Metti un San Valentino d'estate...

Una fuga romantica al mare per sorprendere il partner con una cena insolita? Prenotate un tavolo vista mare, anzi, direttamente in spiaggia, in una location fantastica: direttamente sulla spiaggia del Vivosa Apulia Resort, in Salento. Ad accompagnare la serata sono il mare, le onde, la luna e le stelle: lo chef prepara esclusivamente per la “cena in spiaggia” un menu a base di pesce fresco che sceglie insieme ai pescatori di Gallipoli o di Torre San Giovanni. Le verdure dei contorni sono coltivate dai contadini salentini. I vini in abbinamento sono di Vigneti Reale, Chardonnay salentino oppure Malvasia rosato. Il brindisi sulla spiaggia con le scenografiche luci del tramonto è indimenticabile.

Bagno di vino al Tyrol

Pic nic in quota e bagno di-vino per due



All’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena sanno bene come coccolare gli ospiti. Per una romantica fuga di coppia sono due le experience che vengono proposte: un pic nic in quota nella baita dell’hotel e una rilassante “immersione” in tinozze di legno colme di vino nell’elegante spa. Originale e appagante la prima: si sale con una camminata a passo lento fino a raggiungere l’incantevole baita privata sull’Alpe Juac a 1900 mt, un angolo magico abbracciato dai prati con una vista meravigliosa sulle montagne del Sassolungo, Sassopiatto e Sciliar. Qui, tra un sottofondo di musica tirolese e i piatti della tradizione preparati dal team di cucina guidato dallo chef Alessandro Martellini, ci si concede un “déjeuner sur l’herbe” in un’atmosfera festosa e informale ma dall’allure molto esclusiva (solo su prenotazione, prezzo € 250 a persona bevande escluse). Intima e salutare la seconda: nell’area wellness dell’hotel due tinozze di legno attendono la coppia per un piacevole bagno di-vino seguito da un massaggio all’olio di vinacciolo con proprietà toniche, antiossidanti e depurative e, perché no, da una degustazione di vino, speck e formaggi locali. Un rituale che avvolge tutti i 5 sensi

In Val Pusteria relax di coppia nella vasca onsen



In giapponese significa “sorgente termale” ed indica le polle d'acqua calda che i numerosi vulcani regalano alle isole del Giappone. Senza spingersi troppo ad Est, però, l’esperienza dell’onsen da oggi si può provare anche in Alto Adige. L’Hotel Silena, a Valles in Val Pusteria, nel recente restyling che gli ha regalato un look tutto nuovo ed ancor più esclusivo, ha realizzato sul tetto della struttura una bellissima vasca onsencon spettacolare vista sulle montagne. Un luogo intimo e silenzioso dove potersi immergere nell’acqua calda per rigenerare corpo e mente e regalarsi un rituale di coppia in un’atmosfera unica, quasi onirica (prezzi soggiorno in una Soulful Suite Recreation Rooftop a partire da € 320,00 a persona in mezza pensione).

Silena

Un tavolo per due nel più piccolo ristorante del mondo



In Kufsteinerland, un’incantevole regione del Tirolo, si può cenare nel più piccolo ristorante del mondo. Si chiama Auracher Loechl ed è grande, anzi è piccolo 15 metri quadri. É situato su un “passaggio coperto” che collega due antichissime strutture. Il piccolo ristorante è dunque sospeso. Come lo è la magica atmosfera che si respira in questo intimo angolo: due sedie, un tavolo e un giradischi vintage per ascoltare canzoni romantiche. Il menu è di 5 deliziose portate, costo 158,00 per 2 persone incluso.

A Livigno, la spa suite per coppie



In Lombardia, a Livigno, le nuove Spa Suite dell’Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort sono il perfetto angolo romantico dove trascorrere una vacanza di coppia. Ogni SPA Suite è realizzata con un legno tipico di Livigno (cirmolo, larice, abete) e invita al relax grazie alla sauna, vasca idromassaggio, caminetto, vista panoramica ed ampio balcone. I magici momenti di intimità sono da prolungare alla spa dell’hotel: l’intimo idromassaggio salino, l’Apotheke con le erbe alpine e le sale relax arredate in stile alpino sono un invito per trascorrere una vacanza in montagna a misura di coppia.

Lac Salin

Due cuori e... uno chalet



Ammirare il tramonto dal dehor del proprio chalet privato, con una bottiglia di champagne, il silenzio e la privacy assoluta? Al Manna Resort, 5 stelle luxury a pochi km da Bolzano, si può fare questo ed altro. Lo chalet Orniello, eremo esclusivo immerso nella natura, appena davanti alle rocce di profido con accesso privato alla biopiscina (e sauna privata indoor), fa parte di un pacchetto davvero speciale pensato proprio per una fuga di coppia: un weekend romantico di tutto relax con una cena esclusiva alla Chef’s table, tavolo priveé in cucina dove poter gustare in intimità i piatti gourmet serviti e presentati dallo chef stesso, e un massaggio Thai Oil per due eseguito da un’esperta masseur thailandese (prezzo totale € 3.200).

