Il comprensorio Gitschberg-Jochtal si prepara alla stagione invernale

Prende il via il 7 dicembre la stagione invernale sulle piste da sci del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal nell’Area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, in Alto Adige. Con le sue località Rio di Pusteria, Maranza, Valles, Rodengo, Spinga, Vandoies, Fundres, Vallarga e Terento è un un comprensorio di montagna fortemente vocato al turismo.

Il comprensorio si sviluppa ad altitudini tra i 1400 e i 2500 metri

Offerta completa

Accessibile da Valles tramite l’omonima funivia oppure da Maranza con la Gitschberg-Nesselbahn, vanta 55 km di tracciati di varia difficoltà e ad altitudini comprese tra i 1.400 e i 2.500 metri di quota sui Monti di Fundres, 15 moderni e sicuri impianti di risalita dislocati nei principali versanti dei monti Gitschberg e Jochtal, 4 piste da slittino, 3 asili sulla neve, 2 scuole di sci certificate e uno snowpark, il “Gimmy Fun Ride”, adatto a tutte le età.

Camminate e ciaspolate

Per chi non pratica lo sci, il territorio offre un’ampia rete di sentieri escursionistici adatti a camminate o ciaspolate sulla neve, alcuni tracciati per lo sci di fondo tra le zone di Valles, Terento e l’Alpe di Rodengo e Luson, nonché 3 piattaforme panoramiche da cui poter ammirare le oltre 500 vette che circondano la valle.

Numerose e accattivanti le alternative allo sci in pista che offre il territorio

Conoscere le malghe

Per chi desidera unire all’attività sulla neve una pausa gourmet, viene offerta la possibilità di godere di esperienze enogastronomiche uniche grazie alla presenza di 22 baite tipiche in quota, vere e proprie rappresentanti della tradizione culinaria altoatesina, Di queste, sette sono poste al di fuori dell’area sciistica ma raggiungibili con facilità anche a piedi per chi pratica trekking e slittino. Le altre invece si trovano all’interno del comprensorio, come malga Bacherhütte, raggiungibile a piedi da Maranza oppure con gli sci (a quota 1.745) e malga Ochsenalm, situata a 2.050 metri, accanto alla pista per famiglie “Gimmy Fun Ride”, raggiungibile sia sciando che con una camminata sulla neve.

Il fascino della malga si esprime anche attraverso la produzione casearia

Servizi per famiglie e carta vantaggi

E da quest’anno l’offerta hospitality dell’Area vacanza sci & malghe Rio Pusteria si specializza ancora di più e, in modo particolare, nel settore family grazie all’apertura a Maranza di “Familiamus”, primo Family Hotel a 5 stelle dell’intera area turistica, luogo che permette di godersi una vacanza da sogno sia a misura di adulto che di bambino. Per chi, invece, predilige il contatto a 360° con la natura c’è il “Natur Camping Lärchwiese” di Valles, attrezzato con il massimo dei comfort e a pochi passi dalla cabinovia Jochtal, per un accesso pratico e veloce alle piste del comprensorio. Dal 1 gennaio 2023, infine, al momento del check-in nelle strutture convenzionate gli ospiti riceveranno in omaggio la "Almencard", utile carta che riserva vantaggi esclusivi quali viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici in Alto Adige, usufruire dell’Almbus (il bus shuttle che collega Rio di Pusteria con l’Alpe di Rodengo e Luson) e l’ingresso gratuito negli oltre 90 musei ed esposizioni della regione.

www.gitschberg-jochtal.com