Omnia Hotels: novità per la catena della famiglia Lazzarini

Novità e restyling in programm aper tutto l'anno per Onmnia Hotels, il gruppo alberghiero della famiglia Lazzarini. L’anno nuovo parte con un nuovo look e servizi all’avanguardia: in particolar modo, il 2023 darà il battesimo al nuovo Rose Garden Palace, attualmente in fase di completa ristrutturazione, nonché all’ampliamento dello Shangri La Roma EUR, con la nuova area congressuale e le aree esterne nel verde con piscina. «Il nostro obiettivo è continuare nella strada intrapresa con la riqualificazione delle strutture del nostro gruppo e la valorizzazione del patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti. – ha dichiarato Francesco Lazzarini, CEO di Omnia Hotels - Per questo non ci siamo mai fermati, riuscendo anche a far crescere il nostro portfolio e la nostra organizzazione, sia pur in tempi complessi».

Importanti interventi riguarderanno le strutture Omnia Hotels

Il Rose Garden Palace e lo Shangri La Roma Eur

Al centro di Roma, il Rose Garden Palace, il boutique hotel a pochi passi da via Veneto, è oggetto di una completa ristrutturazione a soli due anni dall’acquisizione: sono già state completati i restauri delle facciate, con uno sviluppo attuale del cantiere all’interno che, con l’hotel chiuso al momento per i lavori, porterà ad un nuovo look nel design e negli arredi, sia nelle camere per gli ospiti che in tutte le aree comuni, con particolare attenzione al giardino interno, già luogo di incontro in città e scenografia naturale per eventi privati.

Nel quartiere EUR protagonista lo Shangri La Roma Eur, che dopo la completa ristrutturazione della struttura attuale, è ora oggetto di lavori per la realizzazione del centro congressuale di 1.500 mq, insieme agli ampi spazi all’aperto, organizzati in maniera strategica per chi desidera un resort urbano, dove è prevista in futuro anche la piscina.

Gli alberghi a Roma

Donna Laura Palace, Hotel Imperiale e il Rose Garden Palace

E oggi la città di Roma vede Omnia Hotels impegnata nei progetti di riqualificazione dei suoi alberghi: dal Donna Laura Palace, il villino affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati che ha appena completato i lavori della facciata e del giardino interno, all’Hotel Imperiale che darà nuovo lustro a via Veneto con la facciata totalmente restaurata, in fase di ultimazione, fino al Rose Garden Palace, il boutique hotel di via Boncompagni, che oltre ai lavori per riportare a nuova luce la facciata, verrà completamente rinnovato negli arredi e nel design, attraverso diverse fasi che interesseranno sia le camere per gli ospiti che le aree comuni con una particolare attenzione al giardino interno, luogo di incontro per la città e scenografia ideale per eventi privati.

Il portfolio di Omnia Hotels comprende oggi: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati e l’Hotel Imperiale in via Veneto – entrambi oggetto di restauro ultimato per le facciate -, il nuovo Hotel St. Martin tra la Biblioteca Nazionale e Piazza Indipendenza - creato nel 2021, grazie alla completa riqualificazione e conversione di un edificio abbandonato -, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore dell’omonima collina, l’Hotel Shangri La Roma punto di riferimento dell’EUR, l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana, il Rose Garden Palace in via Boncompagni.