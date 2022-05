Dai Caraibi a Hollywood: il mondo di CanevaWorld Resort

Una vera e propria avventura tra pirati, antichi galeoni, squali feroci, acque cristalline, spiagge di sabbia bianca e scenari da film di Hollywood! CanevaWorld Resort a Lazise (Vr) è un polo d’intrattenimento che ha come obiettivo quello di far vivere un’esperienza indimenticabile ai visitatori, all’insegna del divertimento e del relax. Il resort è composto da due incredibili Parchi divertimento, tre ristoranti tematici e un Tiki-bar.

Paradiso acquatico



Movieland The Hollywood Park

I grandi studi cinematografici di Hollywood sbarcano sul lago nel primo e unico parco italiano interamente dedicato e ispirato al mondo del cinema. A Movieland è possibile vivere una giornata di puro divertimento assistendo dal vivo a spettacoli unici e scene d’azione con stuntmen professionisti, provare fantastiche attrazioni e visitare set cinematografici con incredibili effetti speciali.



Tra le novità Space Mission Orbit, per sperimentare le forze G come un vero astronauta; H. H. Holmes Hotel per affrontare il serial killer che sconvolse l’America e Alfonso’s Sfiziose con le sue bruschette con prodotti di qualità locali



A Movieland Park è possibile trovare diverse attrazioni uniche al mondo (tra cui Pangea, Kitt Super Jet, Magma 2.1, H. H. Holmes Hotel, U-751, Diabolik Invetrigo) e imperdibili show che permettono di scoprire i backstage dei grandi film e diventare il protagonista all’interno dei diversi set dove più di 40 stuntman e artisti creano dal vivo spettacoli straordinari con incredibili effetti speciali (tra cui U.S. Army Stunt Show, Medusa Epic Show, Overdrive Live Set, Sly vs Marilyn, Sweet Nightmare, per citarne alcuni).



Un’isola caraibica immersa nel verde

Caneva The Aquapark è un’isola caraibica immersa nel verde, tra musica coinvolgente, piante tropicali e spiagge di sabbia bianca finissima. È il posto ideale per rilassarsi nell’acqua cristallina di incantevoli lagune senza rinunciare alle emozioni di scivoli mozzafiato e tortuosi percorsi a bordo di gommoni e tappetini.



Tra le ultime novità Malibù Beach, un'area verde riservata, nel cuore del Parco con lettini e ombrelloni; Balcony, una terrazza sopraelevata dove rilassarsi in un'oasi di relax e Hawaiian Poke, con i suoi sapori hawaiani.



Scivoli e relax per tutte le età

A Caneva Aquapark il divertimento e il relax è per tutti: dalle spiagge di sabbia fino alle attrazioni più adrenaliniche ce ne è per tutti i gusti tra Cabanas Club, Stukas Boom, Crazy River e Shark Bay.



Medieval Times Restaurant & Show

Ma Caneva non è solo giorno! Il divertimento continua anche tutta la notte. Come al Medieval Times Restaurant & Show. All’interno di un castello medievale aspetta un avvincente torneo in compagnia di Re Astolfo e dei suoi cavalieri. Il tutto accompagnato da un’abbondante cena con bevande servite senza limiti di quantità in un suggestivo spettacolo unico nel suo genere.

Medieval Times Restaurant & Show 1/5 Stukas Boom 2/5 Movieland 3/5 Moviela The Hollywood Park - Pangea 4/5 Rock Star Restaurant 5/5



Safari Pizza

Coinvolgente come un safari e divertente come una pizza in compagnia! Giraffe, elefanti, coccodrilli e cascate d’acqua danno il benvenuto e terranno compagnia per una serata indimenticabile.



Rock Star Restaurant

Una formula buffet originale abbinata all’atmosfera di un ristorante in stile americano dedicato alle star della Musica. Fantastici piatti principali, squisiti dolci e bevande illimitate.



Margaritas Cocktails

Un tiki bar in stile caraibico per assaporare deliziosi cocktails. Margaritas, Tequila Sunrise, Strawberry Caipiroska... gli inimitabili House Drinks sul Lago di Garda!



CanevaWorld Resort

Via Fossalta 58 - 37017 Lazise (Vr)

www.canevaworld.it