Venice Simplon-Orient-Express, 8 nuove suites per un viaggio da sogno

Belmond svela una nuova categoria di cabine a bordo del leggendario Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe - otto nuove Suites si uniranno alla collezione da giugno 2023, portando a nuove vette il lusso e il comfort del mito originale su rotaie.

Unendo le due categorie di cabine preesistenti, le Suites aggiungono una nuova espressione di opulenza al treno, con ambienti pervasi di storia e curati col massimo rispetto per conservare l'artigianato degli anni '20 e '30.





La Campagne

Un nuovo concetto di lusso

Le due carrozze originali sono state restaurate da esperti artigiani e designer francesi, che hanno reinventato gli spazi a bordo del treno mantenendo l'aspetto e la sensazione dell'epoca d'oro del viaggio. Il design fa immergere gli ospiti in un'esperienza che unisce l’iconica storia del treno e il comfort moderno, uno spazio in continuo movimento, ispirato dai paesaggi che si susseguono altrettanto. L'artigianato originale e i richiami storici sono infusi nella ricca stratificazione degli interni, celebrando il viaggio stesso e creando un piccolo paradiso dove godere appieno i momenti di tranquillità.

Le nuove sontuose Suites eleveranno gli alloggi esistenti del treno, per offrire ora un trio di categorie di cabine che soddisfi ogni viaggiatore. Oltre al fascino di una cabina storica del Venice Simplon-Orient-Express, le nuove Suites hanno l’ulteriore vantaggio di un bagno privato in marmo e di un'area relax per il giorno convertita in letto matrimoniale o due letti singoli, di notte.

Nelle altre due categorie già esistenti, l'epitome del lusso, una Grand Suite è dotata di bagno privato e doccia, letti matrimoniali che possono essere convertiti in letti singoli, nonché una zona soggiorno da cui godere delle delizie di esperienze culinarie private disponibili a ogni ora, e champagne che “scorre” senza limiti. le classiche Cabine Storiche, invece, sono un tesoro sospeso nel tempo, trasformandosi magicamente da lounge diurna in confortevoli cuccette a castello per la notte.

Le Foret

Paesaggi europei come ispirazione

Le nuove Suites celebrano l'incanto del paesaggio che si dispiega attraverso i finestrini del treno. Partendo da questa ispirazione, gli artigiani francesi hanno dato forma alle influenze in quattro diversi design: La Campagne (la campagna), Les Montagnes (le montagne), Les Lacs (i laghi) e La Forêt (la foresta).

In omaggio ai viaggi eccezionali del Venice Simplon-Orient-Express, le Suites ispirate a La Forêt riecheggiano la Foresta Nera, immersa nella regione montuosa del sud-ovest della Germania, come nel percorso intrapreso viaggiando da Praga a Parigi. Dalla natura selvaggia a quella più dolce, le Suites ispirate a La Campagne sono adornate con vivaci velluti verdi e intricati intarsi floreali. Qui i viaggi più panoramici prendono vita attraverso il design: dai pascoli e dai vigneti del nord Italia al panorama pittoresco del sud della Francia e lungo la Costa Azzurra. Sul percorso classico del treno per Venezia si può ammirare il massiccio dell'Arlberg in Austria e il design di Les Montagnes rispecchia le imponenti cime montuose circostanti. Dalla terra all'acqua, il motivo Les Lacs riflette la bellezza dei molti laghi spettacolari lungo il percorso, dallo Zurgersee in Svizzera al Lago di Como in Italia.

LeLac

Ogni suite di per sé farà viaggiare gli ospiti in diversi scenari europei attraverso magnifici colori, motivi e trame. I sontuosi tessuti e arredi giungono direttamente da celebrati designer Art Deco, come Majorelle, Dufrene, Leleu, Rousseau, Prou e Lalique. Gli interni sono una celebrazione dei paesaggi europei e della ricchezza della natura circostante; le pianure coltivate con le loro distese di vigneti, le antiche foreste dell'Europa centrale, lo svettare delle catene montuose e i quieti laghi glaciali.

Venice Simplon-Orient-Express viaggia attraverso l'Europa - Repubblica Ceca (Praga), Francia (Parigi e Cannes), Italia (Firenze, Venezia, Roma e Verona) Austria (Vienna e Innsbruck), Ungheria (Budapest), Romania (Bucarest), Svizzera (Ginevra), Belgio (Bruxelles) e Paesi Bassi (Amsterdam) - da marzo a novembre, oltre all'iconica rotta da Parigi a Istanbul una volta l'anno.

La tariffa principale per le suite è di 5.500 sterline. Questa include uno steward personale di cabina 24 ore su 24, bagni interni in marmo, amenities su misura, kimono e pantofole in omaggio.