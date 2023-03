Itinerario artistico per scoprire le opere di Banksy

Il lancio di un mazzo di fiori colorati. Una bimba che libera un palloncino in cielo. Il bacio di due poliziotti. Sono alcuni esempi emblematici delle opere realizzate da Banksy, uno dei più amati writer al mondo che, a sorpresa, colora i muri della città con graffiti satirici che esprimono messaggi di pace, di critica social e politica. Le opere dell’artista che si cela dietro lo pseudonimo Banksy si possono ritrovare in tante città al mondo e per scoprirle Gattinoni Travel ha creato una serie di proposte di viaggio che toccano diverse città nel mondo dove l'artista ha lasciato il suo segno.

L'opera Telco di Banksy a Londra

Weekend a Bristol, per scoprire la città natale di Banksy

Gattinoni Travel propone un week-end a Bristol per scoprire la città che ha dato i natali a Banksy e uno dei centri più dinamici e cosmopoliti al di fuori di Londra, nonché uno dei più grandi porti commerciali del Paese. Bristol fonde la parte moderna, vibrante, attraente e frenetica alle strade acciottolate e all’architettura della città antica. Bristol è hotspot di tendenze e cultura popolare e la sua scena artistica urbana e di strada non ha rivali nel Regno Unito.

Quote a partire da 721 euro, per 2 adulti, 4 notti; l’idea di viaggio comprende:

Voli andata e ritorno da Bergamo a Bristol

4 notti con sistemazione in hotel 4* con trattamento di prima colazione

La città di Bristol

Visitare Londra e la street art britannica

Visitare Londra seguendo le tracce della street art della capitale inglese, una tra le più vibranti ed emozionanti al mondo. A contribuire alla sua fama vi è senza dubbio l’artista di strada satirico Banksy, la cui identità è ancora ignota ma la sua arte distintiva di denuncia sociale qui è ben rappresentata.

Quote a partire da 929 euro, per 2 adulti, per 3 notti; l’idea di viaggio comprende:

Voli andata e ritorno da Bergamo a Londra Stansted

3 notti con sistemazione in hotel 3* con trattamento di prima colazione

Mostra di Banksy a Londra

A Gerusalemme Banksy ha lasciato capolavori unici

Un viaggio a Gerusalemme non può prescindere dalla visita della Città Santa, centro religioso del mondo e capitale politica d'Israele dall'incalcolabile patrimonio storico-culturale, ma è anche l’occasione per lasciarsi affascinare dal volto moderno della street art cittadina dove numerosi artisti, tra cui il celebre Banksy, hanno trovato spazio per realizzare capolavori unici, capaci di veicolare messaggi di pace in una terra martoriata dalle guerre.

Quote a partire da 1.177 euro per 2 adulti, per 4 notti; l'idea di viaggio comprende:

Voli andata e ritorno da Milano a Tel Aviv

4 notti con sistemazione in hotel 4* con trattamento di prima colazione

Autonoleggio

Gerusalemme

A Malmö c'è la mostra The Mystery of Banksy

Malmö, la terza più grande città della Svezia, ospita la mostra "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" dedicata al celebre street artist britannico che ospita 160 repliche di opere d'arte del writer: graffiti, fotografie, sculture, video installazioni e stampe, compresi gli ultimi lavori dedicati alla guerra in Ucraina.

Quote a partire da 782 euro per 2 adulti, per 5 notti; l'idea di viaggio comprende:

Voli andata e ritorno da Milano a Malmö-Sturup

Trasferimenti apt/ hotel / apt

5 notti con sistemazione in hotel 3* con trattamento di prima colazione

La città di Malmo