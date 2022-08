Notte di San Lorenzo, ecco i cieli più belli dove vedere le stelle cadenti

«Guardate le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete, e chiedervi perché l’universo esiste. Siate curiosi». A seguire questo prezioso consiglio di Stephen Hawking è l’appassionata schiera di esploratori siderali, che sceglie una destinazione per la sua volta celeste. Cresce di anno in anno il numero degli appassionati di astroturismo che organizzano un viaggio e prenotano un hotel per le sue stelle. Non stiamo parlando di attestati di qualità, ma dello spazio e dell’osservazione dei pianeti. Viaggi lungo le rotte delle comete, alla ricerca degli angoli del mondo con il più basso tasso di inquinamento luminoso. Il 10 agosto cade la notte di San Lorenzo, delle stelle cadenti, quando, stando con naso e occhi all’insù, si vede il cielo che si illumina di scie sfolgoranti e i sogni diventano realtà.

Ecco 14 luoghi speciali dove ammirare lo sciame delle Perseidi e non solo.

Tsarabnjina - Madagascar

In quest’isola, isola sacra, a nord di Nosy Be, in Madagascar, la stellata è quasi frastornante. Nell’unico resort dell'isola, il Constance Tsarabanjina, dopo il tramonto, le luci artificiali vengono spente del tutto per non disturbare le tartarughe marine che vanno a nidificare sulla spiaggia. Grazie al binocolo messo a disposizione dal personale dell’hotel si possono ammirare pied dans l’eau, in un silenzio quasi assordante, uno dei più intensi cieli stellati, che si riflette e brilla in modo speculare al mare, reso argentato dal fenomeno della bioluminescenza del plancton.

Constance Tsarabanjina | Tsarabanjina island B.P 380 Helville 2007, 501, Madagascar | Tel. +261 32 05 152 29

Cielo notturno al Costance Tsarabanjina in Madagascar

Constance Halaveli - Maldive

Al Costance Halaveli, lussuoso rifugio a 5 stelle, adagiato nell’atollo di Ari Nord delle Maldive, luogo ideale per rigenerarsi in un’oasi di pace, il team del centro Diving TGI Maldives organizza serate di osservazione guidata. Sdraiati sul ponte di uno dei tradizionali dhoni, si ascoltano i racconti su Cassiopea e sul Cigno, sulla brillantissima Deneb, la sua coda, un astro luminoso 60mila volte il Sole e il suo becco, famoso per essere la più incredibile stella doppia del cielo: una coppia di gemme brillantissime, una dalla luminosità azzurrata e l'altra arancio.

Constance Halaveli Maldives | Halaveli Island, Maldive | Tel +960 6667000

Cielo stellato alle Maldive

Tenerife - Spagna

Quest’isola, nell’arcipelago delle Canarie, è stata certificata come destinazione turistica di rilievo ai fini dell’iniziativa Starlight, una dichiarazione congiunta del 2007 da parte di diverse agenzie internazionali, tra le quali l’UNESCO, che ha affermato l’esistenza di un diritto all’osservazione delle stelle insieme a un principio di tutela della qualità del cielo notturno. Qui un insieme di condizioni ambientali e climatiche, tra la ventilazione dei venti Alisei, impedisce la formazione di nubi, rendendo così i cieli delle Canarie i più limpidi e tersi dell’intera Europa, tutelati addirittura da una “Legge sulla Protezione della Qualità Astronomica degli Osservatori”.

Il Bahía del Duque, resort della Select Collection (https://selectcollection.com) sospeso sull’oceano nella Costa Adeje, organizza escursioni al Parco nazionale del Teide, uno dei più visitati di tutta l'Europa, definito dalla NASA come una "finestra sull'universo" e 3° miglior posto al mondo per osservare le stelle. Da qui si ammira il cielo stellato stagliarsi su formazioni rocciose preistoriche e antiche pinete.

