Weekend a Doha? Lo stopover perfetto

I pacchetti di Qatar Airways, la compagnia di bandiera, sono tra i più convenienti al mondo e partono da 12 sterline a persona a notte per un hotel a 4 stelle e da 17 sterline a persona per un hotel a 5 stelle. I viaggiatori che hanno intenzione di recarsi in Qatar possono prenotare a prezzi vantaggiosi su: qatarairways.com/stopover

Ma cosa visitare una volta giunti a destinazione?

NATURA: Khor Al-Adaid - Inland Sea

A solo un'ora di macchina da Doha, le dune di sabbia del deserto del Qatar incontrano il mare, ed è un'esperienza da non perdere. Il percorso comprende solitamente il dune bashing in 4x4, una nuotata in acque cristalline e, naturalmente, una traversata sul dorso di un cammello. Lo splendido Khor Al-Adaid o "Mare Interno" è stato riconosciuto dall'UNESCO come riserva naturale dal paesaggio mozzafiato.

Khor Al-Adaid - Inland Sea 1/6 Khor Al-Adaid - Inland Sea 2/6 Museo Nazionale del Qatar 3/6 Museo Nazionale del Qatar 4/6 Museo Nazionale del Qatar 5/6 Museo Nazionale del Qatar 6/6 Previous Next

CULTURA: Museo Nazionale del Qatar (NMoQ)

L'iconico museo che ricorda una rosa del deserto attrae a sé i turisti per la sua bellezza e per le informazioni che custodisce. Una serie di gallerie collegate tra loro trasportano i visitatori in un viaggio visivo attraverso il Qatar, raccontando la storia del Paese dall'era preistorica a quella moderna. I video proiettati sulle pareti irregolari sono stati girati da registi famosi e tutte le sale riservano sorprese inaspettate sulla storia del Qatar.

TRADIZIONE: Souq

Il tradizionale mercato in cui commercianti e mercanti si riuniscono per scambiare prodotti, servizi e informazioni. Perdersi tra i negozi colorati è un must di Doha! Qui è possibile acquistare tessuti, profumi, spezie, animali e addirittura falchi! Un'area del souq è interamente dedicata all'uccello nazionale del Qatar ed è davvero comune vedere i proprietari di falchi comprare il giusto accessorio per il proprio animale.

Doha Quest 1/6 Doha Quest 2/6 Doha Quest 3/6 Doha Quest 4/6 Souq 5/6 Souq 6/6 Previous Next

DIVERTIMENTO: Doha Quest

Il nuovo parco a tema del Qatar, inaugurato la scorsa estate e dotato di una serie di attrazioni per tutte le età, come le più alte montagne russe al coperto e la più alta torre di caduta al coperto che rientrano nel Guinness dei primati.

Per maggiori informazioni clicca visitqatar.com