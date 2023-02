Vacanze senza glutine, 4 proposte per viaggiatori celiaci

Sono tanti i ristoranti e gli hotel certificati, ma non sempre è facile per i celiaci scegliere la destinazione più sicura per le proprie vacanze. Le proposte senza glutine aumentano, ma è fondamentale affidarsi a coloro che assicurano servizi certificati. In Italia 6 milioni di persone chiedono un pasto senza glutine, ma i celiaci sono circa 600mila, solo 235mila quelli diagnosticati come spiegano Antonio Sicilia e Linda Carlini, consulenti di viaggio Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator, che organizza vacanze su misura nelle più belle località del mondo - specializzato in Viaggi Certificati per Celiaci, «circa l’80% dei viaggiatori celiaci di ritorno da un viaggio risultano contaminate dal glutine, anche se sono state attente. Questo perché non c’è una corretta formazione ed informazione».

Il lavoro paziente di anni, condotto attraverso i canali delle associazioni, enti di certificazione, chef celiaci ed esperti di scienze dell’alimentazione, ci ha consentito di avere una banca dati, sempre aggiornata, creata attraverso quei canali che si occupano realmente di fornire servizi a questi utenti, superando quindi i classici canali turistici, che tanti problemi hanno creato a questi viaggiatori.

I consulenti di viaggio di Evolution Travel costruiscono vacanze su misura senza contaminazione da glutine, totalmente sicure, con un’ampia gamma di opzioni per viaggiatori celiaci, che vanno dalle sistemazioni alberghiere alle escursioni, passando per i ristoranti e i luoghi d’interesse. Sul sito web https://celiachia.evolutiontravel.it/it_IT/C8/home.html sono tante, infatti, le destinazioni, le soluzioni di soggiorno, le opportunità per viaggiare in sicurezza: dalle crociere fluviali esclusive sul Danubio e sulla Senna, con a bordo Chef celiaci e parte del comitato scientifico di alcune Associazioni in modo da avere un controllo totale circa l’organizzazione dei menu serviti a bordo, agli itinerari per coronare il sogno di salire sul Kilimangiaro, in Tanzania, usufruendo di gustosi menu caldi senza glutine, fino ai tour in Spagna, in particolare in Andalusia, destinazione da molti anni attenta e sensibile ai servizi per questi viaggiatori, le Associazioni che solo in questo caso sono presenti con una diffusione provinciale ne sono una concreta testimonianza.

Un tour gluten free tra i Patrimoni UNESCO del Belgio, godendosi i paesaggi fiamminghi viaggiando in bici e in treno a vapore, attraversando una terra fatta di palazzi fiabeschi e canali che sembrano usciti dai dipinti di Jan van Eyck. Evolution Travel propone un itinerario di 8 giorni e 7 notti con partenza dalla capitale Bruxelles, per poi esplorare le caratteristiche città di Bruges e Gent con le case a graticcio che incantano per la loro atmosfera magica, i tour in barca, le visite al birrificio senza glutine. Tra le località da visitare, c’è Eklo in cui è possibile noleggiare una bici elettrica o fare un viaggio con il treno a vapore, e Ypres invece per gli amanti della storia Nel programma dettagliato sono indicati tutti i locali e le attività con soluzioni per celiaci, senza rischi di contaminazione incrociata. Il pacchetto è a partire da 850 euro a persona con pernottamento in hotel di 3 o 4 stelle, la colazione, il volo di andata e ritorno, e il noleggio di un’auto.

La Spagna è tra i Paesi più organizzati per i viaggi per celiaci. Gli amanti delle terme e del benessere possono scegliere una vacanza in un resort termale gluten free ad un passo dal bellissimo Parco naturale di Los Arribes del Duero. Qui il fiume Duero disegna un canyon di circa 100 km creando uno scenario unico. Il resort è immerso nella natura e offre i benefici delle acque di uno dei più grandi complessi termali spagnoli dichiarato nel 1931 monumento storico artistico. Si trova a Ledesma, a pochi km dal borgo medievale innalzato su un massiccio granitico a 780 metri di altitudine con un ricco patrimonio architettonico ed etnografico. Nel resort, impianti sportivi d’avanguardia, una bellissima SPA, attività come trekking, mountain bike, canoa, birdwatching, equitazione, completano le tante possibilità da vivere in questo sito con oltre 2mila anni di storia. Il prezzo è a partire da 57 euro a notte a persona in B&B con circuito termale compreso.

L’atmosfera della Sicilia agricola di un tempo, un baglio storico ristrutturato con Spa ed un bellissimo glamping per vivere il contatto più autentico con la natura. È una delle migliori vacanze senza glutine che si possono fare con Evolution Travel. L’agriturismo è a Trapani, immerso nella campagna ma a 10 km dalla città. Punto di partenza per visitare anche la riserva naturale delle Isole dello Stagnone di Marsala, tra cui l’antica città fenicia di Mozia. Occasione per rilassarsi scoprendo antiche tradizioni contadine e degustando prodotti biologici, come l’olio che nasce dall’uliveto storico che vanta oltre 150 anni, tra tuffi in piscina, il relax del centro benessere e una ristorazione di qualità certificata senza glutine. Il prezzo è a partire da 366 euro a persona in camera doppia per 7 notti, in mezza pensione.

Un’esclusiva crociera per celiaci sul Danubio È la proposta di Evolution Travel per quanti vogliono esplorare il cuore dell’Europa da una posizione privilegiata. Un itinerario fluviale nelle splendide città di Vienna, Bratislava e Budapest, tra arti imperiali e la musica di artisti come Mozart e Beethoven. La navigazione toccherà?Vilshofen sul Danubio?in Germania, proseguirà ai margini della Foresta Bavarese e poi a?Linz?in Austria dove fare un tour a piedi della?"Città delle arti multimediali dell'Unesco"; ma si può scegliere anche di trascorrere una giornata a?Salisburgo?e a?Ceský Krumlov?in?Boemia meridionale (Repubblica Ceca). Il viaggio dura 7 giorni e 6 notti e il pacchetto è tutto incluso, con prezzo a partire da 4600 euro a persona in cabina doppia ad agosto 2023. C’è la possibilità di aggiungere il volo con le migliori tariffe, ma anche una pre-crociera a Monaco o una post crociera a Budapest.

