Alta Badia Climate Positive, per una montagna sempre più green

Essere più green e fare qualcosa di positivo per la natura, è una filosofia che sempre più persone condividono e praticano. In Alta Badia, ci si sta adoperando per migliorare giorno per giorno, coinvolgendo gli operatori turistici, le istituzioni, gli abitanti del luogo e anche i numerosi ospiti che visitano la valle nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, ad ottenere un obiettivo reciproco: salvaguardare ciò che la natura ci dona senza rinunciare alla gioia di vivere emozioni indimenticabili.

C’è la consapevolezza che ognuno debba fare la propria parte. Da qui nasce il progetto Alta Badia Climate Positive, che mira, nella sua prima fase, al calcolo dell’impatto complessivo del territorio in termini di CO2. Questo dato, pietra miliare dell’iniziativa, permetterà di comprendere lo status quo e di intraprendere una strategia mirata di riduzione e compensazione dell’emissione di anidride carbonica, la principale fonte d’inquinamento del nostro pianeta. Per la realizzazione di questo progetto sono stati coinvolti gli associati di tutte le categorie turistiche, per riuscire ad ottenere un campione di almeno 150 moduli per 40 tipologie diverse di operatori turistici e non. Al fine di avere un calcolo statisticamente valido e veritiero, ad ogni operatore sono stati richiesti vari dati, tra i quali il consumo di energia, il metodo di approvvigionamento e le abitudini quotidiane. Su questo calcolo si baseranno tutte le strategie future, legate alla sostenibilità.

Cosa fare in concreto per aiutare il territorio e trascorrere vacanze e giornate indimenticabili? Raggiungere le Dolomiti riducendo le emissioni ad esempio. Oppure usare la bici, limitare l’uso dell’acqua - qui ogni fonte è potabile e di ottima qualità -, ridurre la produzione di rifiuti e praticare la raccolta differenziata.

(foto Alex Moling)

Muoversi green

Quando si parla di salvaguardia dell’ambiente, è fondamentale pensare alla riduzione delle emissioni causate dal traffico automobilistico. In questa direzione va intesa anche l’apertura estiva degli impianti di risalita, per permettere alle persone di muoversi anche con questo mezzo. Dall’estate 2022 questo servizio verrà ulteriormente potenziato, grazie all’apertura estiva della cabinovia Borest, il mezzo perfetto per spostarsi tra Corvara e Colfosco senza l’utilizzo dell’automobile. Dalla stazione di Colfosco si può proseguire sempre con gli impianti di risalita in direzione Valle Stella Alpina, oppure raggiungere l’impianto di risalita Plans-Frara che porta al Passo Gardena.

Le seggiovie La Fraina e Bamby sull’altopiano del Piz Sorega e del Piz La Ila collegano invece i paesi di La Villa e San Cassiano in tutta comodità.

Sono in totale 19 gli impianti di risalita aperti dall’11 giugno al 2 ottobre 2022, di cui si può usufruire grazie alla tessera Alta Badia Summer Card. In estate gli impianti di risalita diventano un vero e proprio strumento di mobilità, con il quale spostarsi nel comprensorio godendone a pieno lo splendore in maniera sostenibile. Grazie alla collaborazione con Moovit è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per muoversi in Alta Badia con gli impianti di risalita e i mezzi pubblici. L’APP è scaricabile sui dispositivi mobile, oppure consultabile da PC.

(foto Manuel Glira)

In Alta Badia anche l'auto va in vacanza

L’iniziativa Stop, ma con gusto! rappresenta un incentivo per gli ospiti dell’Alta Badia a non utilizzare la propria autovettura durante il loro soggiorno. I turisti che consegnano le chiavi della macchina al ricevimento della struttura ospitante e aderente all’iniziativa, e non la spostano per almeno due giorni (per un soggiorno di tre notti), oppure per quattro giorni (per un soggiorno di 6 notti), verrà consegnata una card che darà loro la possibilità di usufruire di alcune riduzioni di prezzo sull’utilizzo dei taxi, sulla partecipazione ad escursioni ed eventi organizzati dagli Uffici turistici dell’Alta Badia, nonché sull’accesso al Lago Biotopo di Corvara e al Parco Avventura di Colfosco. I partecipanti all’iniziativa riceveranno inoltre una sorpresa nel momento della riconsegna delle chiavi.

Meno auto circolano sulle strade delle Dolomiti, maggiore è il contributo che può essere dato alla tutela dell’ambiente.

