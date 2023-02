Macchine d'epoca in posti da sogno per festeggiare l'8 marzo

Donna al volante, giornata entusiasmante. Soprattutto se in compagnia dell’amica - o amiche - del cuore. Un modo originale e divertente per festeggiare l’8 marzo: on the road a bordo di una spider o di una fascinosissima auto vintage, a prova di Influencer. Un parco macchine da sogno: Porsche, Jaguar, Duetto spider, Triumph Spitfire e moltissime altre icone per una fuga con la complice preferita, è la proposta di Slow Drive - l’azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente - con partenza dalle tante sedi del Nord Italia, per altrettanti splendidi tour tra le meraviglie del Belpaese: il lago di Garda, Brescia e Verona, la Toscana con Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno e Siena o ancora il Lago di Como, Padova e Savona.

O tra le meraviglie della Toscana
Sulle rive del lago di Garda
In coppia con un'amica

Come prenotarsi, l'offerta

Basta un clic su www.classiccartour.eu e Slow Drive invia un cofanetto che contiene il buono per l’auto vintage desiderata, guantini in pelle per la pilota, occhiali da sole anni ‘60 per la navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari. E poi si parte dalla sede bresciana di Padenghe sul Garda o da quella a pochi km da Firenze. Per l’8 marzo, sul sito, sono in offerta prodotti speciali, col noleggio di mezza giornata (5 ore a scelta dalle 9 alle 19) a partire da 150 euro, una giornata (10 ore dalle 9 alle 19) a partire da 250 euro e weekend (2 giorni dalle 9 del primo giorno alle 19 del secondo giorno) a partire da 350 euro.

Per avere lo sconto del 10% sull'intero listino dell'e-commerce, basta inserire il codice "slowdrivedonna". Il buono ha validità di 2 anni.