Grado per i suoi 130 anni si regala mostre, convegni e showcooking

Da 130 anni il sole splende sull’isola di Grado. Per festeggiare la ricorrenza la perla dell'Alto Adriatico immersa nell'azzurro del suo mare ha in serbo un ricco programma di iniziative ed eventi. Una festa lunga sei mesi, da maggio ad ottobre, che animerà la splendida cittadina del Friuli Venezia Giulia: il centro storico, la laguna, le spiagge con mostre, concerti, convegni, visite guidate, spettacoli, show cooking con inediti percorsi del gusto all'insegna delle più genuine tradizioni culinarie locali.

Grado, la perla dell'Alto Adriatico

Grado è sinonimo di spiaggia, sole, mare, benessere. Il "genius loci" di questo antico borgo di pescatori lo si ritrova in una spettacolare natura sospesa tra mare e cielo, nella sua storia millenaria, nella sua gente che ha gelosamente preservato tradizioni, lingua, gastronomia tipica. E in quell’incantevole entroterra dove lo sguardo spazia tra reperti archeologici e testimonianze sia dell'epoca romana e sia della tradizione cristiana (Aquileia, principale sito archeologico del Nord Italia, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità), castelli (Strassoldo, Gorizia, Miramare), antichi insediamenti circondati dalle dolci colline dove si coltivano i pregiati vigneti del Collio.

Da antico borgo di pescatori a meta balneare della Mitteleuropa

Era il 25 Giugno del 1892 quando l’imperatore Francesco Giuseppe proclamò Grado "Stazione di cura e soggiorno" dando il via a una storia di successo che ancora oggi, dopo 130 anni, elegge questo antico borgo di pescatori a meta balneare preferita dalla Mitteleuropa con la sua atmosfera rilassata e il clima sempre mite.

I festeggiamenti iniziano domenica 1° maggio con la tradizionale inaugurazione della stagione balneare e con la rassegna "Grado 130", mostra di cartoline e fotografie d’epoca per rivivere il periodo ottocentesco di Grado, che daranno il via ai numerosi appuntamenti che si avvicenderanno nei mesi successivi tra sfilate, proiezioni spettacolari nel centro storico, concerti, operette e manifestazioni teatrali anche nelle piazzette, la "Notte bianca e Oro sulla sabbia", convegni di approfondimento, improvvisazioni di arte culinaria e tanto altro.

Quest’anno ricorre anche il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, poeta e regista che ambientò quasi interamente nella laguna che circonda l’Isola uno dei suoi capolavori, "Medea", con Maria Callas. Per l’occasione Grado renderà omaggio all’artista con numerose iniziative nel mese di agosto.

Un’estate tutta da vivere a Grado

Attività sportive, acquatiche, escursioni in barca, piste ciclabili, birdwatching. Questa elegante cittadina, oltre a divertimento e cultura, garantisce anche innumerevoli attività sportive e acquatiche da praticare lungo i suoi 3 chilometri di litorale sabbioso dove sventola la "Bandiera Blu", suggestive escursioni in barca tra gli isolotti della laguna alla scoperta dei tipici "casoni", le antiche abitazioni dei pescatori, le bellezze naturali. Ed ancora: il paradiso del birdwatching, le vacanze a misura di bambino grazie ai suoi fondali bassi e sicuri, una efficiente rete di piste ciclabili, prime fra tutte la Ciclovia Alpe Adria che collega Grado all’Austria.

Perché non approfittare del ricco programma di celebrazioni con più di 50 appuntamenti che vedranno Grado protagonista dell’estate con un fitto calendario di eventi e iniziative?

Il soggiorno al Laguna Palace Hotel di Grado

Il Laguna Palace Hotel, elegante hotel 4 stelle superior particolarmente apprezzato dalla clientela mitteleuropea e dalle ottime recensioni, è la scelta perfetta per coniugare soggiorni nella pace più assoluta con vista a 360 gradi sulla laguna di Grado e al tempo stesso in posizione centralissima nel cuore della cittadina dove fervono tutte le attività per l’anniversario.

L‘interno del ristorante del Laguna Palace Hotel (Foto Laguna Palace hotel)

Al Ristorante Laguna Sky del Palace Hotel un menu celebrativo

L’Hotel Laguna Palace ha aderito al programma "Grado 130" e mette a disposizione dei suoi ospiti un "menu 130" dedicato e celebrativo da gustare nello scenografico ristorante Laguna Sky. Da due mesi il Laguna Palace Hotel e il suo rinomato ristorante hanno infatti inaugurato la stagione 2022 dove poter trascorrere giornate indimenticabili tra il verde della vegetazione e il blu del mare, una cucina gourmet con vista, una attrezzatissima spa, la panoramica piscina con idromassaggio, la spiaggia privata attrezzata dello stabilimento Tivoli e il lounge bar sul rooftop dove sorseggiare un drink aspettando il tramonto.

Il Laguna Faro Suites tra poco più di mese vedrà la luce

«A pochi metri dal Laguna Palace in un contesto riservato ed esclusivo di sole suites sta ultimando i lavori il nuovo Laguna Faro Suites», ha annunciato Giuseppe Falconieri, direttore generale di entrambe le strutture: Laguna Palace e Laguna Faro Suites. «La prima è pronta a soddisfare le esigenze di una clientela famigliare ormai consolidata e la seconda di nuova concezione e dal design innovativo, dedicata ad una clientela adulta sarà inaugurata a giugno, nel clou delle celebrazioni della città per i 130 anni, per andare incontro alla sempre più crescente domanda di un pubblico esigente che ricerca riservatezza e il massimo comfort in un ambiente di design e tendenza. Il nostro obiettivo è creare un prodotto nuovo e unico sul territorio di alto livello che incontri sempre di più i gusti del cliente italiano».