Alla ricerca della Pietra del Tempo, nuova avventura per famiglie all'Alpe Tognola

Un percorso tematico nuovo di zecca aspetta le famiglie sull'Alpe Tognola, a 2200 metri di altitudine, raggiungibile con la cabinovia Tognola da San Martino di Castrozza (Tn).

il Sentiero delle Marmotte ph Trentino dei Bambini



Missione speciale

Si tratta di una missione speciale che i bambini potranno compiere per tutta l’estate assieme a Carlotta la Marmotta, simpatica investigatrice alla ricerca della "pietra del tempo", così preziosa per gli animali del posto e scomparsa misteriosamente. Una volta ritirato alla cassa (costo 4 euro) il kit della giovane marmotta, contenente il libretto illustrato, con la storia e le istruzioni per la missione ed arrivati in quota, bisognerà intraprendere proprio il Sentiero delle Marmotte, un facile percorso ad anello di circa un chilometro e mezzo lungo il quale sono state posizionate sette sculture in legno alte circa un metro e mezzo.



Tappa dopo tappa, la storia svelerà caratteristiche e curiosità sugli amici di Carlotta: ogni statua di animale nasconde una lettera, che formerà assieme alle altre la parola chiave per ricevere come premio la Pietra del Tempo, da portare con sé come ricordo di questa esperienza.



Modo originale per vivere e scoprire il territorio

Il progetto è stato creato in collaborazione con Silvia Conotter e il Trentino dei bambini, con le sculture di Franz Avancini e le illustrazioni di Michela Molinari, mentre la storia e i personaggi sono nati dalla fantasia di Francesco Barazza. «Si tratta di un modo originale e coinvolgente per vivere ed interagire con il territorio - spiega la presidente degli impianti Tognola Valeria Ghezzi – tutta la famiglia potrà così trascorrere del tempo di qualità in un contesto naturale di straordinaria bellezza».

Foto: Trentino dei Bambini



Ogni mercoledì e venerdì mattina, nei mesi di luglio ed agosto, ci sarà inoltre un’attività guidata lungo il sentiero delle marmotte: Meo Coccia, istruttore di nordic walking, accompagnerà i bambini lungo il percorso insegnando allo stesso tempo agli adulti la tecnica di questa particolare attività. Un bel modo per intrattenere grandi e piccoli.

"Alla Ricerca della Pietra del Tempo" fa anche parte del programma Dolomiti Family Adventures: un contenitore di esperienze rivolte alle famiglie e prenotabili comodamente online sul sito sanmartino.com. Acquistando l'attività sul sito, oltre al kit della Giovane Marmotta, si riceve anche il ticket per la cabinovia Tognola e il cestino "Adventures pic-nic".