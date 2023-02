Panorama da togliere il fiato: al nhow Milano arriva Vertigo

Alla ricerca di nuove architetture verticali e di skyline da togliere il fiato, con un imprescindibile tocco glamour, nhow Milano, istituzione del Tortona Design District, torna a fare tendenza. Anche nel 2023, l’unconventional hotel farà parlare di sé grazie a Vertigo, progetto nato da un’idea innovativa di Finint Investments SGR e realizzato in collaborazione con lo studio di architettura Park Associati, che ha curato la creazione di un’area inedita sul nuovo rooftop della struttura, per vivere Milano – e in particolare l’hotel nhow – nel modo più cool possibile.

Al nhow Milano arriva Vertigo

Rooftop esclusivo con un’area cocktails&pool

La terrazza dispone di un’area cocktails&pool di 750 metri quadrati che, a partire da aprile 2023, potrà ospitare fino a 200 persone nelle diverse aree in cui è strutturata. La terrazza vanterà, infatti, la scenografica Infinity Pool, due piscine circolari, un’area solarium, un ristorante e un esclusivo rooftop bar. Protagonista sarà proprio l’Infinity Pool, il principale dei tre specchi d’acqua che animeranno la terrazza riqualificata e riprogettata da Park Associati, utilizzando anche l’esclusiva tecnologia Myrtha, modulare, 100% made in Italy e in grado di ridurre le emissioni di CO2 rispetto a una vasca realizzata in cemento.

L'area cocktails&pool di 750 metri quadrati

Il progetto, affidato da Finint Investments SGR a Park Associati, reinterpreta in chiave contemporanea il carattere industriale dell’edificio - ex fabbrica della General Electric - e crea sul terrazzo tre specchi d’acqua, uno principale e due più piccoli ad uso piscina. La vasca principale è pensata completamente in aggetto rispetto al filo dell’edificio, con l’acqua contenuta da un’unica lastra verticale trasparente capace di creare un vero effetto “vertigine”. Le piscine più piccole, di forma circolare, potranno essere riempite e svuotate per adattarsi a varie configurazioni e utilizzi della terrazza. La cromia principale del progetto è quella di diverse sfumature dei toni dell’arancio - colore che da sempre contraddistingue il nhow Milano - insieme al grigio dei materiali scelti per le pavimentazioni e per le altre strutture a vista.

Anche gli arredi giocano con i due colori principali, introducendo dettagli magenta che concorrono a movimentare elegantemente il paesaggio e sono volti a impreziosire sia le aree del ristorante, che potrà ospitare fino a 60 persone, sia quelle del cocktail bar, che regalerà un’esperienza impareggiabile di sightseeing di tutta Milano.

Reinterpretato in chiave contemporanea il carattere industriale dell’edificio

L’intera area nasce come rigenerazione del terrazzo dell’hotel nhow Milano, restituendo uno spazio finora inutilizzato e, a partire da questo momento, ambiente inedito e affascinante da vivere in tutte le stagioni dell’anno. Per un feeling di rooftop newyorkese, di terrazzo con piscina thailanese o cocktail bar di Miami, il tutto sotto la Madonnina. Insieme al committente dell’opera, Finint Investments SGR - Società di Gestione del Risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari tra cui il Fondo Euripide, proprietario dell’immobile dal 2016 - e allo studio Park Associati, anche Myrtha Pools, che ha contribuito alla progettazione degli spazi acquatici e fornito le piscine per realizzare una terrazza d’avanguardia, unica nel panorama milanese.

nhow Milano

Via Tortona, 35, 20144 Milano MI

Tel 024898861