Vacanze di settembre? Perché no, quanti sconti!

La Liguria è una meta molto amata dalle famiglie: con un bellissimo mare, da anni premiato dalla Bandiera Blu, spiagge attrezzate, tanti eventi per tutta la famiglia e un entroterra ricco di percorsi da scoprire. A Diano Marina, nella Riviera dei Fiori, c’è il family Hotel Raffy con piscina all’aperto, un divertentissimo Miniclub che segue i piccoli anche per il pranzo e la cena (7 giorni su 7), e a soli 100 metri si trova la spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni.

Dal 27 agosto all’11 settembre, per 7 notti, il 2° letto per i bambini da 1 a 10 anni gode dello sconto del 30%, il 3° e 4° letto per i bimbi da 6 mesi a 3 anni ha il 70% di sconto, da 3 a 10 anni il 50% e da 11 a 18 anni godono dello sconto del 30%. E se ci si trova costretti ad annullare la vacanza fino a 7 giorni prima della partenza la caparra versata verrà trasformata in un voucher da poter utilizzare per un soggiorno futuro.

Offerte in Campania

Al Family Spa Hotel Le Canne a Forio d’Ischia (NA) la vacanza è anche termale. Immerso nel verde di un ampio giardino, l’hotel ha un grande spazio giochi per i bambini e poi il Mini e Junior Club divisi per fasce d’età, una Spa con trattamenti anche per i piccoli. L’hotel è, inoltre, convenzionato con un vicino centro termale che offre cure e coccole con acque termali, anche per i piccini, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Dal 28 agosto al 4 settembre, 7 notti in Mezza Pensione, da 665 euro a persona, bambini gratis fino a 12 anni.

Dal 4 all’11 settembre, 7 notti in Mezza Pensione, da 650 euro a persona, bambini gratis fino a 12 anni.

Dall’11 al 18 settembre, 7 notti in Mezza Pensione, da 385 euro a persona, bambini gratis fino a 12 anni.

Dal 18 al 25 settembre, 7 notti in Mezza Pensione, da 350 euro a persona, bambini gratis fino a 12 anni.



E se ci si trova costretti ad annullare la vacanza, fino a 7 giorni prima della partenza la caparra versata verrà trasformata in un voucher valido fino all’autunno 2023.

Intramontabile Romagna

La Riviera Romagnola è sempre una sorpresa tra eventi, bellissime serate da vivere con tutta la famiglia passeggiando sul lungo mare, spiagge attrezzate e tantissimi servizi per le famiglie. A due passi dal mare, in posizione strategica l’Hotel Caraibi a Rivazzurra di Rimini si trova vicino a Fiabilandia, e offre una ampia piscina oltre ad un miniclub con animazione sia in albergo che in spiaggia. Dall’ 11 al 18 settembre con l’Offerta Settembre al Mare Low Cost il 1° bambino è gratis il 2° gode dello sconto del 50%, per 7 notti, prezzi da 339 euro a persona con trattamento All Inclusive con servizio spiaggia incluso.

