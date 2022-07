Tour esperienziali nel borgo artigiano di Padernello

Il borgo artigiano di Padernello, immerso nella natura della Bassa Bresciana, si svela con tutte le sue curiosità ai visitatori che partecipano alle visite guidate per gruppi tra lo splendido maniero quattrocentesco, le sue meraviglie storiche e artistiche, il Ponte San Vigilio, Cascina Bassa e i sapori tipici locali. È questa una delle novità 2022 al Castello di Padernello di Borgo San Giacomo, che si protrarrà anche nelle prossime stagioni: tour guidati per gruppi organizzati per esplorare e conoscere un patrimonio culturale che segna la rinascita di un intero territorio.

Il Castello di Padernello

Cosa propone il tour

Il percorso di visita, per i gruppi di minimo 20 persone, comincia entrando dall’ingresso a cui si accede attraversando l’antico ponte levatoio, che rimasto intatto nei secoli, ancora si muove sul fossato pieno d’acqua per dare il benvenuto tra i cortili e poi nelle storiche stanze del castello. Di qui ci si immerge tra le vicende e le atmosfere della cucina cinquecentesca, negli ambienti eleganti delle nobili camere, nell’affascinante biblioteca, tra i soffitti decorati e le suggestioni della scalinata settecentesca del maniero di Borgo San Giacomo.

A seguito della guida, si scoprono le opere d’arte del pittore Giacomo Ceruti, esposte in riproduzioni fotografiche ad altissima risoluzione in alcune sale del castello. Uscendo dal maniero, passeggiando lungo il sentiero che conduce nel bosco, si raggiunge il Ponte San Vigilio, un’opera d’arte in natura creata dall’artista Giuliano Mauri tessendo legno di castagno: due ponti, che le stagioni vestono ogni volta di nuova poesia e che recuperano idealmente il percorso di un’antica strada romana.

Intorno al Castello, il percorso guidato continua nel borgo artigiano e a Cascina Bassa, un grande cascinale da poco ristrutturato per divenire luogo di scuole botteghe, sale per l’alta formazione e ospitare, a partire dal 2023, un bellissimo albergo diffuso. Qui, i visitatori possono degustare e acquistare i vini bresciani dell'enoteca da abbinare alle prelibatezze della cucina locale.

Le visite guidate per gruppi, della durata di 2 ore e mezza, sono al prezzo di 10 euro a persona.