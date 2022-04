Tutta la bellezza della Carinzia, dove annoiarsi è impossibile

Le opportunità che la Carinzia, nel sud dell’Austria, offre per trascorrere una vacanza sono davvero tante. Ognuno, infatti, può trovare la propria soddisfazione: lo sportivo, l’amante della natura selvaggia, il fan delle vacanze termali, l’appassionato di food, il patito della montagna che però d’estate non vuole rinunciare a un tuffo nel lago, chi ama fare vacanze all’insegna della cultura e dell’arte e anche i campeggiatori più convinti. L’aria frizzante e pulita della primavera sul lato sud delle Alpi, il primo sole che rigenera e appaga dopo i freddi mesi invernali, completano lo scenario.



Camminare immersi nel verde

Molteplici attività outdoor: trekking e passeggiate

La natura della Carinzia offre svariate possibilità per camminate sui pascoli alpini, sulle sponde dei caldi laghi balneabili (Wörthersee, Weissensee, Ossiacher See, Faaker See, Millstätter See, Klopeiner See) e attraverso i sentieri di montagna, nelle valli e lungo i principali fiumi come la Drava e il Gail.

Gli “Slow Trails” vicini ai laghi sono 14, non sono lunghi più di 10 chilometri e hanno un dislivello di meno di 300 metri. Sono cammini rilassanti, ognuno con le sue caratteristiche attraverso i quali lentamente si può ammirare storia, architettura e natura. Tante anche le proposte di escursioni e attività organizzate: trekking sui ghiacciai, osservazione dei cervi rossi, yoga in riva al lago, passeggiate all’alba o anche viaggi alla scoperta delle strade panoramiche della Carinzia, che offrono scorci incantevoli sul paesaggio e scenari mozzafiato.

Esiste poi la possibilità di fare un’escursione a lunga distanza, dal ghiacciaio al mare, l’Alpe Adria Trail. In 43 tappe giornaliere (non tutti percorrono il sentiero per intero; la maggior parte sceglie di fare solo alcune tappe), dalla Carinzia attraverso la Slovenia, è possible raggiungere l’Alto Adriatico in Italia.

I laghi balneabili della Carinzia: fascino e divertimento

I caldi laghi balneabili della Carinzia sono splendidi per nuotare e praticare tante altre attività acquatiche. Sul Wörthersee è possibile fare un giro in stand-up paddle, mentre, se si preferiscono le discipline olistiche, il lago Wörthersee è un meraviglioso hotspot di yoga con una comunità internazionale. Sul lago Weissensee, inoltre, esiste una zattera da diporto, che combina esperienze naturali speciali con delizie culinarie locali; la pagaiata nelle “Everglades” al lago Faaker See o le escursioni nelle baie in barca a remi al lago Millstätter See sono esperienze uniche per chi ha un animo romantico.

Camminando nel verde della regione

Bike

Pedalare in Carinzia è un vero piacere e per farlo le strade sono infinite. Uno dei percorsi più belli è il “Gran Tour dei Laghi Carinziani” (percorribile in mountain bike, bici da corsa o anche con un’e-bike), lungo 340 chilometri. La sua forma a doppio anello consente di calibrare e combinare il percorso a proprio piacimento. L’itinerario comprende il lago Millstätter See, il lago Ossiacher See, il lago Faaker See, il lago Klopeiner See, il lago Presseggersee e il lago Weissensee.

Lungo il Gran Tour dei laghi della Carinzia i cicloturisti possono concentrarsi sulle bellezze del paesaggio senza alcuna preoccupazione: sulle piste ciclabili segnalate con cura si trovano 50 centri di noleggio biciclette “Kärnten rent-e-Bike” che mettono a disposizione in totale 1000 biciclette, fra cui numerose bici elettriche con le relative stazioni di ricarica. Qui si possono noleggiare facilmente biciclette che possono poi essere restituite in qualsiasi altro punto noleggio. Punti di sosta panoramici invitano a ricaricarsi d’energia lungo il percorso, mentre i battelli di linea consentono di superare qualche tratta in totale relax.

Inoltre, per gli appassionati di mountain bike la Carinzia offre il percorso più lungo d’Europa, il Flow Trail di 15 chilometri a Bad Klienkirchheim, moltissimi altri sentieri e più di 3mila chilometri di percorsi riconosciuti. Grazie a Flow Trails Kärnten, c’è la possibilità di trasportare la bicicletta in salita con la ferrovia di montagna.

Golf e tennis

In Carinzia, 12 campi da golf offrono un'ampia varietà per gli appassionati di questo sport, ognuno con il suo carattere e le sue sfide speciali. Un successo quando si tratta di golf è l’Alpe-Adria Golf Card transfrontaliera, che permette di giocare su circa 20 dei più bei campi in Carinzia, Slovenia e Italia. Anche le strutture sportive con i campi da tennis con diverse superfici sono molteplici.

Tanto tennis tra le proposte

Alla scoperta delle città

Le città della Carinzia sono dei veri e propri “insider tips”: Klagenfurt sul lago Wörthersee, con il suo elegante centro storico e una vasta gamma di attività culturali, Villach con il suo stile di vita mediterraneo e i suoi costumi vivaci, la medievale Friesach con i suoi castelli, la città degli armaioli di Ferlach, con il suo museo della caccia, o Gmünd, la città degli artisti.