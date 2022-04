Avventura nella natura per bambini in tutta sicurezza all’Elias Adventure Park

Bambini energici in cerca di avventure, ma in tutta sicurezza? La soluzione è l’Elias Adventure Park a Dro (Tn).

L’Elias Adventure Park nasce in un contesto unico e tutelato



Meta ascetica di base jumpers

L’Elias Adventure Park nasce in un contesto unico e tutelato, immerso nella natura alle pendici dell’immensa parete del monte Brento, meta ascetica di base jumpers e arrampicatori di tutto il mondo. Un luogo che infonde pace e relax e che si estende per oltre un ettaro e mezzo.



Tra il fiume Sarca e caratteristici paesini

Con il fiume Sarca che l’attraversa e il sentiero delle Marocche che lo circonda, il parco avventura è individuabile grazie al caseggiato dello scultore in legno “Holzschnitzer” visibile sulla curva che si trova a metà strada tra i caratteristici paesini di Dro e Pietramurata.



Si raggiunge anche in bicicletta

Comodamente raggiungibile pure in bicicletta e dotato di ampia possibilità di parcheggio, l’Elias si trova anche nelle immediate vicinanze del biotopo, creando il perfetto connubio tra natura e sport; così come la presenza di luoghi d’arte e di numerosi laghi, rende la zona un’ideale meta turistica per grandi e piccini.



Avventure sempre in sicurezza

Eseguito su rocce, alberi e pali artificiali, unico nel suo genere, è il primo parco avventura ad utilizzare l’innovativo sistema di “vita continua” Lvc su roccia nel percorso Junior: un sistema di sicurezza che viene attivato all’inizio dell’itinerario e mantiene il partecipante sempre agganciato e in piena sicurezza fino alla fine.



Per informazioni: www.eliasadventurepark.com