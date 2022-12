A Losanna un Natale all’insegna della sostenibilità

Eleganza e sobrietà. Sono le parole d’ordine del Natale 2022 di Losanna, città che ha fatto della sostenibilità la sua bandiera. Un invito a vivere l’ultimo mese di un anno complesso con un po’ di leggerezza ed un tocco di magia. Oltre alle novità di Bô Noël, le suggestioni del Festival Lausanne Lumières e l’emozione del Béjart Ballett che torna al Théâtre de Beaulieu.La Cité, cuore medievale di Losanna, nuova protagonista di Bô Noël.

Losanna illuminata per Natale

Ancestralità pietanze e rispetto delle materie prime

Dopo lo schioccare di fruste e i rintocchi dei campanacci che hanno ritmato la parata inaugurale, Bô Noël ha dato il via ad un’edizione che plasma tradizioni popolari, storia e cultura contemporanea. La Cité, cuore antico della città, ospita per la prima volta in Place du Ch?teau il mercatino dei creativi, i richiami della fonduta all’Igloo du Terroir, e la Grande Ruota da dove si può godere di un panorama unico sui tetti della città. Da segnalare anche il nuovo mercatino sostenibile nella PlacetteAndré - Bonnar, il Gran Mercato allestito fra pareti di cristallo in Place Saint-Françoise le bancarelle degli artigiani in Place Pépinet.

Notti romantiche ed insolite nella camera appositamente allestita nel giardino del Museo Storico. Una doppia dotata di tutti i confort e di un servizio alberghiero su misura,r igorosamente da prenotare.

Mercatini illuminati a Losanna

Per i bambini, attività, letture, tour sui poney ed intrattenimenti sull'Esplanade de la Cathédrale e al Flon; golosità e ricercatezze culinarie al Marché des Papilles, grande area coperta su Place de l'Europe, o al rinnovato Carnotzet quest’anno su Place de L’Europe. Le bancarelle sono aperte tutti i giorni dalle 12 alle 20. La festa collettiva proseguirà fino al 31 dicembre, quando Bô Nouvel-An saluterà il 2022 con la sua famosa Silent Disco Géante di Capodanno.

Tanto divertimento per grandi e piccini

Festival Lausanne Lumières, la cornice artistica del Natale

Brilla di luce propria, il Festival Lausanne Lumières, complemento imprescindibile di Bô Noël. Fino al 24 dicembre, installazioni luminose di uno degli eventi natalizi più suggestivi dell’intera Svizzera, scorreranno quest’anno sulle facciate di soli 3 edifici. Una decisione motivata da dalla volontà di ridurre i costi energetici. Ogni sera, dalle 18.30, creazioni d’arte uniche XXL di artisti locali ed internazionali illumineranno le facciate del Palais de la Rumine, la Tour Bel Air e della UBS Saint François. Mentre le tradizionali altalene torneranno ad animare Place de la Louve con una nuova creazione.