Garda Trentino, la stagione sportiva è ai blocchi di partenza

La primavera è ai nastri di partenza sul Garda Trentino. Non contano le distanze, ma l’intensità dell’esperienza: il Garda Trentino è la destinazione ideale per immergersi nelle atmosfere dei luoghi in modo attivo, sempre a contatto con la natura.

Nei suoi territori – Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Tenno, Dro-Drena, la Valle di Ledro, Comano e la Valle dei Laghi – le possibilità sono innumerevoli, così come le competizioni di importanza nazionale e internazionale che, anche quest’anno, comporranno la stagione sportiva. Maratone, gare di trail running, ciclismo, sport acquatici… da protagonisti o da spettatori, gli appuntamenti della primavera 2023 faranno “battere il cuore” di ogni appassionato!

Il Garda Trentino si vive con le scarpe da ginnastica ai piedi

Sfide su due ruote nel Garda Trentino

Le emozioni iniziano per gli spettatori, che potranno assistere al passaggio del 106° Giro d’Italia, il 23 maggio, tra Riva del Garda, Nago-Torbole e Arco.

Si tratterà nello specifico della 16° tappa, con uno svolgimento a quote relativamente basse, ma con un dislivello di oltre 5.000 metri. La prima parte interesserà la costa occidentale del Lago di Garda per raggiungere Riva del Garda. I professionisti scaleranno quindi il Passo di Santa Barbara e in rapida successione il Passo di Bordala. Discesa veloce su Rovereto per entrare nella Vallarsa e poi svolta verso l’altopiano di Folgaria. Ancora una discesa impegnativa fino alla Valle dell’Adige a Calliano e, dopo l’unico breve tratto pianeggiante, ecco la salita sul Monte Bondone dal versante di Aldeno con i suoi cambi di pendenza con punte fino al 15%. Arrivo finale poco dopo Viote.

Clicca qui per maggiori informazioni.

A maggio sulle strada del Garda Trentino transiterà il Giro d'Italia

A giugno sul Garda Trentino i Campionati italiani di ciclismo in linea

Dal 22 al 25 giugno 2023, altra entusiasmante gara al cospetto delle Dolomiti di Brenta e del Lago di Garda: i Campionati Italiani di Ciclismo in linea e cronometro élite maschile e femminile. Comano Terme sarà il cuore della manifestazione, che interesserà anche altre località come la zona del Bleggio con Lomaso e Fiavè, le Sarche, la Valle dei Laghi con Cavedine, Drena, Dro, e di nuovo l’Alto Garda con Arco e Riva del Garda, Tenno e il Passo del Ballino. A richiamare il pubblico degli appassionati la certezza di poter assistere a gare dall’alto valore tecnico in una cornice territoriale splendida.

Clicca per avere maggiori informazioni.

Sport acquatici a gonfie vele sul Lago di Garda

Uno scenario d’aria e di acqua, di colori rosso, giallo, verde e viola… le vele dei windsurfisti disegnano coreografie sulle acque blu cobalto del lago: ritorna nel Garda Trentino l’evento top del windsurf professionistico, il PWA World Tour (Coppa del mondo professionisti windsurf) per le discipline wave, freestyle e slalom.

Dal 10 al 14 maggio 2023, presso il Circolo Surf Torbole si disputerà la tappa Slalom.

Quest’anno il Garda Trentino ospiterà 68 eventi per un totale di 210 giornate di regate.

Clicca qui per scoprire di più.

Wind surf sul lago di Garda al Pwa World Tour



Il Garda Trentino da vivere con le scar pe da ginnastica ai piedi

Immancabile la Maratona del Lago di Garda, Lake Garda 42, gara podistica con una vista mozzafiato sul lago e sui pendii montuosi che attraversa Limone, Riva del Garda, Arco, Torbole per arrivare a Malcesine. L’alternarsi del rumore dell’acqua, della brezza fresca, della vista sulle montagne, passando tra i centri storici, daranno l’energia giusta.

A scelta, si potranno percorrere anche 21 chilometri della mezza maratona partendo da Arco.

Quando? Domenica 26 marzo 2023: due tracciati, un paesaggio unico e un programma entusiasmante, che prevede anche un’area Expo, un’area gastronomica e la cheering zone.

E non è tutto! Per i più piccoli si svolgerà la Lake Garda Kids Run, un percorso di 1,3 chilometri a Riva del Garda, sabato 25 marzo.

Clicca qui per ulteriori dettagli.

La Lake Garda 42, la Maratona del Lago di Garda

Dal 19 al 21 maggio si disputerà invece la Garda Trentino Trail, evento internazionale che unisce Trail running e natura, corsa e paesaggi spettacolari sulle rive del Lago di Garda, del Lago di Ledro e del Lago di Tenno!

Quattro percorsi di lunghezza diversa e tutta la magia dell’Alto Garda e della vicina Val di Ledro, nella Garda Trentino Trail, 61,5 km con partenza da Riva del Garda; Tenno Trail, 27 km con partenza da Arco; Ledro Trail, 39 km con partenza da Molina di Ledro; Garda Trentino Run, 11 km con partenza da Arco.

L’edizione 2023 inoltre prevedrà anche la Garda Trentino Trail “Extra”, gara completamente inedita, con una distanza di 150 chilometri e 10.000 metri di dislivello, adatta ai più esperti.

Clicca qui per ulteriori dettagli.

La corsa in montagna sul Garda Trentino

Ogni anno l'azzurro del cielo, il blu del lago, il verde dei prati fanno da sfondo anche alla Ledro Sky Race, emozionante gara di Trail running in montagna, in programma l’11 giugno 2023.

Il percorso prenderà il via da Mezzolago e raggiungerà velocemente il paese di Pieve di Ledro, per inerpicarsi poi sul Monte Cocca fino a Bocca Saval. Da lì parte il Senter dele Greste, un tratto mozzafiato sul crinale che collega Cima Parì, Cima Sclapa e Cima d'Oro, sospeso tra i due fianchi della montagna che scendono ripidi fino a valle.

Sarà come correre a fil di cielo con i piedi nella storia. La discesa verso Mezzolago, infatti, attraversa i prati di Dromaè e mostra le trincee costruite dai soldati austro-ungarici durante la Grande Guerra.

Clicca qui per ulteriori dettagli.