L’autunno in Israele, tra musica elettronica e archeologia

Autunno e voglia di viaggiare? Destinazione Israele. Tante, infatti, sono le novità che aspettano i viaggiatori: dalla digitalizzazione dell'aeroporto Ben Gurion al nuovo servizio di collegamento ferroviario notturno tra Tel Aviv a Gerusalemme alla possibilità di scoprire, per la prima vota, le mura di Gerusalemme meravigliosamente illuminate. Israele sa sempre stupire con grazie ad una storia e ad una cultura a dir poco eccezionali: e le recenti scoperte archeologiche sono davvero un esempio di tutto questo. Senza dimenticare che il 25 settembre è in arrivo la festa di Rosh Hashana, il Capodanno ebraico!



Appuntamento con la musica elettronica

La leggenda della musica elettronica DJ Tiësto si esibirà il prossimo 23 ottobre, dalle 23 fino all’alba, nell'ambito del LifeTime Festival, sponsorizzato da Eilat Tourism Corporation, Eilat Municipality e Eilat Selena Club.



L’artista suonerà brani vecchi e nuovi durante un dj set di 3 ore che si svolgerà al Parco di Timna, uno dei principali parchi di Israele e tra i più scenografici al mondo, appositamente scelto per creare una connessione unica tra i paesaggi del deserto con le sue spettacolari formazioni geologiche e la musica elettronica. I biglietti del festival saranno venduti a 310-450 shekel e includeranno una navetta di andata e ritorno da Eilat Terminal Park (il vecchio sito dell'aeroporto di Eilat) al festival.



L’aereoporto Ben Gurion diventerà digitale nel 2023

L’Autorità aeroportuale israeliana (Iaa) ha annunciato che prevede di digitalizzare le procedure all'aeroporto Ben Gurion al fine di snellire le code al check-in, eliminando i controlli di sicurezza iniziali. L'Iaa afferma che la digitalizzazione consentirà di trasformare le procedure per i voli all'estero in un processo "touch and play" indipendente, con oltre 50 milioni di Nis stanziati per il progetto dell'aeroporto digitale. I passeggeri potranno procedere in autonomia pesando le proprie valigie e stampando le etichette adesive per i bagagli, che verranno inviati direttamente alla stiva dell'aeromobile. Solo dopo aver completato il check-in, online o presso gli appositi stand, i passeggeri potranno passare attraverso i controlli di sicurezza. Inoltre, l'Iaa prevede di ampliare l'area di ispezione del bagaglio a mano per velocizzare i tempi di attesa per chi viaggia senza bagaglio da stiva. Secondo l'Iaa, saranno 18 i milioni di passeggeri che attraverseranno l'aeroporto nel 2022, per poi raggiungere i 24 milioni l'anno prossimo.



I treni veloci notturni tra Gerusalemme, Aeroporto Ben Gurion e Tel Aviv

Le buone notizie per i viaggiatori diretti in Israele non finiscono qui, in particolare per chi atterra in tarda notte o mattina presto: a partire dal 17 settembre, infatti, i turisti possono approfittare del servizio ferroviario veloce che collega Gerusalemme, aeroporto Ben Gurion e Tel Aviv anche nelle fasce orarie notturne, con treni diretti in ciascuna direzione che circolano ogni ora dal sabato al mercoledì. Il giovedì notte rimane comunque attivo il collegamento notturno tra Tel Aviv e l'aeroporto Ben Gurion, mentre la connessione con Gerusalemme sarà disponibile non appena terminati i lavori.



A caccia di reperti archeologici

Straordinaria scoperta a Gerusalemme, la prima di questo tipo nella zona e una delle poche al mondo: un gruppo di archeologi israeliani ha ritrovato antichi oggetti in avorio decorati nella Città Vecchia di Gerusalemme appartenenti al cosiddetto Primo Tempio, quello di Salomone. La scoperta è stata fatta dall'Autorità per le antichità israeliane e dai ricercatori dell'Università di Tel Aviv, al lavoro per far luce sulla storia di Gerusalemme dal periodo del Regno di Giuda, tra l'VIII e il VII secolo a.C.



Secondo gli esperti i reperti in avorio, tra i materiali grezzi più pregiati e costosi, dovrebbero essere stati anticamente intarsiati in arredi di legno appartenenti a persone influenti e di potere, come ad esempio alti funzionari del governo o sacerdoti.



Illuminate le Mura del Monte del Tempio a Gerusalemme

Una nuova attrazione turistica è stata recentemente inaugurata nella Città Vecchia di Gerusalemme: il Parco Archeologico di Gerusalemme, adiacente alla piazza di preghiera del Muro Occidentale, sarà illuminato come mai prima. Ideato dal lighting designer Amir Brenner, il piano di illuminazione prevede l'installazione di migliaia di lampadine Led che illuminano l’area preservando al tempo stesso le rovine. Il progetto - guidato dalla Israel Antiquities Authority e dalla Society for the Development and Rehabilitation of the Jewish Quarter, con il finanziamento del Ministero del Turismo israeliano e della William Davidson Foundation - permetterà a visitatori e turisti di vivere un'esperienza nuova ed emozionante durante le ore serali, con tour notturni gratuiti su prenotazione anticipata. Sotto la guida e la tutela della Società per lo Sviluppo del Quartiere Ebraico, l'area del Muro Sud e il Parco Archeologico di Gerusalemme stanno attraversando una vera trasformazione. Il nuovo Davidson Center, attualmente in fase di sviluppo con il finanziamento della William Davidson Foundation, sarà aggiornato e includerà un tour audio educativo ed esperienziale raccontato attraverso gli occhi dei personaggi del periodo del Secondo Tempio, con un’attività di realtà virtuale oltre a programmi di sviluppo e conservazione aggiornati.