(foto Elena Marchi)

E-Bike Sharing a 2000 metri

Grazie all’E-Bike Sharing è possibile pedalare in tutta comodità da un posto all’altro, raggiungendo i punti più panoramici della zona ed i tre parchi all’interno dell’Area Movimënt a 2000m. È, inoltre importante sottolineare, che le biciclette sono elettriche, quindi si può pedalare con minore fatica, grazie alla pedalata assistita. L’attività all’aria aperta è dunque adatta anche ad un pubblico meno sportivo, che vuole semplicemente godersi il panorama dolomitico sulle due ruote. Le stazioni dove ritirare o consegnare le bici sono ubicate presso le stazioni a monte degli impianti di risalita Col Alto, Piz La Ila e Piz Sorega. È possibile noleggiare e-bike di ultima generazione anche presso i negozi sportivi e noleggi della zona.

Un progetto di riforestazione

A fine ottobre 2018 anche i boschi dell’Alta Badia hanno subito imponenti danni a causa della tempesta Vaia che si è violentemente abbattuta su queste zone, aprendo una profonda ferita nel cuore di queste montagne e distruggendo boschi secolari. Grazie al progetto WOWnature Alta Badia, oggi è possibile lottare contro la crisi climatica. La località e la granfondo ciclistica Maratona dles Dolomites – Enel hanno sostenuto la riforestazione di uno dei boschi colpiti, in un’area di 12 ettari al Passo Campolongo, tramite il progetto realizzato in collaborazione con Etifor (spin-off dell’Università di Padova e creatore di WOWnature). Al momento il bosco viene protetto e migliorato, attraverso la creazione di nuovi progetti, quale il Food Forest.

Tramite il piano strategico Green Deal, l’Unione Europea si impegna a piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. L’iniziativa “Three Billion Trees” ha lo scopo di contrastare l’attuale cambiamento climatico e di aumentare la resilienza delle foreste e di invertire la perdita di biodiversità. Fra le organizzazioni selezionate dalla campagna “Three Billion Trees, c’è anche Etifor con l’iniziativa WOWnature di cui l’Alta Badia è partner.

www.altabadia.org/wownature

Food Forest: cibarsi di natura in tutto relax

La Food Forest, chiamata anche foresta commestibile oppure orto-bosco è una coltivazione multifunzionale, composta da alberi, piante, erbe medicinali e officinali, bacche e altri frutti del bosco. Si tratta di un sistema produttivo che cattura, inoltre, in modo permanente CO 2 e aumenta la biodiversità alpina, migliorando allo stesso tempo la fertilità del suolo.

L’Alta Badia, in collaborazione con Etifor (spin-off dell’Università di Padova), ha individuato nel Bosco Masisti al Passo Campolongo il luogo ideale per creare una Food Forest. Grazie al progetto WOWnature Alta Badia, in questo bosco, due anni fa, è iniziato il processo di riforestazione, dopo essere stato fortemente danneggiato dalla tempesta Vaia. In questo bosco, visitabile nei mesi estivi, si è dunque creata un’ottima biodiversità ed è possibile trovare gustose sorprese, tra le quali mirtilli, lamponi, fragoline di bosco, bacche di ginepro, sambuco e altre bacche e frutti tutti da scoprire.

In questo bosco sarà possibile creare il proprio percorso auto-guidato. Lungo il sentiero sono stati installati pannelli informativi, regalando la possibilità, oltre che di passeggiare, di conoscere tutti i segreti del bosco circostante. Si tratta di un’esperienza intensa, che permette di immagazzinare l’energia necessaria per affrontare le sfide della vita quotidiana e di sentirsi parte della natura. Inoltre, lungo il percorso, verranno svelati tutti i segreti su come utilizzare nei piatti della cucina ladina, le erbe e i frutti raccolti.

Escursioni sostenibili aiutando la natura

Lo scopo di Alta Badia Eco-Hiker è quello di sensibilizzare l’escursionista alla protezione dell’ambiente e delle Dolomiti, quale ecosistema molto fragile. Troppo spesso vengono disseminati nella natura scarti e rifiuti. Durante gli appuntamenti di Alta Badia Eco-Hiker, nuovamente in programma per l’estate 2022, gli escursionisti hanno la possibilità di aiutare concretamente l’ambiente circostante. Ai partecipanti, accompagnati da un esperto del territorio, verranno forniti guanti, attrezzi, sacchetti bio e tutto l’occorrente per riportare a valle i rifiuti trovati sui prati e nei boschi, lungo il percorso. Gli appuntamenti sono previsti per l’8 e il 29 agosto e il 19 settembre. I posti sono limitati. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata presso gli uffici turistici dell’Alta Badia.