Manna Resort

Fuga romantica di mamma e papà



Anche in un hotel dedicato alla famiglia si può osare un fuga romantica di mezza giornata: al bellissimo Sonnwies di Luson, a due passi da Bressanone, mentre i bambini si divertono con gli animatori, mamma e papà possono trascorrere qualche ora in completo “romantic mood”. Alla spa i trattamenti per coppie sono coccole di puro relax: un bagno rivitalizzante con olio essenziale di pino mugo nella lussuosa vasca idromassaggio è il preludio di un “long afternoon” finalmente dedicato alla coppia. Segue un massaggio alla schiena con applicazione di arnica per alleviare le tensioni. Il piacere continua con una pausa negli accoglienti angoli relax, per proseguire con un’esclusiva degustazione di coppia dei migliori vini altoatesini nella cantina di design dell’hotel, in un contesto contemporaneo, per rivivere le emozioni del “primo appuntamento”.

Sonnwies

Vacanze a cavallo in coppia



In Alto Adige, i Winklerhotels propongono per le coppie sportive qualcosa di speciale: passeggiate a cavallo nella natura incantata. I cavalli del maneggio privato del Purmontes (il maneggio è a disposizione non solo per gli ospiti del Purmontes ma anche degli altri hotel del gruppo Winkler: Hotel Lanerhof, Hotel Winkler e Hotel Sonnenhof) sono tanti e ognuno ha una propria caratteristica: ci sono i tranquilli e dolcissimi avelignesi come Birke, Sina, Bella, Cora, Susi e Alina, c’è poi l’affascinante Apaloosa Mary Lou, Miracle è invece il paint horse con il manto a chiazze, tre irresistibili Shetland pony e il simpatico mulo Beethoven. Judith Faller, allevatrice e addestratrice di cavalli da corsa, è la responsabile dell'intero maneggio: dopo un colloquio con gli ospiti, prepara ad hoc lezioni private o uscite a cavallo, per condividere la stessa passione in un contesto romantico.

Il maneggio del Winkler

La magia della vacanza sul lago



Al Romantik Hotel Im Weissen Rössl, in Alta Austria, l’estate si specchia nel lago. Immersi nella piscina, a sua volta immersa nel lago, si è circondati da una tale atmosfera onirica, che ci si dimentica della quotidianità. Nelle storiche sale dell’hotel si respira un’aria particolare, ogni stanza è diversa dall’altra e ogni ospite si sente a casa proprio, nell’intimità della propria camera. Il ristorante con vista sul lago regala intense emozioni sia a colazione sia a cena; per uno spuntino o per il pranzo, ci si può accomodare, sempre davanti al lago, e assaggiare le prelibatezze della regione. Da non trascurare il dettaglio che l’hotel fa parte dell’Associazione “Austria per l’Italia”, che raggruppa gli hotel austriaci dove lo staff parla italiano. I desideri delle coppie possono essere richiesti in lingua italiana.

Weisses Roessl

Romanticismo alle terme Aqua Dome: nella spa suite privata benessere a lume di candela

Per le coppie, l’Aqua Dome ha in serbo tante “coccole” e benessere puro nella spa suite di coppia: una sauna privata, due lettini per i massaggi, una magnifica vasca doppia realizzata in un materiale speciale, tante candele e un’atmosfera romantica. Il trattamento “Mondo alpino per due” invita a rilassarsi con un massaggio al miele tirolese con olio al miele e zenzero e miele speciale, maschera viso e impacco alla cera d’api per la schiena, seguiti da coccole nella vasca di pietra Bovi. Le 12 piscine interne e esterne con acqua calda a 34 - 36 ° C, innumerevoli saune da scoprire e riposanti sale relax dove sognare amplificano il piacere del relax.

Aquadome

Un boost di energia nella private spa

Allo Josef Mountain Resort di Avelengo, sopra Merano, il silenzio è quasi “assordante”. Questo angolo di Paradiso abbracciato dal bosco è quindi la location ideale per un weekend romantico all’insegna di privacy e tranquillità. Qui, trascorrere momenti di relax e coccole vuol dire lasciarsi andare alle tante experience proposte dal beauty team dell’hotel. A cominciare da un trattamento esclusivo nella private spa come il peeling corpo alla polvere di cristallo di rocca. Utile per riequilibrare le vibrazioni corporee e lasciare una profonda sensazione di stabilità e benessere, il cristallo di rocca è la pietra più positiva che la Terra ci ha regalato. Ridotto in finissima polvere, viene inumidito con un olio essenziale e massaggiato su tutto il corpo con movimenti lenti e circolari per ottenere un delicato ma efficace scrub della pelle. Viene poi lasciato riposare per qualche minuto e rimosso con un panno tiepido. A seguire un energico massaggio con crema nutriente, che purifica e detossina a fondo la pelle lasciandola morbida e luminosa. Ottimo trasmettitore di energia il cristallo di rocca aiuta a rigenerare i tessuti corporei, rallenta l’invecchiamento, aumenta le difese immunitarie e agisce sulla sfera nervosa equilibrando tutte le funzioni. Una ricarica per due davvero unica.

Sala relax al Yosef