi di spicco.



Con lo skipass su 111 chilometri di piste

Oltre ad essere uno dei 12 comprensori del Dolomiti Superski, fa parte del consorzio Obereggen-Val di Fiemme, il cui skipass permette di sciare su ben 111 chilometri di piste del comprensorio Obereggen, Pampeago e Predazzo e del Cermis-Cavalese, Alpe Lusia e Bellamonte in Val di Fiemme.



Non solo sci, ma anche cucina

Ovviamente ad Obereggen sci, slittino e snowboard, il cui snowpark è tra i più conosciuti a livello italiano, saranno accompagnati da un’offerta gastronomica firmata da 12 splendidi rifugi con ampie terrazze panoramiche. Tra questi il rifugio Oberholz, gioiello architettonico a 2096 metri di altitudine alla stazione a monte della storica pista, a valle l’Après Ski Loox - The Alpine Club. Da non dimenticare ovviamente le attrazioni per i più piccoli come il parco a tema Brunoland col simpatico Orso a rallegrarne le giornate. Oltre ad indimenticabili passeggiate per famiglie. Non ultimo: il comprensorio potrà contare sulla disponibilità del wi-fi gratuito.

Obereggen, Rifugio Oberholz



Il 27 novembre parte anche Carezza

A Carezza, considerata l’aera sciistica più amata dalle famiglie e dai bambini - che possono esplorare tutto il giorno il regno del sovrano dei nani delle Dolomiti tra scuole di sci, aree per lo svago, una pista a tema, un ricco programma di attività e una sala giochi – il sipario si apre il 27 novembre 2021, svelando tanti chilometri di piste di tutti i colori ma comunque servite ininterrottamente da 12 impianti di risalita. Chi trascorre più di un giorno a Carezza può inoltre estendere il divertimento anche ai tracciati del comprensorio sciistico associato della Val di Fassa. A quel punto, i chilometri delle piste diventano 110, e gli impianti di risalita 54, per un totale di sei aree sciistiche. Dopo il fisiologico warm-up dell’anno scorso, la cabinovia "Re Laurino", con stazione a monte invisibile e copertura del percorso fino al rifugio Coronelle, si prepara a mostrare la propria potenza di fuoco. A essa, si aggiungono seggiovia Tschein – prolungata fino alla Moseralm – il suggestivo punto di vista al Laurins Lounge - a 2337 m di altitudine, il locale panoramico più vicino al sole che ci sia in Alto Adige - e lo skibus che collega il comprensorio a Obereggen e Nova Ponente. Raggiungibile comodamente e velocemente con la cabinovia dal paese di Nova Levante, anche Carezza ha potenziato il proprio impianto di innevamento, offrendo agli amanti degli sport invernali più esperti e a quelli in erba la sicurezza di piste accattivanti e innumerevoli possibilità di praticare snowboard, slittino, sci di fondo, escursioni con le racchette da neve e freestyle.



Novità 2022: la funivia di Tires

Grande novità del 2022: il 15 gennaio verrà inaugurata la funivia di Tires, destinata a collegare la località di San Cipriano con la Malga Frommer nell'area di Carezza. Le stazioni d’arrivo e di partenza saranno interrate e ci sarà una spettacolare cabina da 60 posti con terrazza panoramica sul tetto.



L’attenzione all’ambiente

La sensibilità ai temi ambientali è alla base di una particolare attenzione alle misure di risparmio energetico, nell’ambito di una filosofia pulita che interessa anche la pianificazione e il controllo delle azioni necessarie a garantire la neve fino alla chiusura, in programma il 20 marzo 2022. Aderendo al Patto per la Neutralità Climatica, Carezza ha assunto l’impegno a rendere neutral la propria impronta aziendale entro il 2025, associando un sapore ecosostenibile al gusto di sciare in un comprensorio attraversato dai profumi di un’offerta culinaria unica nel suo genere. Lungo le piste sono disseminati ben 20 rifugi con terrazze, nei quali gli sciatori possono provare sul palato le delizie della cucina italiana e altoatesina.



Dolomiti Super Première

Per cominciare col piede giusto la stagione, Dolomiti Super Première – valida dal 26 novembre al 22 dicembre 2021 - offre una giornata gratuita ogni 4, che diventano due nel caso di permanenze di 8 giorni. La proposta copre alloggio e skipass, senza contare che anche le scuole di sci e i noleggi mettono sul piatto corsi e attrezzature a prezzi incredibilmente vantaggiosi. A partire da 307 euro a persona in mezza pensione.

Sciare a Obereggen, foto di Paolo Codeluppi, credit Val d'Ega



I pacchetti per le famiglie

Due comprensori a misura di bambino non potevano poi far mancare pacchetti pensati per le famiglie delle nevi. Dal 9 al 29 gennaio e dal 20 marzo al 18 aprile 2022, Obereggen For Families offre ai piccoli sciatori l’opportunità di muovere i primi passi sugli sci, di divertirsi con l’Orso Bruno e di svagarsi su due piste da slittino, volando su tre fun slopes e sbizzarrendosi in due parchi ammantati di bianco. Inclusi nel prezzo di 1400 euro, 7 pernottamenti in MP/B&B/APP, 6 giorni Skipass Fiemme-Obereggen, Skipass gratuito per bambini sotto gli 8 anni, 6 giorni di noleggio sci e attrezzatura per bambini, 1 giorno di noleggio gratuito di una slitta e ingresso gratuito a “Brunoland”.



Il comprensorio di Re Laurino risponde con Carezza All Family, valida dal 2 al 9 gennaio, dal 29 gennaio al 2 febbraio e dal 5 al 19 marzo 2022. L’offerta di 7 pernottamenti comprende alloggio e skipass gratuito per tutti i bambini sotto gli 8 anni e il 30% di sconto per i bambini fino a 16 anni, 6 giorni di Skipass Fassa-Carezza