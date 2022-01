Una capitale per i golfisti? Provate Lisbona

Una capitale come nessun'altra al mondo, con così tanto da offrire, in un ambiente davvero magico: i visitatori di Lisbona faranno incetta di ricordi ad ampio raggio da portare a casa con sé. Con la sua storia, il suo clima, i suoi paesaggi, la sua vivacità e la sua ottima cucina, la città non smette di stupire. A soli pochi chilometri dal centro e dall’aeroporto internazionale, si può approfittare di uno degli innumerevoli ed eccellenti corsi di golf.

Non una ma mille città diverse

Preparatevi a scoprire una vera meta turistica, una città intensa e sorprendente, casa di mille contrasti, come quello dell’antichità dei Quartieri Storici che si coniuga armoniosamente con l’architettura moderna di una capitale contemporanea. Con la sua naturale varietà di ambienti, favorita dalla presenza del mare, è una regione meravigliosa da scoprire. I suoi paesaggi, così colorati e cangianti ad ogni cambio di stagione, uniscono il mare alla campagna, in una terra segnata da molte culture diverse.



Patria del golf

La regione, godendo di un clima mite per tutto l'anno, è sede di più di 20 corsi di golf in campi progettati dai più famosi architetti al mondo con l’obiettivo ultimo di soddisfare le richieste dei giocatori e, contemporaneamente, di salvaguardare la meravigliosa costa. È proprio in questi luoghi che i giocatori ritrovano la perfetta simbiosi con il mare e la campagna, in un’atmosfera magnificamente tranquilla e piacevole.



Uno sport a tutto tondo

Lungi dall’essere uno sport noioso e solo per adulti, il golf è molto altro. Diventa l’occasione perfetta per un drink al calar del sole su una terrazza panoramica con gli occhi pieni della vista sulla città e sul fiume. Può essere un’ottima scusa per un ricco pasto, indispensabile come carica di energia in un soggiorno in una città così vivace come Lisbona. Una terapeutica seduta di shopping o un rilassante trattamento in spa sono altri “doveri” a cui non ci si può sottrarre.



Lisboa, oltre ai campi, offre hotel esclusivi, ristoranti eccellenti, una scintillante vita notturna e molto altro ancora. Tutto perfettamente integrato con la ricca tradizione, la storia e l’antica cultura del luogo. E tutto all’interno di un campo pratica!



Per informazioni: www.visitlisboa.com