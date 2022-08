Svizzera, gole e ghiacciai da ammirare

In Svizzera sono circa 1400 i ghiacciai. 120 sono quelli monitorati da Glamos (Glacier Monitoring in Switzerland) che studia l'interazione con il clima e stima l'impatto sulle riserve idriche e sui rischi naturali. I ghiacciai più scenografici si possono ammirare in sicurezza da rifugi e piattaforme panoramiche raggiungibili con ferrovie di montagna e impianti di risalita. Più a valle si può scoprire l'azione millenaria dell'acqua esplorando gole e grotte.

View point all’Eggishorn



Sulla Diavolezza in funivia a prezzi speciali per tutta l'estate

La Diavolezza è una delle montagne più scenografiche dell’Engadina. Dall’alto dei suoi 3mila metri si ha una vista unica sul massiccio del Bernina e sui ghiacciai del Morteratsch e del Pers. Per godere di tanta bellezza non serve scarpinare, basta prendere la funivia. Se viaggi con la famiglia, con qualche amico o con una comitiva più numerosa, fino a ottobre ci sono delle offerte speciali dedicate ai gruppi, a partire da cinque persone. Un motivo in più per pianificare una gita ad alta quota per gustare un pranzo o una merenda al rifugio, rilassarti nella jacuzzi all’aperto o fare delle escursioni.



Vista sull'Aletsch, il ghiacciaio più lungo d'Europa

L'Eggishorn è uno dei quattro view point da cui ammirare la distesa di ghiaccio, patrimonio Unesco. Si raggiunge comodamente con gli impianti di risalita partendo dal villaggio di Fiescheralp o ancora più a valle da Fiesch. Fra Riederalp e Bettmeralp, gli altri due villaggi affacciati sull'Aletsch, si snoda un sentiero adatto alle famiglie per avvicinarsi alla ricca varietà di flora e fauna che caratterizza questa area protetta.



Insieme per i ghiacciai

Cosa unisce una pittrice, il gestore di un rifugio e un alpinista? Corinne Weidmann, Christoph Sager e Nico Hojac vivono il cambiamento climatico in prima persona. Le loro storie sono testimonianza viva dello scioglimento dei ghiacciai e di come lo affrontano.



La gola "swing" del ghiacciaio di Grindelwald

L’acqua scrosciante e impetuosa della Lütschine, i riflessi di luce lungo le pareti scoscese, le variazioni di temperatura e il vento fresco emozionano i visitatori della gola, scavata dal ghiacciaio inferiore di Grindelwald. Si esplora a piedi in poco più di un’ora camminando lungo comode passerelle. Chi è alla ricerca di una scarica di adrenalina può dondolare appeso a una fune raggiungendo i 120 km all’ora.

Il ghiacciaio inferiore di Grindelwald



La gola "mostruosa" dell'Aare

Questa gola profonda 200 metri, stretta e tortuosa si trova vicino a Meiringen e si può esplorare in 40 minuti attraverso una rete di tunnel e passerelle che costeggiano il giovane fiume Aare. Un tempo inaccessibile, ha alimentato nei secoli la fantasia degli abitanti del luogo su creature mostruose finché nel 1935 un fotografo ha immortalato uno strano rettile... La notizia si diffonde sulla stampa e richiama, da allora, tanti curiosi alla ricerca del fantomatico "mezzo drago".