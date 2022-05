Al Lago di Garda per fare buca! Ecco i campi da golf del territorio

Andare al Lago di Garda solo per gli sport acquatici e riduttivo! Il territorio è, infatti, anche un paradiso per i golfisti del mondo: 4 campi con 27 buche, 6 campi con 18 buche e un campo 9 buche. Tutti i campi sono diversi, come il paesaggio del lago di Garda.

Golf Club Bogliaco



Le “buche” bresciane

Tredici i campi da golf nella sola provincia di Brescia, senza contare quelli con le confinanti Verona e Mantova. Per gli appassionati di questo sport non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si parte da campi fino a 27 buche disegnati da architetti di fama mondiale e apprezzati dai migliori giocatori del mondo, per arrivare a campi scuola e di allenamento per esperti e semplici appassionati. Magnifici tappeti verdi spesso circondati da realis esclusivi, con bar e ristoranti stellati che si affacciano su spazi a perdita d'occhio. E poi tante attività per il tempo libero fra bellezze storiche e ambientali. Vivere vacanze tra shopping, piatti prelibati, escursioni nell’entroterra, tour sui laghi con visite alle isole che punteggiano il Benaco e l'Iseo senza dimenticare i siti Unesco. Insomma, mazze e palline e non, attorno ai 13 impianti della Leonessa. D’obbligo partire dal prestigioso Golf Bogliaco di Toscolano Maderno, il terzo campo da golf più antico d'Italia con vista lago e incastonato fra le montagne dell'alto Garda, per scendere ad Arzaga al Garda Golf tra le splendide colline della Valtènesi, per passare poi dal rilassante Chervò di Pozzolengo disegnato fra i saliscendi morenci, al confine con il mantovano. Una tappa merita anche il Franciacorta Golf club di Corte Franca, immerso fra i vigneti delle sempre più rinomate bollicine, per salire poi al Golf club di Ponte di Legno, a 1500 metri di quota sotto la corona di montagne delle Alpi della Valle Camonica.



Ce n'è per tutti i gusti per trascorrere tempi lunghe e brevi all’insegna del relax. O per fermarsi solo per qualche ora, fra i prati come al Golf Serenissima a ridosso del nuovo e grande parco delle cave a Brescia- Buffalora, oppure nei nuovi Golf club di Chiari o al “Golf Region Lake Garda” di Polpenazze. Ecco nel dettaglio i campi da golf intorno al Lago di Garda! E pallina in buca!



BRESCIA

Golf Club Bogliaco

Superficie 32 ettari

18 Buche / Par 67

Driving Range

via del Golf 21 - 25088 Toscolano Maderno (Bs)

Tel 0365 643006

www.golfbogliaco.com



Golf Club Il Colombaro

Superficie 2.700 mq

9 Buche / Par 29

Driving Range 20 postazioni

Via Colombaro 1 - 25087 Cunettone di Salò (Bs)

Tel 0365 43327

www.ilcolombaro.com



Gardagolf Country Club

Superficie 110 ettari

27 Buche / Par 71

Driving Range

Via Angelo Omodeo - 25080 Soiano del Lago (Bs)

Tel 0365 674707

www.gardagolf.it



Palazzo Arzaga Golf Resort

Superficie 120 ettari

27 Buche / Par 18

Jack Nicklaus II Par 72 + 9 Buche

Gary Player Par 36

Driving Range: 9 buche

Loc. Arzaga - 25080 Carzago di Cavalgese della Riviera (Bs)

Tel 030 680600

www.palazzoarzaga.com



Chervò Golf San Vigilio

Superficie 110 ettari

27 Buche / Par 36+36+35

9 Buche / Par 37

Driving range 40 postazioni (15 coperte)

Driving range academy 50 postazioni da terra

Località San Vigilio - 25010 Pozzolengo (Bs)

Tel 030 9918248

www.chervogolfsanvigilio.it



VERONA

Golf Club Paradiso del Garda

Superficie 80 ettari

18 Buche / Par 71

Driving Range 4 buche

SS 249, Località Paradiso - 37019 Peschiera del Garda (Vr)

Tel 045 6405802

www.golfclubparadiso.it



Golf Club degli Ulivi

2 campi da 18 buche e 9 buche

Golf Accademy con driving range, putting green ed approach green

Via Ghiandare 2 - 37010 Marciaga (Vr)

Tel 045 6279030

www.golfclubcadegliulivi.it