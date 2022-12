Alla scoperta di Williamsburg, la nuova Manhattan

Frizzante, energica, dinamica, con la stessa voglia di stupire che la contraddistingue da sempre. Una metropoli che si rinnova, che cambia pelle e diventa una meta da riscoprire. La Grande Mela non smette mai di sorprendere, tra nuovi musei, terrazze panoramiche e quartieri in evoluzione, a due passi dall’Hudson. Uno su tutti quello di Williamsburg, ad una sola fermata da Manhattan, nel borough di Brooklyn. Culla della cultura hipster newyorkese, ancora poco conosciuto oltreoceano, merita un posto d’onore tra gli hot-spot di Nyc. È diventato famoso grazie alla sua atmosfera in parte rétro e alla presenza di uno strano mix di vecchi capannoni dismessi, diventati pub, locali, gallerie per installazioni contemporanee, negozi vintage, ristoranti alla moda, supermercati bio, laboratori artigianali e bistrò.

Un murale di Williamsburg

Il quartiere di Williamsburg

Williamsburg è un incredibile melting pot di culture differenti, tra cui molto forte è quella ebraica. Sostanzialmente è diviso in due zone: quella occupata dalla?comunità di ebrei ultraortodossi tra cui i Satmar e la parte hipster e bohémien. Facendo due passi nella zona ebraica si torna indietro nel tempo, tra scritte yiddish e residenti vestiti con gli abiti classici della tradizione. Di contro, nella zona hipster, alcune tra le menti più creative di New York hanno pensato di trasferire i propri locali più alla moda, aprendo negozi, ristoranti e bar. Anche Hermès aprirà nel 2023 un pop store.

Vintage Shop a Williamsburg

Come arrivare a Williamsburg

Per raggiungere New York si può viaggiare in business, godendosi un viaggio con tutti i confort, avere l’accesso prioritario e la disponibilità di un lounge in aeroporto. Tutto ciò senza spendere una fortuna. Con La Compagnie, linea aerea Smart Business Class al 100% che opera voli transatlantici di linea regolari tra New York e Milano. 76 i posti totali, di sola business, servizio Wi-Fi illimitato a bordo e un'esperienza culinaria unica grazie a menu ideati da rinomati chef francesi, americani e italiani.

Dove dormire a Williamsburg

The William Vale

Hotel contemporaneo, di tendenza, situato nel quartiere creativo e colto di Williamsburg. Il design delle camere è elegante e moderno, con tocchi di colore di opere di artisti locali di Brooklyn. Due i pezzi forti: Vale Pool, la piscina all'aperto più lunga della città, con vista mozzafiato su New York. E Westlight, un bar panoramico al 22° piano, con ampie vedute a 360 gradi della Grande Mela. In inverno questo rooftop si trasforma in una pista di pattinaggio con intorno 12 chalet privati riscaldati. C‘è anche una spa pop-up all'aperto, con cinque saune private, dotate di finestre panoramiche a cupola, per godersi la vista sulla città e due vasche idromassaggio all'aperto.

Il Winter Village del William Vale 1/3 La piscina del William Vale 2/3 The William Vale 3/3 Previous Next

The William Vale | 111 N 12th St, Brooklyn, NY 11249, Stati Uniti | Tel. +1 718-631-8400

Dove mangiare a Williamsburg

Diner

Si concentra sulla cucina americana, fra luci soffuse e poltroncine, strette in un locale che sembra un caravan. Ha aperto nel 1999 in un pullman degli anni ’20 sotto il ponte di Williamsburg; lo chef è Adam Baumgart e il menu si concentra su specialità a base di insalate verdi e granchio.

L'esterno del Diner

Diner | 85 Broadway, Brooklyn, NY 11249, Stati Uniti | tel. +1 718-486-3077

Le Crocodile

Ristorante francese nel Wythe Hotel. Nota curiosa:?si vede nel sesto episodio di “And Just Like That”, il sequel di?Sex and the City. Fra gli elementi décor, soffitti alti, mattoni a vista, lampade di ottone e tavoli in legno.

Le Crocodile | 80 Wythe Ave, Brooklyn, NY 11249, Stati Uniti | Tel. +1 718-460-8004

Wandering Barman

Al confine tra Williamsburg e Bushwick, nell’area più hipster-and-chic di New York, questo locale stravolge il concetto stesso di cocktail bar che, qui, vengono serviti rigorosamente alla spina. Gli interni, concepiti dalla star dell’interior design Crosby Studios, in collaborazione con l’agenzia di brand identity newyorchese Team Design, puntano sull’uso del cemento grigio e luci al neon.

Wandering Barman | 315 Meserole St, Brooklyn, NY 11206, Stati Uniti

Cosa fare e vedere a Williambsburg

Street Art

Tra le forme di espressione artistica del quartiere ci sono i tanti graffiti e opere di street art. Si trovano un po’ovunque, da scovare, passeggiando tra le vie del quartiere.

Un'opera di street art a Williamsburg

Amant

Centro artistico a East Williamsburg, è un complesso di quattro piccoli edifici e due corti in una zona industriale di East Williamsburg. Un'invenzione di Lonti Ebers, un collezionista d'arte e fiduciario del MoMA che desiderava un luogo dove gli artisti di tutto il mondo potessero riunirsi a New York per diversi mesi all’anno per ricercare, creare e mostrare.

L'Amant di Williamsburg

Amant | 315 Maujer St, Brooklyn, NY 11206, Stati Uniti | Tel. +1 212-918-1077

Eskayel

Studio di design del creativo Shanan Campanaro di Williamsburg. L'artista, diventato designer, crea opere uniche che si traducono in splendidi tessuti, tappeti, murales e carte da parati. Tutte sostenibili grazie all’utilizzo di metodi eco-compatibili, con donazioni dell'1% delle sue vendite totali a organizzazioni ambientaliste.

Un'opera esposta all'Eskayel

Eskayel | 75 S 6th St, Brooklyn, NY 11249, Stati Uniti | Tel. +1 347-703-8084

Bathhouse

Terme diurne, inaugurate nel 2019. In un elegante spazio che mescola elementi preesistenti di fabbrica, con servizi moderni, come un bagno turco con il cielo notturno proiettato sul soffitto e tre hammam riscaldati.

Bathouse | 103 N 10th St, Brooklyn, NY 11249, Stati Uniti | Tel. +1 929-489-2284

La Bathouse di Williamsburg