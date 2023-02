“Irnerio10”: gusto e benessere nel centro di Bologna

Il 10, secondo Pitagora, era il numero perfetto, simbolo dell’intero Universo. Somma dei primi quattro numeri (1,2,3,4) che, secondo il grande matematico e filosofo greco, davano vita al cosiddetto Tetractys. Oggi, chi crede nella numerologia, lo considera un simbolo di ottimismo e lo associa alla fiducia, alla determinazione ed all’atteggiamento positivo nello svolgimento in ogni attività.

Irnerio10

Irnerio 10: il nuovo Bar Bistrot nel Quartiere della Salute a Bologna

A Bologna il numero 10 di via Irnerio, strada storica del capoluogo emiliano, identifica un nuovo Bar Bistrot, l’ultimo tassello del “Quartiere della Salute”, una interessante proposta lanciata dal Gruppo Monti Salute Più. «Un altro ambizioso traguardo è stato raggiunto – ha commentato Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più – Oggi il “Quartiere” offre alla città una molteplicità di proposte di benessere e salute, personalizzate e basate su principi scientifici. Mi auguro – ha continuato il prof. Monti - che diventi un punto di riferimento per quanti sono alla ricerca del benessere psicofisico e vogliono prendersi cura di sé fuori e dentro, adottando uno stile di vita sano, volto a migliorare la loro qualità di vita».

Graziano Prantoni general manager Gruppo Monti Salute Più, Federica Pagliarone, Antonio Monti direttore scientifico del gruppo

Gusto, Tradizione e Salute Più

L’innovativo locale di 500 metri quadri si allunga dai portici di via Irnerio, fino alle Terme San Petronio, complete di ambulatori medici e palestra, e al Polo diagnostico Bodi, uno dei più grandi centri di diagnostica all’avanguardia della città felsinea. È gestito dai giovanissimi Tommaso Ragazzi e Maria Bostina, marito e moglie, con l’apporto di due chef affermati: Antonio Sarrubbi e Graziano Chirizzi.

Appena entrati si rimane colpiti dal grande banco bar posto sulla sinistra e dalla gradevolezza dell’arredamento, anche in relazione alle tonalità e sfumature di colori presenti, tra cui l’arancione, il colore dell’accoglienza e dell’ospitalità. All’interno del locale anche tre simpatici avatar, Opi, Najade e Gaia. Il primo snocciola le proposte della salute legate al cibo: la tavola conviviale, la stuzzicheria e il tagliere multifunzionale (energetico, dimagrante o digestivo); il secondo illustra quelle di salute e benessere del Gruppo Monti Salute Più ed il terzo presenta le iniziative del Natura World: la Valle del Fitness del Villaggio della Salute Più con 55 percorsi ecologici per oltre 300 Km; la Strada delle Terme che può essere percorsa in auto, in bike e a piedi con i suoi 95 Km di natura e bellezza; fino a Porretta Terme e allo Chalet del Corno alle Scale, meraviglioso per la sua natura in qualunque stagione dell’anno, col sole e con la neve.

Entrata di Irnerio10

Sala ristorante tra gli ulivi

Due sono le sale ristorante. Quella posta nel seminterrato è una autentica chicca, con i tavoli ben distanziati e sistemati tra ulivi radicati nel terreno che godono di un ottimo microclima. In tal modo si possono degustare stuzzichini appetitosi o drink sfiziosi godendo dei benefici effetti del Forest bathing, il “bagno di foresta”, avvolti dai magici profumi delle essenze neurali biologiche.

Il ristorante tra gli ulivi

Le proposte gastronomiche: salutari e gustose

Varie e diversificate le proposte culinarie che comprendono tra l’altro antipasti, primi e secondi, contorni, dessert e stuzzicheria varia. La cucina, guidata da Antonio Sarrubbi con il suo vice Graziano Chirizzi, propone piatti salutari, leggeri e green, studiati per tenere sotto controllo glucosio e pH. Due le linee di menu (Gusto e Salute e Gusto e Tradizione) incentrate su pietanze gustose e saporite, preparate con cotture innovative. I menu cambiano ogni due settimane e nella scelta dei vari piatti si privilegiano i prodotti e le materie prime di stagione ed a chilometro zero.

Gli chef Antonio Sarrubbi e Graziano Chirizzi

«La soddisfazione dei nostri clienti – ha sottolineato il giovane gestore Tommaso Ragazzi – è il motore che ci spinge a fare sempre meglio, per cui ringrazio di cuore chi ci sta dando fiducia. I clienti affezionati sono per noi motivo di grande orgoglio, in quanto alla base dell’amore e della cura per il nostro lavoro ci sono i loro apprezzamenti. Non posso che augurarmi – ha continuato Ragazzi - di crescere sempre di più insieme alla mia preziosa squadra e di diventare un punto di riferimento importante per la città».

I due titolari di Irnerio10

Piatti sfiziosi per tutti i gusti

Tra i primi piatti del menu Gusto e Tradizione si trovano, ad esempio, tagliatelle al ragù, tortellini in brodo di carne, pasta e ceci; tra i secondi invece sono molto richieste le scaloppine al limone accompagnate da funghi trifolati, le cosce di pollo al forno con paprica dolce e contorno di patate al forno ed il salmone in crosta di pistacchio con finocchi freschi. Altrettanto invitanti le proposte del menu Gusto e Salute, tra cui: crema di patate e porri con funghi porcini trifolati e aglio nero; tortellini vegani; vellutata di carote e zenzero con acqua termale; e ancora, tomino con le verdure; polpette di salmone al forno; ceci con verdure e curry. Per i contorni si spazia dalle verdure miste cotte al vapore a quelle grigliate, fino alle patate al forno.

I duetitolari di Irnerio 10 con Federica Pagliarone responsabile dell'ufficio stampa del Gruppo Monti Salute Più e Irnerio100.

Deliziosi anche i dolci, come ad esempio la torta tenerina e la crostata vegana ai frutti rossi. Per quanto concerne i vini, vengono serviti soprattutto quelli del territorio, che ben si sposano con i piatti proposti. Una bella sorpresa anche al momento di pagare: infatti il conto in media si aggira sui 25 euro.

Infine per chi desidera continuare il proprio percorso di gusto e benessere a domicilio, ci sono le proposte dello store con prodotti di dermocosmesi termale, profumi, articoli tessili, food&beverage legati a testimonianze storiche, artistiche e naturali riguardanti in modo particolare la storia di Bologna. Questo è particolarmente apprezzato anche dai turisti che in tal modo possono portare a casa un utile ricordo della città.

Bar-bistrot Irnerio10

Via Irnerio 10 - Bologna

Tel 051- 0563154