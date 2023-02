Laqua Vineyard, la “casa” in Toscana di Antonino Cannavacciuolo

Solo location uniche. Questo il mantra di Antonino Cannavacciuolo, il celere cuoco tv, tre stelle Michelin nel suo ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio (No), e la moglie Cinzia Primatesta. Le loro proprietà sparse per l’Italia sono, infatti, dei veri e propri gioielli di eleganza, bellezza e gusto. L’ultimo nato nell’universo Cannavacciuolo sotto il brand Laqua Resort, che comprende proprietà a Pettenasco (No), sul lago D’Orta, a Meta (Na) sul Golfo di Sorrento e a Ticciano, frazione di Vico Equense (Na), nell’entroterra Sorrentino, è Laqua Vineyard, nel piccolo borgo di Casanova, tra Pisa e Volterra.

Laqua Vineyard nella campagna toscana



Un resort intimo nella campagna toscana

Un resort, intimo, come loro stessi lo definiscono, immerso nella campagna toscana. Un luogo ricco di fascino e di storia, basti pensare che l’hotel sorge dove un tempo si trovava un teatro. E proprio il teatro diventa dunque il concept fondamentale che ha animato il progetto di ristrutturazione e valorizzazione: attraverso un attento lavoro di ricerca del dialogo perfetto tra antico e contemporaneo, è stato creato il palcoscenico del connubio perfetto tra arte culinaria, enologia e passione per l’accoglienza.

Il ristorante di Laqua Vineyard, una stellla Michelin



Punto di forza del resort, sicuramente il Ristorante Cannavacciuolo Vineyard, recentemente premiato con 1 Stella Michelin. All’interno del resort anche sei appartamenti che, in linea con le altre strutture della collezione Laqua, rievocano un concetto di “casa”. Tutti gli appartamenti sono diversi tra loro, ma caratterizzati da linee pure e atmosfere intime e accoglienti. Ogni stanza, assume così un nome proprio, ispirato alle storie d’amore mitologiche: Cupido, Afrodite, Narciso, Euridice, Dioniso, Penelope.



Presente anche una zona benessere dove concedersi speciali e silenziosi trattamenti wellness.



In cucina mix tra sapori toscani e Mediterraneo

Ma tornando al ristorante, la ristrutturazione ha creato un gioco continuo tra elementi contemporanei e tradizione, che non viene nascosta o sovrastata, ma messa in evidenza e valorizzata. Qui lo chef insieme al suo team realizza un percorso gastronomico che omaggia la Toscana e allo stesso tempo la contamina con la sua inconfondibile cifra stilistica tutta mediterranea.



E così nel menu acconto a piatti simbolo come i pici con trippa, pecorino e rucola, o pappardelle con castagnaccio, troviamo prodotti di mare come lardo di seppia, nasello o sogliola, per un viaggio di fine dining tutto italiano.



Laqua Vineyard

Via del Teatro 8 - 56030 Casanova (Pi)

Tel 0587 346782