Gran Hotel Bahía del Duque Resort | Av. de Bruselas, s/n, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Spagna | Tel. +34922746900

Bahia Del Duque

I cieli d'Irlanda

Questo Paese, con i cieli più bui d’Europa, conta 3 International Dark Places ufficiali su 80 in tutto il mondo. Uno di questi si trova nella contea di Kerry dove, nei 700 chilometri quadrati di cielo puro e non inquinato dalla luce artificiale, la superficie dell’Atlantico fa da specchio allo splendore degli astri celesti https://www.kerrydarkskytourism.com .

Un altro luogo di culto per godersi il cielo stellato è il Mayo International Dark Sky Park. Si trova sempre lungo la costa ovest, dove corre la Wild Atlantic Way. Copre un’area di 150 chilometri quadrati e abbraccia i due parchi nazionali Ballycroy National Park e Wild Nephin Wilderness.Tra i suoi luoghi più suggestivi dell’area per ammirare il cielo di notte, il Claggan Mountain Coastal Trail, con una passerella in legno di oltre 2 chilometri che segue un tratto di costa. Il terzo sito è l’OM Dark Sky Park & Observatory in Irlanda del Nord. Ha preso il nome da quello che viene definito il suono dell’universo e i suoi cieli sono incorniciati dal verde della foresta di Davagh, nella contea di Tyrone. Si può ammirare il cielo all’aperto o dal centro visitatori hi-tech ad alto grado di interattività, dotato di un potente telescopio. Per godersi lo Sky Park, ideali i particolari cottage a forma triangolare con una porzione di tetto trasparente di Sperring View Glamping.

Notte stellata in un cielo d'Irlanda

Pirenei - Francia

Il posto migliore per vedere le stelle sui Pirenei è la punta del Pic du Midi da raggiungere tramite la funivia dalla Station de la Mongie, con un tragitto di circa 15 minuti. Lasciatevi incantare da questo luogo eccezionale, visitando il suo osservatorio che ospita, nelle sue cupole, il più grande telescopio in suolo francese.

Per dormire in un ambiente naturale nel cuore delle montagne, circondato da colline e boschi, a due passi dal Pic du Midi de Bigorre e dal parco naturale dei Pirenei c’è Le Pechoir de Pyrenees che offre sistemazioni insolite: dalle boule trasparenti da cui godere dello spettacolo del firmamento alle tende.

Le Pechoir de Pyrenees | 9 Rue de l'Estantère, 65200 Gerde Francia | Tel. +33 645883233

Le Pechoir de Pyrenees

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel Roma - Lazio

Un’altra esperienza di astroviaggio memorabile è al Rome Cavalieri, nella suite Planetarium, posizionata nel punto più alto di Roma. La prima cosa da fare è scaricare sul cellulare l’app SkyView, semplicissima da usare: basta puntare verso il cielo il cellulare e, anche senza il minimo rudimento astronomico, si distinguono costellazioni, pianeti e satelliti. La serata può iniziare con una cena alla Pergola, regno del tristellato Heinz Beck (membro di Euro-Toques, l'associazione dei cuohi europei), poi bagno a notte fonda nella vasca idromassaggio sul rooftop della suite Planetarium, con sottofondo musicale, armati di binocolo e cellulare per vedere, proprio sopra il profilo del Cupolone, Giove, Io, Europa, Ganimede, Callisto e, di fronte, giallo-rossastra, Arturo.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel - Hilton | Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma RM | Tel, 06 35091

La suite Planetarium del Rome Cavalieri

Albereta Relais & Chateaux - Lombardia

Si può proprio dire che c’è il cielo in una stanza nella suite Cabriolet dell’Albereta Relais & Chateaux sito in Lombardia in provincia di Brescia. Infatti, basta premere un pulsante perché il soffitto si apra e sopra la testa ci sia solo la notte, le stelle e il silenzio, o meglio il fruscio delle foglie e i versi degli animali. In questo suggestivo relais In Franciacorta, immerso nel verde, si può provare il percorso nutrizionale più trattamenti in cabina a firma Henri Chenot. Invece, per chi non pensa alla dieta e per i gourmet c’è l’informale VistaLago bistrò e il ristorante gastronomico LeoneFelice, “capitanati” dallo chef Fabio Abbattista.

