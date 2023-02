Spiagge tropicali e mare cristallino, 4 proposte per un inverno al caldo

L’inverno impazza, ma tu sogni solo di sdraiarti su una spiaggia paradisiaca e riscaldati al sole. Dove andare? Ci sono destinazioni perfette per soddisfare il desiderio di trascorrere una vacanza invernale al caldo, in Paesi straordinari con mare cristallino, natura selvaggia ed esperienze uniche. Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator, con oltre 800 consulenti di viaggio online che organizzano vacanze su misura nelle più belle località del mondo, ha stilato la classifica delle 4 mete più emozionanti per un inverno ad alte temperature, Maldive, Seychelles, Mauritius e Zanzibar.

Un‘amaca posta tra due palme in una spiaggia delle Sheychelles

Maldive: le meraviglie dell’Atollo di Baa

Le Maldive sono una delle mete calde più amate in inverno. Le spiagge sono tra le più affascinanti del mondo, la barriera corallina un incanto da vedere almeno una volta nella vita. L’Atollo di Baa sorprende per la sua vegetazione lussureggiante, con migliaia di noci di cocco e banyan tree. Un’isola, questa, circondata per l’intero perimetro dalla barriera corallina.

È qui che Evolution Travel organizza un viaggio indimenticabile, compreso di soggiorno e di volo, in un hotel 5 stelle ad un passo dalla spiaggia bianca. La proposta, valida per 9 giorni e 7 notti, è l’ideale per i viaggiatori che cercano una vacanza d’inverno al mare, senza rinunciare a servizi di qualità in un resort meraviglioso, dove divertirsi tra bagni rigeneranti, snorkeling, sport e centro benessere. Il prezzo è a partire da 1.890 euro a persona. I bambini (fino a 2 per famiglia) sotto i 12 anni soggiornano gratis.

L'idrovolante sorvola l'Atollo di Baa alle Maldive 1/3 Case su palafitte presso l'atollo di Baa alle Maldive 2/3 Maldive, l'atollo di Baa visto dall'alto 3/3 Previous Next

Zanzibar: tra profumi di spezie e una storia millenaria

È l’isola delle spezie, ma anche la porta d’Africa, la meravigliosa Zanzibar, in Tanzania, Paese cosmopolita dalla storia millenaria, è un tuffo nella cultura multietnica, ma anche nei colori straordinari dell’Oceano Indiano. Con Evolution Travel si parte per un viaggio di 9 giorni e 7 notti a Riu Jambo, soggiornando in un bellissimo hotel 4 stelle sulla spiaggia di Nungwi, una delle più amate dell’isola. Profumi e sapori attendono i viaggiatori nel centro storico di Stone Town, patrimonio dell’umanità UNESCO, cuore della cultura swahili, mescolandosi alle essenze delle spezie, alla musica locale e alle acque calde dell’Oceano, dove i reef si lasciano ammirare con i loro ritmi sempre diversi. La proposta, che si può personalizzare, è a partire da 114 euro a notte a testa con trattamento all inclusive, ingresso nel centro benessere e assistenza di personale specializzato.

Una spiaggia di sabbia bianca a Zanzibar

Seychelles: la foresta tropicale sul mare corallino

I piedi sulla sabbia, il sole che accarezza la pelle e di fronte un mare paradisiaco. Praslin è una delle isole più caratteristiche delle Seychelles. Un eden in cui cresce una foresta straordinaria dai frutti particolari, come la palma del Coco de Mer, ed uccelli rarissimi come il pappagallino nero. In questo regno della natura, brilla una delle spiagge più famose del mondo: la Anse Lazio, dove rilassarsi nella bellezza, assaporare la cucina creola, e godere di scenari incantati. Con Evolution Travel si vive un viaggio di 9 giorni e 7 notti, incluso di soggiorno, trasferimenti e trattamento di mezza pensione, in un magnifico hotel 4 stelle sulla baia di Anse Volbert nell’abbraccio di un giardino tropicale. Una spiaggia corallina su cui passeggiare per poi immergersi nel mare turchese praticando snorkeling, andare in bicicletta ed assaporare la meraviglia dell’estate in inverno. Il prezzo dell’offerta è a partire da 3.506 euro a persona. I bambini fino ad 11 anni soggiornano gratis.

Paesaggio marittimo sull‘isola di Praslin alle Seychelles

Mauritius: avventura esotica sul mare cristallino

Mauritius, la spiaggia bianca di Pointe aux Piments, il mare cristallino, le riserve naturali e la fauna esotica, cascate, piante da zucchero, safari fotografici, città storiche e giardini botanici. C’è tanto da vedere, come il parco marino di Turtle Bay, con numerose attività acquatiche e immersioni subacquee indimenticabili, oppure il tempio hindu di Ganga Talao, famoso per la sua statua del dio Shiva e per la sua posizione su un lago sacro.

Una spettacolare conformazione rocciosa alle Mauritius 1/4 Veduta aerea di un'isola delle Mauritius 2/4 Una tartaruga gigante alle Mauritius 3/4 Sdraio e lettini su una spiaggia delle Mauritius 4/4 Previous Next

Con Evolution Travel si viaggia soggiornando a Le Méridien Ile Maurice, hotel di lusso con spiaggia privata di sabbia bianca e una vista impareggiabile sull'Oceano Indiano. Golf, sport acquatici, un centro fitness e Spa, che utilizza solo ingredienti naturali e biologici con trattamenti basati sugli antichi mantra ayurvedici, sono solo alcune delle attrazioni di questa struttura di design decorata in stile tropicale. La proposta è a partire da 2.010 euro a persona per 7 notti e 9 giorni con trattamento di mezza pensione, compreso il volo.