Tokyo, il quartiere dei divertimenti pronto per due nuovi alberghi

Rinomato come quartiere dei divertimenti, delle vie dello shopping e degli enormi grattacieli, il quartiere centrale di Shinjuku, a Tokyo, si prepara ad accogliere un nuovo, maestoso edificio che ospiterà luoghi di intrattenimento e alloggio. E nell’attesa di poter andare di persona a visitare la città, il progetto di mappe interattive del Tokyo Metropolitan Government permette di visitare virtualmente il quartiere in cui sorgerà la nuova struttura.

Tokyu Kabukicho Tower. Fonte: Tokyu Corporation



Nuova forma di attrazione turistica

Tokyu Group e Tokyu Recreaction Corporation annunciano la ripresa del progetto della Tokyu Kabukicho Tower, un progetto di riqualificazione della famosa e vitale zona di Kabukicho nel quartiere di Shinjuku che darà vita a una nuova forma di attrazione turistica attraverso l’intrattenimento, per migliorare ulteriormente il fascino della città.



Tra le novità anche due alberghi

Il concept di base del progetto è quello di creare un luogo dove le persone possano interagire tra loro e intrecciare il futuro della città, la sua cultura e la diversità grazie anche alla commistione della vita social. Il progetto comprenderà un complesso di strutture ricreative, tra le quali un cinema multisala, un teatro da 900 posti, una sala concerto da 1500 posti e ben due diversi brand di hotel. Il completamento è previsto per il gennaio 2023 e l’apertura dell’edificio la primavera dello stesso anno.



E il quartiere di vista online

Nell’attesa è possibile visitare virtualmente l’intero quartiere, famoso anche come ambientazione di noti film come Lost in Translation, grazie alla raccolta di mappe interattive messe a disposizione gratuitamente dal Tokyo Metropolitan Government sulla piattaforma online Stroly. Tre sono i temi delle mappe: “Neo-Shinjuku”, dedicata proprio alla zona di Kabukicho, “The Best Neighborhoods to Stroll in Shinjuku” che copre i luoghi da non perdere in tutto il quartiere, e “Tales and Histories in Shinjuku” per esplorare curiosità storiche con una mappa illustrata.



Grazie a questi strumenti è possibile navigare e scoprire informazioni su luoghi di interesse con foto, descrizioni dettagliate e indirizzi, come per esempio la piattaforma di osservazione gratuita al 45° piano del Palazzo del Governo Metropolitano di Tokyo, edificio dell’architetto di fama mondiale Kenzo Tange, oppure il museo monografico dell’artista di fama internazionale Yayoi Kusama o, ancora, la stessa stazione di Shinjuku, che vanta il primato per numero di passeggeri in tutto il Giappone e del mondo con una certificazione persino del Guinness World Record.



Un mezzo sicuramente interessante per curiosare virtualmente in giro per Shinjuku e per approfondire in modo pratico e facile le informazioni nell’attesa di un futuro viaggio fisico.