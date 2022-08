In cerca di benessere e relax? Ecco dieci strutture da non perdere

Relax, movimento, energia, svago, corretta alimentazione: sono questi i presupposti di una settimana all'insegna del benessere, una promessa che Autentico Hotels riserva nei suoi hotel per rispondere alle esigenze di chi anche in vacanza non rinuncia alla cura del proprio corpo con il giusto compromesso tra benessere fisico e piacere della tavola. Uno stile di vita corretto che ci accompagna e ci dà energia per ricaricare le pile prima di riprendere la vita frenetica. Grazie alle cure personalizzate di ogni struttura la “remise en forme” e il relax sono assicurati.

Residenze storiche, antichi castelli, vecchie case coloniche riconvertite e wine relais immersi tra i vigneti con spa panoramiche e aree benessere. Questo è il contesto in cui gli ospiti degli Autentico Hotels possono ritrovare il proprio equilibrio perfetto e vivere una vacanza indimenticabile.

Chateaux Monfort

L’equilibrio tra spirito e fisico è garanzia di lunga vita e benessere, per questo il Golfo Dei Poeti Relais & Spa è il luogo perfetto per lasciare a casa la frenesia della routine.

Golfo dei Poeti

Riscoprire i piccoli piaceri quotidiani concedendosi un light lunch sotto la tenda con vista panoramica: lo chef preparerà piatti leggeri con i prodotti a km 0 dell’orto.

Prendersi un po' di tempo libero per rilassarsi e ricaricarsi nel più romantico hotel a cinque stelle situato nel centro di Milano. Lo Yoga Retreat offre un approccio olistico che combina lezioni private di Yoga, trattamenti nella romantica Spa Amore & Psiche e una sana colazione Yogi pensata per curare il corpo. Il soggiorno a Château Monfort è una fuga romantica che permette di trovare un equilibrio tra il benessere mentale e quello fisico.

Il nome Fragsburg Soul Garden suggerisce quello che promette il suo raccolto. Le erbe fresche, la frutta e la verdura non nutrono solo il corpo, ma sono anche fonte d'ispirazione per la mente. Gli ingredienti selezionati a mano costituiscono la base per la cucina del Fragsburg dedicata a veri intenditori che sanno assaporare con tutti i sensi e il cuore.

Castel Fragsburg

Non solo Dolomiti, ma anche alimentazione e benessere: il Faloria Mountain Spa Resort ha inaugurato la stagione estiva mettendo a disposizione i suoi servizi per un soggiorno speciale pensato per prendersi cura di se stessi a 360 gradi. La proposta include diversi trattamenti olistici ideali per riequilibrare l’energia del corpo e menù studiati per restituire benessere alla mente e bellezza al corpo.

Faloria Mountain Spa Resort

Non è necessario rinunciare ai piaceri della buona tavola se si riesce a coniugare gusto e salute: mangiare bene e sano si può, a patto di acquisire una maggiore consapevolezza nella scelta degli alimenti e dei metodi di cottura, sfatando qualche falso mito che ancora condiziona le nostre scelte alimentari. Parola della chef stellata Silvia Baracchi de Il Falconiere che promette gusto e salute!

Il Falconiere

Ricaricare le energie con un trattamento esclusivo nella Spa o prenotare un istruttore di yoga personale per alleggerire mente e corpo durante il soggiorno. Inizia bene la giornata con un saluto al sole nel patio e si completa con una mattinata nella palestra all’aria aperta per poi gustare un sano frullato presso il bar sulla spiaggia “Il gabbiano”, coccolati del sole e dal rumore del mare. Pietanze ricercate e genuine della cucina italiana ed internazionale attendono gli ospiti al ristorante sulla spiaggia “La Pagoda” e al ristorante dell’hotel “La Terrazza”.

Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort

Abbracciare la nutrizione olistica significa prendersi cura di sé in tutto e per tutto. Si inizia al meglio la giornata con la colazione gourmet del Buon Risveglio per poi rilassarsi nel grande parco di Villa Pisani Bonetti tra il profumo del caffè, un cornetto caldo e innumerevoli proposte dolci e salate. Qui si recuperano energie e si trova l’equilibrio necessario.

La Barchessa

Questo lussuoso resort con vista sulla baia di San Montano e sul Golfo di Napoli, offre esperienze incentrate sul benessere, dai rituali olistici orientali allo yoga fino ad una ricca proposta culinaria attentamente curata per rispondere ad ogni esigenza. I ristoranti del resort Franco's e La Veranda servono deliziose prelibatezze realizzate con prodotti freschi e ingredienti provenienti in buona parte dall'orto del resort e da fornitori locali. Tra le proposte dolci fatti in casa, muesli di mandorle, centrifughe fresche, spremute di limone e arancia per colazione; verdure di stagione alla griglia, insalate fresche e pescato del giorno a pranzo e intriganti rivisitazioni di piatti slow food per la sera.





San Montano Resort & Spa

La colazione del Grand Hotel et de Milan è sicuramente uno dei momenti più healthy, con un'accurata selezione di succhi di frutta di stagione e un vasto assortimento di pasticceria fatto direttamente in casa con particolare attenzione all'utilizzo di materie prime d'eccellenza.

Grand Hotel et de Milan

La Dieta mediterranea è già naturalmente sana e ricca di elementi vegetali e olistici, come cereali, legumi, olio di oliva, frutta fresca e secca. Il Martivs Private Suites offre prime colazioni sane e può far scoprire i ristoranti più sani e verdi della città.

Martivs Private Suites