Albereta Relais & Chateaux | Via Vittorio Emanuele 23, 25030 Erbusco BS | Tel. 0307760550

Una stanza dell'Albereta

Belmond Castello di Casole Toscana

Il cielo stellato che sovrasta questo castello, della collezione di Belmond (https://www.belmond.com ), avvolto in una delle tenute più grandi d’Italia, è stato riconosciuto come uno de “I Cieli più belli d’Italia'' da Astronomitaly, la rete del Turismo Astronomico. Al Castello di Casole le stelle sono protagoniste con diversi appuntamenti tematici fino a settembre. Per scoprire le meraviglie della volta celeste e i significati più profondi delle stelle e del cielo il 12, 26 agosto e il 9 settembre, nella suggestiva corte del Castello, va in scena “Ammirando le stelle”, con buffet toscano e le spiegazioni e i racconti di Astronomitaly. Nel corso delle serate, gli ospiti, sorseggiando un aperitivo, accomodati nell’anfiteatro, potranno ammirare meraviglie come i pianeti Giove e Saturno, la Luna e i suoi crateri, le brillanti Vega, Deneb e Altair, splendide stelle doppie come Albireo e, nel profondo cielo, la nebulosa planetaria Messier 57 e l'ammasso globulare di Ercole Messier 13.

Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany | Località Querceto, 53031 Casole D'elsa SI | Tel. 0577961501

Castello di Casole

Donnafugata - Sicilia

Si chiama “Donnafugata sotto le stelle” l’evento in programma il 12 agosto che comprende degustazione e osservazione astronomica presso la Cantina Randazzo di Donnafugata Società Agricola. Il viaggio enogastronomico alla scoperta dei vini Donnafugata comprende la visita dei vigneti, della cantina di vinificazione e della barriccaia e culmina con l’osservazione del cielo stellato immersi nel Parco dell’Etna con vista sul vulcano. Nel corso dell'evento, i partecipanti assisteranno ad una sessione di orienteering astronomico, per familiarizzare con il cielo stellato e le costellazioni tipiche del periodo estivo, con l'osservazione al telescopio, accompagnata dagli operatori esperti di Astronomitaly. Alla scoperta delle meraviglie del cielo stellato: dagli anelli di Saturno alla Luna, fino a stelle doppie come Albireo, dalla luminosissima e bianca Vega alle rosse Antares e Mu Cephei, fino ad oggetti remoti come la nebulosa planetaria M57, la Nebulosa Anello.

Donnafugata Cantina Randazzo, Etna | Contrada Statella, 95036 Randazzo CT | Tel 0957991949

Stellata sopra il cielo della Cantina Donnafugata

Baglioni Resort - Sardegna

Immerso nell’incanto dell’area Marina Protetta di Tavolara, a nord di San Teodoro, il Baglioni Resort Sardegna gode di un cielo stellato di qualità grazie al basso livello di inquinamento luminoso nell’ambiente notturno.

il Baglioni Resort Sardegna, quindi, diventa perfetto palcoscenico per gli eventi astronomici organizzati fino a settembre insieme ad un team di operatori esperti di Astronomitaly. Il 7 e 8 agosto e il 5 e 6 settembre, nel corso delle osservazioni astronomiche, i partecipanti saranno guidati dagli operatori esperti in una sessione di orienteering astronomico con puntatore laser, seguita dalle osservazioni al telescopio professionale per scoprire il cosmo e le meraviglie del cielo notturno. Il 7 agosto, in particolare, sarà possibile ammirare al telescopio la falce di Luna crescente in congiunzione con la stella Antares.

