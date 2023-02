Il Carnevale in Ticino tra Guggenmusik e Rabadan

In Ticino la tradizione del Carnevale è estremamente sentita. Si tratta di una festa legata al territorio, al divertimento, alla musica e alla gastronomia a cui i ticinesi vengono iniziati fin da bambini. Ma in realtà nel Cantone i Carnevali si moltiplicano, e non solo nei grossi centri cittadini: quasi ogni paesino ha il suo Carnevale caratteristico, con più di 130 locali. Il Ticino ha anche fama di essere uno dei Cantoni in cui i festeggiamenti durano di più. Questo dipende dal fatto che oltre al Carnevale di rito romano si usa ancora festeggiare, in alcune località come Tesserete, Brissago e nell’Alto Ticino (Leventina, Blenio, Riviera), il Carnevale di rito ambrosiano. Le sfilate dei carri più belli fanno a gara per vincere il premio dell’anno. E come da tradizione, il sindaco della città, all’inizio del Carnevale, consegna le chiavi della città stessa al re, un momento che decreta l’apertura ufficiale della baldoria.

Il Carnevale Rabadan

Gli appuntamenti nel Ticino

La musica ufficiale è la Guggenmusik, un repertorio di musica carnevalesca che mette insieme musiche popolari e altri successi rock e pop. Ci sono carnevali molto antichi che risalgono addirittura al 1400 come quello di Biasca ma anche quello di Nebiopoli che risale al 1559 e univa tutti i rioni di Chiasso. A Bellinzona il Carnevale Rabadan, dal 16 al 21 febbraio, comincia il giovedì con la consegna delle chiavi a Re Rabadan (il regnante ticinese più famoso). Venerdì la sfilata mascherata dei bambini, mentre domenica ci sarà il Grande Corteo Mascherato, una sfilata umoristica di musiche carri e gruppi secondo la famosa tradizione del Re.

Ad Ascona il Carnevale viene festeggiato il martedì grasso (21 febbraio) sul bel lungo lago della cittadina, con un piatto tipico della tradizione, il risotto con la luganiga. Dal 22 al 25 febbraio a Biasca si festeggia il Carnevale Re Naregna con un programma fitto di eventi, animazioni, lotteria, e musica per tutta la notte fino al mattino. Feste e baldoria anche a Tesserete (Luganese), a Solduno e Brissago (Locarnese), Olivone e Airolo (Bellinzonese).