Baglioni Resort Sardinia | Via Tavolara, 07052 Lu Fraili di Sotto SS | Tel. 07841908000

Il Baglioni

Quellenhof Luxury Resort Passeier - Trentino Alto Adige

Questo pluripremiato resort si trova nelle immediate vicinanze di Merano, tra prati e boschi, circondato dal meraviglioso paesaggio alpino dell'Alto Adige. Qui, nello Sky Chalet del Quellenhof Luxury Resort Passeier, c’è un osservatorio astronomico privato. Lo chalet di 320 metri quadrati, ospita fino a 7 persone. Tre camere da letto, la principale con tetto in vetro apribile per vedere il firmamento. Sul tetto si trova la terrazza privata con piscina infinity, hot whirlpool, sauna esterna, zona falò e una zona relax.

Quellenhof Luxury Resort Passeier | Via Passiria, 47, 39010 Quellenhof, San Martino in Passiria BZ | Tel. 0473645474

L'osservatorio del Quellenhof

Hotel San Luis di Avelengo - Alto Adige

Dalle case sull'albero agli chalet di questo meraviglioso resort, l'Hotel San Luis immerso in un bosco di larici in Alto Adige si può osservare il mondo dall’alto senza essere visti. Essendoci poca illuminazione è il posto ideale per vedere le stelle. Unoltre, non lontano dal resort c’èil “Knottnkino” sul Sasso Rosso (1.465 m s.l.m.), situato tra Avelengo e Verano nell'area del Monzoccolo, creato dall'artista Franz Messner nel 2000. Una sorta di cinema all’aperto con 30 posti a sedere che permettono agli escursionisti di riposare godendosi lo spettacolo che questo cinema naturale offre: l’intera Valle dell’Adige, le vette del Gruppo di Tessa, la terrazza del Monte Penegal e il Corno Bianco. Il “Knottnkino” è il posto ideale per osservare le stelle durante le notti estive. Quest’anno, l’11 agosto, saranno presenti anche i membri degli astronomi "Max Valier", che racconteranno storie interessanti sul cielo notturno e avranno con sé dei telescopi.

San Luis retreat hotel & lodges | Vöranerstraße, 5, 39010 Hafling, Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Tel. 0473279570

L'Hotel San Luis

Valle dell’Erica - Sardegna

Il Valle dell'Erica è un magnifico resort vicino a Santa Teresa Gallura, proprio di fronte al Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e la Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio. In alta stagione nel ristorante à la carte sulla spiaggia Li Zini si possono vedere le stelle, illuminati solo dalla fiamma di una romantica candela. La serata inizia con un aperitivo all’aperto e prosegue con una cena esclusiva da gustare a piedi nudi sulla sabbia, in una delle piccole calette del resort. Sorprese culinarie uniche, pescato del giorno, barbecue di crostacei e specialità marinare, abbinate ad una selezione di pregiati vini scelti per l’occasione.

In questa location unica è bello ammirare il cielo ed esprimere un desiderio alla vista di una stella cadente.

Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA | Str. Liscia di Scopa, 07028 Santa Teresa di Gallura SS | Tel 0789790340

Una cena al Valle Dell'erica

Therasia Resort - Isola di Vulcano

Il Therasia Resort, questo cinque stelle, affacciato sul mare, è un’oasi dove la natura selvaggia sposa una struttura architettonica elegante, in stile arabeggiante, contraddistinta da muri completamente bianchi. Qui si può organizzare una cena romantica con menu degustazione da 7 portate, del ristorante gourmet il Cappero. In una cornice suggestiva e romantica, allestita all’interno di un gazebo, sulla terrazza antistante la Spa, lo spettacolo della natura è garantito: dal sole che tramonta nascondendosi dietro Filicudi, specchiandosi sul mare e al cielo stellato quando fa buio.

Therasia Resort Sea & Spa | Isola di Vulcano, 98050 Vulcanello ME | Tel 0909852555

Cena al Therasia Resort